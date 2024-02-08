Кураньи готов работать в России

Бывший игрок «Динамо» Кевин Кураньи сообщил, что готов работать в России.
К сожалению, пока что не звали. Думаю, я бы точно рассмотрел возможность работы у вас.
В «Динамо»? Конечно, я бы хотел поработать в родном клубе.
Бывший игрок «Динамо» Кевин Кураньи сообщил, что готов работать в России.
К сожалению, пока что не звали. Думаю, я бы точно рассмотрел возможность работы у вас.
В «Динамо»? Конечно, я бы хотел поработать в родном клубе.
Для меня, болельщика со стажем, родными были, динамовцы прежних лет, в частности- чемпионы-76!!! Не все, конечно. Шепель не был, он, негодяй, тот еще. Но, остальные ребята- всегда, были, есть и будут- родными!!!!!!! Миша Гершкович, и сейчас, в любую погоду ходит на матчи ДИНАМО!!! Хотя, ДИНАМО, для него- неродной клуб.
Для меня, болельщика со стажем, родными были, динамовцы прежних лет, в частности- чемпионы-76!!! Не все, конечно. Шепель не был, он, негодяй, тот еще. Но, остальные ребята- всегда, были, есть и будут- родными!!!!!!! Миша Гершкович, и сейчас, в любую погоду ходит на матчи ДИНАМО!!! Хотя, ДИНАМО, для него- неродной клуб.