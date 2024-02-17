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Вратарь «Аугсбурга» установил антирекорд Бундеслиги

вчера, 21:15
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц1 : 0Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

«Аугсбург» проиграл «Майнцу» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Таким образом, вратарь «Аугсбурга» Финн Дамен пропустил в каждом из своих 35 матчей в Бундеслиге.

Дамен стал первым голкипером в истории чемпионата Германии, который пропустил в 35 играх подряд.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 00:41
Кто вылетит, по Вашему мнению, из Бундеслиги в этом сезоне?
minai
minai
вчера в 23:38
Поздравляю ..
Asper
Asper
вчера в 21:24, ред.
Но тем не менее:
а) Аугсбург не на дне, и вряд ли вылетит. Хоть и пропускает в каждой игре и вообще очень много.
б) сам Дамен бессменный вратарь в этом сезоне - видимо, в самом Аугсбурге не считают его причиной такого количества пропущенных.
Так что антирекорд такой, двойственный, как у Акинфеева, которому чтобы достичь своих 43 нужно было быть "всего лишь" бессменным вратарем постоянного участника ЛЧ
Вещий
Вещий
вчера в 21:18
Ну тоже рекорд... правда печальный...
Гость
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