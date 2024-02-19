«Бешикташ» расстался с игроком из-за использования приложения для знакомств

«Бешикташ» объявил о расторжении контракта с полузащитником Эмирханом Делибашем.
По информации различных СМИ, причиной этого является то, что футболист пользовался приложением для знакомств.
В текущем сезоне хавбек провёл за стамбульскую команду 2 матча.
Возможно, он ничего такого не имел в виду, но клуб этим явно не впечатлился.
Кроме этого, клубу могла не понравится и цель "Something casual", т.е. "Перепихнуться" по сути и рядом указано место работы "Бешикташ".
Возможно, он ничего такого не имел в виду, но клуб этим явно не впечатлился.
Кроме этого, клубу могла не понравится и цель "Something casual", т.е. "Перепихнуться" по сути и рядом указано место работы "Бешикташ".