«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Реалом»

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вчера, 18:01

«Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью в матче 25-го тура Ла Лиги (1:1).

На 3-й минуте гости вышли вперёд — гол забил Хоселу. Рауль де Томас на 27-й с пенальти счёт сравнял. На 90+5-й вторую жёлтую карточку получил защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль.

«Райо Вальекано» занимает 14-е место в чемпионате Испании, имея в активе 25 очков. «Реал» лидирует в турнире, у команды 62 балла.