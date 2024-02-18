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«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реалом»

вчера, 18:01
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью в матче 25-го тура Ла Лиги (1:1).

На 3-й минуте гости вышли вперёд — гол забил Хоселу. Рауль де Томас на 27-й с пенальти счёт сравнял. На 90+5-й вторую жёлтую карточку получил защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль.

«Райо Вальекано» занимает 14-е место в чемпионате Испании, имея в активе 25 очков. «Реал» лидирует в турнире, у команды 62 балла.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Райо Вальекано» в соцсети «X»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
всё равно же Реал будет первым ...
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:48
Раз в 10-15 матчей Реал выдает вот это.
Просто 2 часа потраченного времени.

Если Винисиус не готов играть - сиди на скамейке. Сегодня лучше бы отыграл кантерано из дубля.
Модрич - бледная тень себя. Видимо, реально заканчивает...

Комментировать нечего. Просто не хотели играть.
амурец
амурец
вчера в 23:50
Да уж, хотелось победы Реала
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:21
С Райо Вальекано играть очень сложно. Да и Реал Мадрид тоже не особо сильно напрягался.
Capral
Capral
вчера в 22:11
    Capral
    Capral
    вчера в 19:46
    Не вызывай меня на откровенность... А если, другим, будешь желать неприятностей- сам же их и получишь- закон природы.

    Ты гнал Захаряна за бугор, а он там и растворился.
    Всё, теперь, ничего не пиши- не отвечу.
    Incredulous
    Incredulous ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 19:35
    Да при чём здесь место в турнирной таблице. Просто есть команды, которые играют в футбол, а есть, которые в антифутбол. Взять к примеру ту же Сельту или Севилью, команды находятся практически на дне турнирной таблицы, но всегда пытаются играть в футбол, создавать моменты, забивать голы. А есть такие как Мальорка или Райо Вальекано, для которых главное - это не созидать, а разрушать. То есть в приоритете не самим забить гол, а не дать это сделать противнику, максимально сковывая его за счёт мелкого фола, грязной игры и провокации соперника. И тут успех такой тактики напрямую зависит от главного арбитра, начнёт ли он сразу пресекать такую игру, или будет закрывать глаза на грязную игру. Вот сегодня арбитр решил не обращать внимания на подобную игру, и результатом этого стала ничья и удаление Карвахаля. Я не в коем случае не оправдываю Реал в этой ничье, а лишь хочу сказать, что против таких тягучих и грязных команд как Райо всегда играть тяжело, на каком бы месте они не находились.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:34
    Луке шейхи предлагали контракт, не согласился...
    После таких игр, Модричу разрешат в песках участвовать только в верблюжьих скачках!))
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 19:34
    Реал уже чемпион. Может себе позволить потерю очков
    Capral
    Capral
    вчера в 19:33
      shur
      shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 19:30
      ...вот, лучше и не скажешь, лучший комент на ветке, спасибо!!!!! Гнилой футбол не красит!!!!!!!
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 19:25, ред.
      Кто вчера смеялся над Сити ? Фанаты Реала ?! Да по сравнению с фанами Сити, которые всю игру троллили Холланда и Ко, фанаты Реала вообще мальчиками на подпевках выглядели!

