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«Барселона» на последних минутах вырвала победу над «Сельтой»

вчера, 22:36
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Сельта» проиграла «Барселоне» (1:2) в матче 25-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 45-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 47-й минуте форвард «Сельты» Яго Аспас сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Роберт Левандовски оформил дубль, реализовав пенальти.

«Сельта» идёт на 17-м месте (20 очков), «Барселона» занимает 3-е место (54 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Ла Лиги
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Все комментарии
K_TS16
K_TS16
сегодня в 08:06
Лева может
Incredulous
Incredulous ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 07:56
Сам-то хоть понял что написал?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 07:11
Очень буду рад, если он останется ещё на сезон, два...
SonicStar
SonicStar ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 06:35
Какие претензии, если вратарь вышел с линии ворот ещё до удара?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:23, ред.
Опять Барсе повезло, долго это не будет продолжаться.
3ton
3ton ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:30
Что надо знать о Реале - пенальти от спины , до штрафной и от головы.
Сливки еще про судейство пишут ))
После такого позора , я бы молчал
DXTK
DXTK
вчера в 23:48
Самое главное Барселона победила, Хави пока спасен, пенальти там был, Лева зарешал, а те кто не согласен, примети таблеток и ложитесь спать.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 23:39
Да уж. Игру Барселоны смотреть невозможно.. Это и Барселоной назвать сложно, новый тренер ей не поможет
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:36
Победа Барселоны - это всегда раздражающий фактор для сливок, но писать такое...., когда сам Реал пишет историю с помощью этих же людей.
Incredulous
Incredulous ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 23:26
Все правильно, к судье не может быть никаких вопросов, он поступил просто благородно, ведь слабым нужно помогать, как завещал великий Негрейра.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:19
Неужели за попадание мяча в спину пенальти дал судья?

Помним!!! Не забудем!!!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:18
Приветствую, Павел!!!
И все-таки, Павел, тревожно, за такую Барсу как сегодня, перед играми с Наполи. Как считаете?
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:17
Левая победа?
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 23:16
Тяжело даются победы, когда в защите бегает такой чел как Кунде. Крайне важно избавиться от таких игроков.
К этой победе больше причастен Ямаль, чем Левандовски.
Поляку нужно без пауз пробить пенальти, раздражает такое исполнение.

Больше всего удивляет, что комментировать и возмущаться начинают одни и те же лица, будто дали себе клятву писать негатив при любом исходе матча с участием Барселоны, и, обязательно приплетать помощь от судей.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:12
Варселона решила, что, пока Негрейра не сидит, надо его контакты полностью использовать) Ну что же, хотя бы в ЛЧ так попадут))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:11
...вот именно это время я и запомним, молодым не объяснишь, упёртые, и правда это надо видеть...!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:11
Лёва бежит за вторым Пичиччи..
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:09
Конечно были!!! Однажды, перед ЧМ, Пеле сказал: "Без Италии, ЧМ- не стоит и начинать"!
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:07
Привет, Яков!!!
А кого тащить, Довбика? Я когда его вижу, сразу вспоминаю ЧУ, в самом худшем его виде...

Слушай, давно хочу спросить- куда делся Сергеич?
амурец
амурец
вчера в 23:07
С победой Барселону, как обычно с пенальти
allemz
allemz
вчера в 23:06
Еще пару таких концовок и Хави остается))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:06, ред.
...может Я сейчас ляпну ерунду, долгое время,где по схожим причинам не люблю смотреть макаронников, настолько приметивно, что даже пришлые иностранцы погоду не делают, а ведь
были люди и какие...!!!
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 23:05
Приветствую, Уважаемый!!!
Надеюсь, Вы понимаете, почему, сегодня, я болел за Барсу? Точно, не против Сельты.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:04
Барсу за уши тащат судьи в ЛЧ, но я не против.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 23:00
Сельте нужно набирать очки. Надеюсь Рафа кардинально изменит ситуацию. По игре вопросов нет, Сельта часто играет хорошо, но набирает команда очки не всегда.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:58
Дружище, рад Приветствовать!!!!!!!
Всё-равно, РЕАЛ- Лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А у нас, сегодня было +18, точно, апрель!!! Ты же знаешь, почему, я Барсу болел... Ну не могу я смотреть- на пpостецкий, бегунковый футбол, без фундамента и без смысла.

Дружище, тебе- ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи, самому Великому клубу в мире- Реалу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ruslan Tumho
Ruslan Tumho
вчера в 22:57
барселона не может судья поможет )))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:51
...я Бандерлогов тоже не очень, но аналогично, с победой! ...А вам,
сударь, приятного вечера, в Москве -2,но запахло весной чуть-чуть...!
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:50
По всей игре возник только один вопрос: если бы поляк и со второго раза не забил пенальти, судья поставил бы третий, четвёртый...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:45
Лёва надбавки к пенсии выбивает, по-другому это дополнение его феноминального торжества голов сезонов 19-20 и 20-21, как бы нудно и незападло это ни было, так оно и есть
Гость
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