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Акинфеев — самый преданный футболист по версии CIES

вчера, 15:55

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список самых преданных одному клубу футболистов.

Возглавил мировой рейтинг вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который защищает цвета московской команды уже 21 год. Второе место делят защитник «Ахмата» Ризван Уциев и голкипер «Аль-Джазиры» Али Хасеиф, которые выступают за одну команду на протяжении 19 лет.

В европейских топ-5 лигах в лидерах по этому показателю идут Томас Мюллер («Бавария») и защитник Тони Янчке («Боруссия Менхенгладбах»). Они выступают за свои клубы 16 лет.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:53
Витя!
Что ты себе навыдумывал?
Серьезно? Мну лишь выразил сомнение по поводу связки травмы и патриотизма к клубу.
Мы же можем выражать свое мнение?
Оскорбить тебя (или кого другого) и в мыслях не было, если видишь оное - Приношу извинения.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:31
Олег, ты уже не первый раз делаешь мне замечания, причем, абсолютно необоснованные. Я не умолял достоинств Акинфеева, а только привел определенные факты из истории, дополняющие общую картину. Видимо, тебе что-то не понравилось... Ну, значит не общайся со мной. Я не обижусь.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:27, ред.
Витя, не утрируй... Ты же прекрасно знаешь, что я такие вольности себе не позволяю.
К чему это?

P.S. Capral 3 / 236вчера в 16:31
Акинфееву, конечно- Респект, заслужил!!!
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Тем более ты свое положительное отношение выразил.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:14
Привет, Олег!
Значит, на том и порешим- я идиот.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:52
Привет Виктор!

Что то мну не понял твоего посыла..
Насколько я понимаю речь идет об "игровой" преданности игроков и если уровень игры того или иного футболиста не будет соответствовать требованиям клуба, его держать не будут, поэтому качество игры здесь подразумевается как само собою разумеющееся. Травмы тоже рассматриваются как сопутствующий, неизбежный фактор, после которого футболисты также могут менять клубы причем вернувшись на прежний, качественный уровень игры...
При всей моей "Любви" к ЦСКА, не признать заслуги младшего лейтенанта Акинфеева..., надо быть идиотом.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:43
Уважаемый Эдуард Григорьевич, я не ставлю под сомнение патриотизм Акинфеева, а только лишь привел интересные данные.

Желаю Здравствовать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:47
Игорь играет не смотря на то, что дважды рвал кресты левой ноги. Многие кончали карьеру после одной такой травмы. Респект в квадрате ))).
Будь здрав Виктор.
112910415
112910415
вчера в 18:45
мощное, впечатляющее достижение !
lotsman
lotsman
вчера в 17:50
Игорёк истинный Армеец, это точно. По праву возглавляет мировой рейтинг.
aatmg7u3j7zm
aatmg7u3j7zm
вчера в 17:29
Пусть ещё пяток лет поиграет.
Capral
Capral
вчера в 16:31
Акинфееву, конечно- Респект, заслужил!!!
Но вот, на мой взгляд, определять, самого преданного футболиста, только по его годам выступлений за один клуб- неправильно. Многое зависит от того, в каком состоянии играл тот или иной футболист, какие травмы преследовали его на протяжении всей его карьеры, насколько, патриотично вел себя человек и многое другое... К примеру, Л.И.Яшин, не щадя себя- бросался в ноги соперникам, после чего получал множество увечий. Поговаривали, что даже ампутация ноги, у него была, не вследствии облитерации от чрезмерного курения, а именного- вследствии множества травм, во время вратарской карьеры, которые, спустя много лет дали о себе знать. И таких случаев немало. Большое количество сыгранных матчей за один клуб- однозначно вызывает Уважение, но, рассматривать, надо не только это. Можно сыграть и меньше игр, но, как!!!
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 15:57
красавец Игорь.
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