      И ещё кое о чём. Ты вообще о какой "карме" речи тут зовёл ? МС вчера должен был (обязан был!) выигрывать, потому как создал уйму моментов для этого.
      Реал же сегодня на победу не наиграл, от слова совсем, поэтому остался при своей заслуженной ничье.
      Как тебе в голову пришла идея обобщать эти 2 матча, я хз.
      5esjgev36xhg
      5esjgev36xhg
      вчера в 19:23
      Перес-это первая ласточка,ответка на твоё решение по Камерунскому Эму ,толи ещё будет?
      Capral
      Capral
      вчера в 19:09
      Облизывать Реал и унижать Жирону, можно, ровно столько -сколько воспевать бездарного Хвичку и унижать Мудрика. Думаю- это справедливо, особенно, для Реала, сборной мира-50х...
      Capral
      Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 19:06
      Я не знаю стоимость игроков АПЛ, редко смотрю, игры лучшей лиги мира. Вы вспомнили Эвертон, а я вспомнил, эту команду в 1985г., когда, в финале КК, британцы, в отличном стиле победили Рапид, вместе, с его Панёнкой и грозным Кранклем!!! Поэтому, для меня, Эвертон- не аутсайдер, даже, если, он, формально таковым и является... Уважаю, этот клуб!
      lotsman
      lotsman
      вчера в 19:04
      Реал был не похож на себя.
      Grizly88
      Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 18:55
      Ну знаю не знаю , против 15й команды Испании жаловаться на травмы, тут у Реала игроков хватает выносить такие команды как Вальекано, вспомнил прошлый сезон Анчелотти , ну он Анчелотти хоть не трус отличие от Зидана, который ждет Мбаппе и замахнуться на лч, только одному Зидану на руку такие ничьи, который ждет предложения от Реала, если конечно подпишут Мбаппе.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:50
      В АПЛ всё же команды даже в зоне вылета (условный Эвертон) имеет 9 игроков со стоимостью от 20-ти до 50-ти млн евро......и соответственно бОльшая амбициозность команд...и противостояния выглядят не так как в других чемпах....когда одни выходят "Лишь бы не проиграть"....вторые "Как бы их взломать"...
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
      вчера в 18:45
      Ага, я помню, как МС только при травме одного Родри не знал, как играть, и чуть из четверки не выпал, а у РМ сегодня не было, кроме давно травмированных, всё еще травмированных Джуда и Рюдигера, удалённого Менди и Кроосу дали отдохнуть, да и Браим только после травмы с "Ляйпцигом" восстановился. Сравнение, конечно, честное))
      Capral
      Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 18:43
      Если я правильно понял- это на будущее...
      ABir
      ABir
      вчера в 18:43
      Незапланированная потеря очков лидером чемпионат
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 18:43
      Они конкуренты
      Capral
      Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 18:41
      МС и Арсенал- тоже играют в футбол!!! Ливерпуль, если не считать, креативного гения Салаха, больше, работает на поле, с учетом, всех, схем Клоппа...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Grizly88 (раскрыть)
      вчера в 18:41
      Какое Сити дело до Реала ???
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 18:39
      Реал очень слаб , у них да же нет игры которую вчера Сити показал против Челси. Сити на руку такой Реал.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 18:38
      Реал..ПСЖ..Бавария...стараются играть...в футбол...
      Их соперники не играют...просто 90% времени матча просто тупо мешают....
      Поэтому не очень люблю смотреть их матчи....
      На острове из-за сумасшедших денег даже "не топы" нашпигованы неплохими игроками.......и разница в классе не столь ощутима....

      А так...неинтересно....
      Когда скорость...креатив...мастерство.....прерывается тупо захватами...зацепами...сбиваниями....толканиями...автобусами...и пр....
      shlomo
      shlomo
      вчера в 18:36
      В отличие от очень яркого первого тайма, второй вышел у нас совсем серым, где обе команды, такое впечатление, сходу согласились на итоговую ничью. Лишь опасный удар Крооса со штрафного и неадекватное поведение Карвахаля выбились тут из общего ряда, и теперь есть шанс у Жироны чуток сократить отставание от Реала. Но для этого ей завтра надо побеждать у гостях крепкий Атлетик.
      112910415
      112910415
      вчера в 18:30
      но это ничего не изменит
      Capral
      Capral
      вчера в 18:25
      В чемпионстве Реала не сомневаюсь, ни на минуту!!! Другое обидно, после показательного и публичного унижения Жироны, терять очки сегодня- конечно недопустимо. Но в футболе не всегда торжествует логика, случается и обидная потеря очков, как сегодня... Я не видел игру, но до последнего надеялся на победу Реала. Не имею представления, но могу сказать, с полной определенностью, Довбику и его банде- чемпионами не быть!!!!!!!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      вчера в 18:25
      Такая же и первая игра была точно, это одна из неприятных команд с мелким фолом и вязким футболом, и тоже вничью сыграли)
      Гость
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