«Краснодар» обыграл «Урал» в товарищеском матче

«Краснодар» одержал победу над «Уралом» в товарищеском матче (1:0).
На 74-й минуте гол забил Джон Кордоба.
Встреча прошла в Дубае.
«Краснодар» одержал победу над «Уралом» в товарищеском матче (1:0).
На 74-й минуте гол забил Джон Кордоба.
Встреча прошла в Дубае.
Примерно до 65 минуты матча в нападении у Краснодара играли не основные игроки, а контратаки Урала выглядели острее, чем атака Краснодара. Выход на поле Кади, Кордобы и Кокшарова сделал атаки острее. Через несколько минут после выхода на поле Кордоба зарабатывает пенальти за игру высоко поднятой рукой защитника во время подката под прострел - пенка - мимо ворот. А через минуту после этого атакующая тройка соображает на троих единственный гол в матче.
Очень понравилась чудовищная реакция Агкацева, который тащил удары Урала, реально опасные удары, один из которых был с пары метров и не в сторону вратаря.
Из интересных моментов был удар со штрафного с фланга, с очень острого угла в исполнении Сперцяна. Мяч под острым углом задел ближнюю штангу, попал во вратаря, отскочил от него в эту же штангу и от нее вылетел на защитников. Удар был настолько сильный, что для того, чтобы понять, что произошло, комментаторы смотрели повтор: два звука удара по штанге за секунду. Не уверен, что мяч в полете не пересек линию ворот, в РПЛ бы смотрели ВАР, но тут товарняк, никому нет дела до счета.
Судейская бригада не впечатляет вообще. Кажется, это была бригада арбитров из Сербии. Я бы даже не сравнивал их с нашими Карасями. Был момент, когда Арбитр остановил игру, якобы за "фол в штрафной Краснодара", Уральцы побежали ставить мяч на точку, а судья через секунду отменил решение, после совещания с лайнсменом. Был момент, когда судья помешал Краснодару разыграть штрафной и просто продолжил игру, хотя мог бы и признать ошибку и дать повторить штрафной, либо отдать мяч Краснодару
Примерно до 65 минуты матча в нападении у Краснодара играли не основные игроки, а контратаки Урала выглядели острее, чем атака Краснодара. Выход на поле Кади, Кордобы и Кокшарова сделал атаки острее. Через несколько минут после выхода на поле Кордоба зарабатывает пенальти за игру высоко поднятой рукой защитника во время подката под прострел - пенка - мимо ворот. А через минуту после этого атакующая тройка соображает на троих единственный гол в матче.
Очень понравилась чудовищная реакция Агкацева, который тащил удары Урала, реально опасные удары, один из которых был с пары метров и не в сторону вратаря.
Из интересных моментов был удар со штрафного с фланга, с очень острого угла в исполнении Сперцяна. Мяч под острым углом задел ближнюю штангу, попал во вратаря, отскочил от него в эту же штангу и от нее вылетел на защитников. Удар был настолько сильный, что для того, чтобы понять, что произошло, комментаторы смотрели повтор: два звука удара по штанге за секунду. Не уверен, что мяч в полете не пересек линию ворот, в РПЛ бы смотрели ВАР, но тут товарняк, никому нет дела до счета.
Судейская бригада не впечатляет вообще. Кажется, это была бригада арбитров из Сербии. Я бы даже не сравнивал их с нашими Карасями. Был момент, когда Арбитр остановил игру, якобы за "фол в штрафной Краснодара", Уральцы побежали ставить мяч на точку, а судья через секунду отменил решение, после совещания с лайнсменом. Был момент, когда судья помешал Краснодару разыграть штрафной и просто продолжил игру, хотя мог бы и признать ошибку и дать повторить штрафной, либо отдать мяч Краснодару