В «Манчестер Юнайтед» может перейти спортивный директор «Ньюкасла»

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт может перейти на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, стороны достигнут соглашения в начале следующей недели. Подбор персонала для компании INEOS и её владельца Джима Рэтклиффа, который приобрёл 25% акций МЮ, находится на втором месте после реконструкции стадиона.
Ожидается, что вскоре последуют и другие назначения.
В новом клубе у Эшуорта будет больше полномочий, чем в текущей команде, в которой он работает с лета 2022 года.
Сначала из МС перетянули менеджера, теперь вот на блестящую сороку нацелились
Сначала из МС перетянули менеджера, теперь вот на блестящую сороку нацелились