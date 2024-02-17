«Барселона» на последних минутах вырвала победу над «Сельтой»

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вчера, 22:36

«Сельта» проиграла «Барселоне» (1:2) в матче 25-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 45-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 47-й минуте форвард «Сельты» Яго Аспас сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Роберт Левандовски оформил дубль, реализовав пенальти.

«Сельта» идёт на 17-м месте (20 очков), «Барселона» занимает 3-е место (54 очка).