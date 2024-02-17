Вратарь «Аугсбурга» установил антирекорд Бундеслиги

1708193759

вчера, 21:15

«Аугсбург» проиграл «Майнцу» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Таким образом, вратарь «Аугсбурга» пропустил в каждом из своих 35 матчей в Бундеслиге.

Дамен стал первым голкипером в истории чемпионата Германии, который пропустил в 35 играх подряд.