Акинфеев — самый преданный футболист по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список самых преданных одному клубу футболистов.
Возглавил мировой рейтинг вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который защищает цвета московской команды уже 21 год. Второе место делят защитник «Ахмата» Ризван Уциев и голкипер «Аль-Джазиры» Али Хасеиф, которые выступают за одну команду на протяжении 19 лет.
В европейских топ-5 лигах в лидерах по этому показателю идут Томас Мюллер («Бавария») и защитник Тони Янчке («Боруссия Менхенгладбах»). Они выступают за свои клубы 16 лет.
Что ты себе навыдумывал?
Серьезно? Мну лишь выразил сомнение по поводу связки травмы и патриотизма к клубу.
Мы же можем выражать свое мнение?
Оскорбить тебя (или кого другого) и в мыслях не было, если видишь оное - Приношу извинения.
Что ты себе навыдумывал?
Серьезно? Мну лишь выразил сомнение по поводу связки травмы и патриотизма к клубу.
Мы же можем выражать свое мнение?
Оскорбить тебя (или кого другого) и в мыслях не было, если видишь оное - Приношу извинения.
К чему это?
P.S. Capral 3 / 236вчера в 16:31
Акинфееву, конечно- Респект, заслужил!!!
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Тем более ты свое положительное отношение выразил.
К чему это?
P.S. Capral 3 / 236вчера в 16:31
Акинфееву, конечно- Респект, заслужил!!!
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Тем более ты свое положительное отношение выразил.
Значит, на том и порешим- я идиот.
Значит, на том и порешим- я идиот.
Что то мну не понял твоего посыла..
Насколько я понимаю речь идет об "игровой" преданности игроков и если уровень игры того или иного футболиста не будет соответствовать требованиям клуба, его держать не будут, поэтому качество игры здесь подразумевается как само собою разумеющееся. Травмы тоже рассматриваются как сопутствующий, неизбежный фактор, после которого футболисты также могут менять клубы причем вернувшись на прежний, качественный уровень игры...
При всей моей "Любви" к ЦСКА, не признать заслуги младшего лейтенанта Акинфеева..., надо быть идиотом.
Что то мну не понял твоего посыла..
Насколько я понимаю речь идет об "игровой" преданности игроков и если уровень игры того или иного футболиста не будет соответствовать требованиям клуба, его держать не будут, поэтому качество игры здесь подразумевается как само собою разумеющееся. Травмы тоже рассматриваются как сопутствующий, неизбежный фактор, после которого футболисты также могут менять клубы причем вернувшись на прежний, качественный уровень игры...
При всей моей "Любви" к ЦСКА, не признать заслуги младшего лейтенанта Акинфеева..., надо быть идиотом.
Желаю Здравствовать!
Желаю Здравствовать!
Будь здрав Виктор.
Будь здрав Виктор.
Но вот, на мой взгляд, определять, самого преданного футболиста, только по его годам выступлений за один клуб- неправильно. Многое зависит от того, в каком состоянии играл тот или иной футболист, какие травмы преследовали его на протяжении всей его карьеры, насколько, патриотично вел себя человек и многое другое... К примеру, Л.И.Яшин, не щадя себя- бросался в ноги соперникам, после чего получал множество увечий. Поговаривали, что даже ампутация ноги, у него была, не вследствии облитерации от чрезмерного курения, а именного- вследствии множества травм, во время вратарской карьеры, которые, спустя много лет дали о себе знать. И таких случаев немало. Большое количество сыгранных матчей за один клуб- однозначно вызывает Уважение, но, рассматривать, надо не только это. Можно сыграть и меньше игр, но, как!!!
Но вот, на мой взгляд, определять, самого преданного футболиста, только по его годам выступлений за один клуб- неправильно. Многое зависит от того, в каком состоянии играл тот или иной футболист, какие травмы преследовали его на протяжении всей его карьеры, насколько, патриотично вел себя человек и многое другое... К примеру, Л.И.Яшин, не щадя себя- бросался в ноги соперникам, после чего получал множество увечий. Поговаривали, что даже ампутация ноги, у него была, не вследствии облитерации от чрезмерного курения, а именного- вследствии множества травм, во время вратарской карьеры, которые, спустя много лет дали о себе знать. И таких случаев немало. Большое количество сыгранных матчей за один клуб- однозначно вызывает Уважение, но, рассматривать, надо не только это. Можно сыграть и меньше игр, но, как!!!