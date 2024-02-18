«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реалом»

«Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью в матче 25-го тура Ла Лиги (1:1).
На 3-й минуте гости вышли вперёд — гол забил Хоселу. Рауль де Томас на 27-й с пенальти счёт сравнял. На 90+5-й вторую жёлтую карточку получил защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль.
«Райо Вальекано» занимает 14-е место в чемпионате Испании, имея в активе 25 очков. «Реал» лидирует в турнире, у команды 62 балла.
Плюс Фран опять же ну крайне примитивен, не может он обыгрываться, поэтому одни потери.
Да и Вини в Родриго (в конце) в режиме ныряльщиков опять были)) Половина симуляций снова.
В общем, в концовке и не было заметно, что у "Реала" есть силы или желание отыгрываться.
Ну, а Карвахаль что-то немного погорячился, только вышел, сразу жёлтая за разговоры и красная за отмашку. Получил то, что не получил с РБ. Надо папе Карло с ним поговорить, сейчас, кажется, надёжнее с Васкесом играть. Говорят, Дани веган на специальной диете, из-за этого он такой нервный, что ли, хаха)
Плюс Фран опять же ну крайне примитивен, не может он обыгрываться, поэтому одни потери.
Да и Вини в Родриго (в конце) в режиме ныряльщиков опять были)) Половина симуляций снова.
В общем, в концовке и не было заметно, что у "Реала" есть силы или желание отыгрываться.
Ну, а Карвахаль что-то немного погорячился, только вышел, сразу жёлтая за разговоры и красная за отмашку. Получил то, что не получил с РБ. Надо папе Карло с ним поговорить, сейчас, кажется, надёжнее с Васкесом играть. Говорят, Дани веган на специальной диете, из-за этого он такой нервный, что ли, хаха)
Спортсмены просто устали и полноценно не восстановились после Лейпцига. Ничего предосудительного не вижу в результате игры..., однако Камавинге надо бы по ушам всё равно поддать: когда прыгаешь и тем более видишь прямой удар в свою сторону, то не только предплечье, но и клешнЮ, надо чётко прижимать к корпусу.
Спортсмены просто устали и полноценно не восстановились после Лейпцига. Ничего предосудительного не вижу в результате игры..., однако Камавинге надо бы по ушам всё равно поддать: когда прыгаешь и тем более видишь прямой удар в свою сторону, то не только предплечье, но и клешнЮ, надо чётко прижимать к корпусу.