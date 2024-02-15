В «Манчестер Юнайтед» может перейти спортивный директор «Ньюкасла»

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вчера, 09:59

Спортивный директор «Ньюкасла» может перейти на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, стороны достигнут соглашения в начале следующей недели. Подбор персонала для компании INEOS и её владельца Джима Рэтклиффа, который приобрёл 25% акций МЮ , находится на втором месте после реконструкции стадиона.

Ожидается, что вскоре последуют и другие назначения.

В новом клубе у Эшуорта будет больше полномочий, чем в текущей команде, в которой он работает с лета 2022 года.