Почеттино возмутил фанатов «Челси». Боэли и тренеру срочно нужно оставить команду

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вчера, 08:58

Пора признать поражение совладельца.

«Челси» не хватает профи на пике формы

Фанаты «Тоттенхэма» после очередного поражения «аристократов» шутят, что Почеттино их парень, ведь заставляет болельщиков соседей умываться фигуральными слезами. Фанаты «Вулверхэмптона» запели после хет-трика их форварда Куньи песню с ругательством в адрес команды «Челси». В ответ поклонники лондонцев с ними согласились, повторили кричалку.

Почеттино после провала попросил прощения и заявил, что его команде надо быть критичнее к себе, ведь игра «Челси» не соответствует статусу клуба. Лондонцы на девятом месте по доходам в мире, они богаче, чем «Арсенал», который после победы над «Ливерпулем» вернулся в чемпионскую борьбу. «Челси» после своего матча с «волками» потерял любимое 10-е место.

«Синие» с отрицательной разницей мячей, в 15 очках от четвертой строчки. Даже МЮ выше на семь пунктов. На всех этажах клубной структуры «Челси» не хватает профессионалов. Грановской как менеджера. Чеха как одного из директоров. Пригодился бы скаут для фильтрации трансферов. Нахватали целей «Ливерпуля», а Клопп спустя полгода этому рад.

Перекрестился вслед потерям, ведь Кайседо и Лавия не ведут «Челси» к чемпионству. А самое главное, что даже ветераны, вроде Стерлинга, не в порядке. Как и главный тренер Почеттино. Похоже, именно Маурисио станет крайним, если владельцы клуба, разбросанные по миру от США до Швейцарии, примут решение порадовать болельщиков для начала сменой наставника.

Почеттино не единственная беда клуба

«Челси» давно обозначил потенциал, который до сих пор не использовал. Фанаты клуба правы, что Почеттино виноват в происходящем, струсил после серии непростых матчей, отказался от футбола, который наигрывали на сборах. Также у наставника, помимо скромных результатов – 9 побед против 10 поражений в АПЛ , нет влияния на конкретных игроков. Даже Галлахера нельзя назвать «птенцом» Маурисио, не говоря о Палмере и Колуилле.

Ни голкипер Петрович, который подменяет в основе Санчеса, ни взбалмошный нападающий Джексон не смогут спасти Почеттино от увольнения, если у него нет успехов в персональной работе с игроками. Опытный Стерлинг играет через пень-колоду, а что говорить про 23-летнего Мудрика? Аргентинский тренер «Челси» не может четко сформулировать тактическую идею команды. Также Почеттино не настроил середину поля.

Проблески в атаке видели, даже у Мудрика пять голевых действий. У более искусного тренера украинец мог играть намного лучше. У француза Нкунку мало сыгранных минут, но два забитых мяча. А проблема в Кайседо и Фернандесе. Хавбеки команды, которая играет по схеме «4-2-3-1», мертвые без мяча. В результате даже скромный «Вулверхэмптон» – это соседи «Челси» в таблице, а не «Ливерпуль», забивают лондонцам четыре мяча.

Как и команда Клоппа в прошлом туре. Почеттино превратил «аристократов» в слишком легкую добычу для соперников любого класса. Ужасное положение, но абсолютно всем очевидно, что Маурисио был плохим выбором в день назначения. Впрочем, он не является единственной преградой на пути к рывку в таблице, хотя и завел «Челси» в низшую обидную точку, где зона вылета ближе, чем путевка в один из еврокубков.

Боэли давно пора уволить самого себя

Пока Абрамович вмешивался в дела «Челси», не понимая футбол, то ошибок было намного больше. Грановская и другие менеджеры не безгрешные, в футболе случайность королева, но спокойные решения лучше резких ходов владельцев с миллиардами. Люди с такими деньгами привыкли, что все им должны. Но как написано в древней книге: «Пообещал – взял взаймы». Боэли обещал, что «Челси» не превратится в посмешище, и пока у него не удается удержать клуб на плаву.

Тодд задолжал фанатам грамотную властную вертикаль. Но в «Челси» не пошел работать соавтор успешного «Ливерпуля» Майкл Эдвардс. На днях появилась информация, что Боэли рассматривает Моуриньо в качестве спортивного директора. Странный выбор, Жозе не сможет не вмешиваться в работу тренера. Это как назначить Карпина директором «Спартака», а потом пригласить иностранных наставников. Помните, чем в Москве всё завершилось? Карпин стал главным тренером.

Впрочем, Моуриньо даже в плохом состоянии может оказаться более подходящим для «Челси» наставником, чем Почеттино. А Боэли фанаты припоминают увольнение Тухеля, публикуя фото немца с кубком чемпионов. Вот где свернули не туда. Но интересные футболисты и деньги есть, поэтому «Челси» надо бороться, а не повторять ошибки «Манчестер Юнайтед», где набрали и годами держали в структуре слабых менеджеров. Почеттино можно уволить, если Боэли параллельно уволит самого себя.

«Челси» уже возвращался после провалов

Год назад американец Боэли забросил слух, что отошел от дел, но в Лондоне сомневаются. Новость подала пресс-служба миллиардера. Мол, теперь в ответе за результаты другие ребята, именно их ругайте вместо большого босса. Но если посмотреть на поле, то играет именно команда Боэли – миллиардный «Челси», который вообще не понимает, что происходит, полагаясь на персональные подвиги отдельных футболистов.

Настолько сильный клуб не может вечно издеваться над поклонниками. Почеттино вряд ли выплывет, даже если ему будут доверять в ближайшие месяцы. В лучшем случае немного прибавят в таблице. «Челси» нужен человек с харизмой, как у молодого тренера Моуриньо. И с чемпионской хваткой, как у Конте, которого не смутила низкая позиция лондонцев, Антонио поднял Азара на самую вершину в следующем сезоне.

Вот только к Боэли сильный наставник на пике формы работать не придет, а состав не такой опытный, как в прошлом, когда совершили рывок наверх. Все наслышаны о Тодде, его методах и характере. Также никто больше не доверяет ставленникам американца. Прошлым летом было последнее трансферное окно, когда ценные футболисты сами рвались в «Челси», как сделал Кайседо. Лавочка закрыта, отказов станет больше.

Даже центрального форварда Осимхена придется перехватывать у «Арсенала» и других богатых клубов. Только детские симпатии нигерийца к «Челси» могут помочь закрыть важную сделку. Но Почеттино ведь не Спаллетти, так что нападающий Виктор может повторить в Лондоне путь любой бедной «девятки», не ставшей новым Дрогба. Дело не в слабости футболистов, а в провале менеджеров всех уровней.