«Сельта» проиграла «Барселоне» (1:2) в матче 25-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 45-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 47-й минуте форвард «Сельты» Яго Аспас сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Роберт Левандовски оформил дубль, реализовав пенальти.
«Сельта» идёт на 17-м месте (20 очков), «Барселона» занимает 3-е место (54 очка).
К этой победе больше причастен Ямаль, чем Левандовски.
Поляку нужно без пауз пробить пенальти, раздражает такое исполнение.
Больше всего удивляет, что комментировать и возмущаться начинают одни и те же лица, будто дали себе клятву писать негатив при любом исходе матча с участием Барселоны, и, обязательно приплетать помощь от судей.
К этой победе больше причастен Ямаль, чем Левандовски.
Поляку нужно без пауз пробить пенальти, раздражает такое исполнение.
Больше всего удивляет, что комментировать и возмущаться начинают одни и те же лица, будто дали себе клятву писать негатив при любом исходе матча с участием Барселоны, и, обязательно приплетать помощь от судей.