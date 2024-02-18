Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Краснодар» обыграл «Урал» в товарищеском матче

вчера, 18:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над «Уралом» в товарищеском матче (1:0).

На 74-й минуте гол забил Джон Кордоба.

Встреча прошла в Дубае.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» во втором матче игрового дня
Сегодня, 18:55
«Монца» одержала победу над «Миланом»
Сегодня, 00:55
«Рома» одержала крупную победу над «Фрозиноне»
Вчера, 21:57
«Бохум» выиграл у «Баварии»
Вчера, 21:47
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лутон Таун»
Вчера, 21:26
«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реалом»
Вчера, 18:01
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:04
Слабовато для Краснодара.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:12
Полностью, Вам доверяю.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:47
Сафонова и Кайо не было со старта, привозить было некому))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:47
Подготовка к продолжению сезона выходит на решающую стадию...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:46, ред.
Странные ощущения после матча. Как отметили комментаторы, "Урал играл как-будто за очки, а не товарняк". Первые 10 минут были туда-сюда, как это обычно бывает, а с 10 минуты Урал сел в автобус, сделав несколько ярких контратак за первый тайм. Краснодар долго пытался осадить припаркованный автобус, катал мяч, искал ошибок соперника, но автобус - это то, что Урал делает очень хорошо.

Примерно до 65 минуты матча в нападении у Краснодара играли не основные игроки, а контратаки Урала выглядели острее, чем атака Краснодара. Выход на поле Кади, Кордобы и Кокшарова сделал атаки острее. Через несколько минут после выхода на поле Кордоба зарабатывает пенальти за игру высоко поднятой рукой защитника во время подката под прострел - пенка - мимо ворот. А через минуту после этого атакующая тройка соображает на троих единственный гол в матче.

Очень понравилась чудовищная реакция Агкацева, который тащил удары Урала, реально опасные удары, один из которых был с пары метров и не в сторону вратаря.

Из интересных моментов был удар со штрафного с фланга, с очень острого угла в исполнении Сперцяна. Мяч под острым углом задел ближнюю штангу, попал во вратаря, отскочил от него в эту же штангу и от нее вылетел на защитников. Удар был настолько сильный, что для того, чтобы понять, что произошло, комментаторы смотрели повтор: два звука удара по штанге за секунду. Не уверен, что мяч в полете не пересек линию ворот, в РПЛ бы смотрели ВАР, но тут товарняк, никому нет дела до счета.

Судейская бригада не впечатляет вообще. Кажется, это была бригада арбитров из Сербии. Я бы даже не сравнивал их с нашими Карасями. Был момент, когда Арбитр остановил игру, якобы за "фол в штрафной Краснодара", Уральцы побежали ставить мяч на точку, а судья через секунду отменил решение, после совещания с лайнсменом. Был момент, когда судья помешал Краснодару разыграть штрафной и просто продолжил игру, хотя мог бы и признать ошибку и дать повторить штрафной, либо отдать мяч Краснодару
112910415
112910415
вчера в 18:38
готовы к великим победам ?!
hamj224tcyan
hamj224tcyan
вчера в 18:37
Ну что, скромненько но выиграли... это уже положительные эмоции.
Capral
Capral
вчера в 18:35
Игру не видел, но уже хорошо, то, что Краснодар не пропустил- это радует!
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 18:28
А кто Григоряна поставил комментировать? Полтора часа самопиара и чванства.
drug01
drug01
вчера в 18:27
Краснодар набирает форму и почти готов к борьбе за титул
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 