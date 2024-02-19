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«Бешикташ» расстался с игроком из-за использования приложения для знакомств

вчера, 20:28

«Бешикташ» объявил о расторжении контракта с полузащитником Эмирханом Делибашем.

По информации различных СМИ, причиной этого является то, что футболист пользовался приложением для знакомств.

В текущем сезоне хавбек провёл за стамбульскую команду 2 матча.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:18
игрок плохо осознавал требования клуба, за что и поплатился !
UncleZack
UncleZack
вчера в 22:34
Фамилия говорящая,дословный перевод «дурная голова»
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:26
Мне кажется что это только повод,причина в другом !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:01, ред.
Пройди по ссылке, он сфотографировался на фоне унитаза в футболке "Бешикташа" для сайта)

Возможно, он ничего такого не имел в виду, но клуб этим явно не впечатлился.

Кроме этого, клубу могла не понравится и цель "Something casual", т.е. "Перепихнуться" по сути и рядом указано место работы "Бешикташ".
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:44
Пользовался приложением для знакомств... а с кем не написали... С животными ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:37
Не с теми знакомился...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:29
И что на так? Это запрещено?
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