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В «Манчестер Юнайтед» может перейти спортивный директор «Ньюкасла»

вчера, 09:59

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт может перейти на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, стороны достигнут соглашения в начале следующей недели. Подбор персонала для компании INEOS и её владельца Джима Рэтклиффа, который приобрёл 25% акций МЮ, находится на втором месте после реконструкции стадиона.

Ожидается, что вскоре последуют и другие назначения.

В новом клубе у Эшуорта будет больше полномочий, чем в текущей команде, в которой он работает с лета 2022 года.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 16:02
Наконец-то что-то началось меняться в правильном направлении. Сколько можно было мучиться со всякими дилетантами в администрации клуба. То бухгалтер руководит трансферами, то аудитор техническим процессом, а спортивного директора вообще нет. Надеюсь, всё пройдёт гладко и этот дядька принесёт пользу МЮ.
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вчера в 14:06
Интересно, как назначение Дэна Эшуорта в «Манчестер Юнайтед» повлияет на стратегию развития клуба. Эшуорт имеет репутацию специалиста по работе с молодыми игроками, и я думаю, что это может стать ключевым аспектом в его роли в МЮ.
cs8n9wtcz3z9
cs8n9wtcz3z9
вчера в 11:10
Ну неужели в МЮ предложили на столько больше, что он не смог устоять?
112910415
112910415
вчера в 10:54, ред.
сильный ход в правильном направлении
adekvat
adekvat
вчера в 10:35
В команде давно надо что то менять.
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:12
Перемены должны начаться с владельцев МЮ
allemz
allemz
вчера в 10:11
МЮ наконец одумались и поняли, что мало покупать профессиональных наемников. Нужно обновлять управленческий состав. Только за один трансфер Магуайра за 80 лямов уже можно было отправлять их обновлять свое резюме на хедхантере.

Сначала из МС перетянули менеджера, теперь вот на блестящую сороку нацелились
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