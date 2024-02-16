Акинфеев — самый преданный футболист по версии CIES

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вчера, 15:55

Международный центр спортивных исследований ( CIES Football Observatory) опубликовал список самых преданных одному клубу футболистов.

Возглавил мировой рейтинг вратарь ЦСКА , который защищает цвета московской команды уже 21 год. Второе место делят защитник «Ахмата» и голкипер «Аль-Джазиры» , которые выступают за одну команду на протяжении 19 лет.

В европейских топ-5 лигах в лидерах по этому показателю идут («Бавария») и защитник («Боруссия Менхенгладбах»). Они выступают за свои клубы 16 лет.