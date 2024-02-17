Вратарь «Аугсбурга» установил антирекорд Бундеслиги

«Аугсбург» проиграл «Майнцу» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Таким образом, вратарь «Аугсбурга» Финн Дамен пропустил в каждом из своих 35 матчей в Бундеслиге.
Дамен стал первым голкипером в истории чемпионата Германии, который пропустил в 35 играх подряд.
а) Аугсбург не на дне, и вряд ли вылетит. Хоть и пропускает в каждой игре и вообще очень много.
б) сам Дамен бессменный вратарь в этом сезоне - видимо, в самом Аугсбурге не считают его причиной такого количества пропущенных.
Так что антирекорд такой, двойственный, как у Акинфеева, которому чтобы достичь своих 43 нужно было быть "всего лишь" бессменным вратарем постоянного участника ЛЧ
а) Аугсбург не на дне, и вряд ли вылетит. Хоть и пропускает в каждой игре и вообще очень много.
б) сам Дамен бессменный вратарь в этом сезоне - видимо, в самом Аугсбурге не считают его причиной такого количества пропущенных.
Так что антирекорд такой, двойственный, как у Акинфеева, которому чтобы достичь своих 43 нужно было быть "всего лишь" бессменным вратарем постоянного участника ЛЧ