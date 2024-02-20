Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2023/2024

Месси передал свой восьмой «Золотой мяч» музею «Барселоны»

вчера, 15:30

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси передал музею «Барселоны» свой восьмой «Золотой мяч», который он получил в октябре прошлого года.

По данным источника, прошлые семь «Золотых мячей» Лео тоже хранятся в музее каталонского клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тренер «Брентфорда» объяснил, почему Фоден может получить «Золотой мяч»
Вчера, 15:21
Игрок ЦСКА может получить награду за Кубок Азии
17 февраля
ОфициальноДе Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
16 февраля
ОфициальноКлопп признан тренером месяца в АПЛ
16 февраля
ОфициальноЖота — лучший игрок января в Английской Премьер-Лиге
16 февраля
ОфициальноСтали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Конференций
16 февраля
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:11
Видать совсем туго парню....
Дома : "Чего ты их носишь, только место занимают"
Бекхэм : "Ты чего Лео, какой музей, нам всего 5 лет"
В ломбарде : "Иди отсюда, пока полицию не вызвали"

.....вот и приходится из бывшего места работы склад устраивать....
Искендер 3
Искендер 3 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:02
Скупка краденого не лучшая затея
Искендер 3
Искендер 3 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 21:49
Верно сказано. Липовых мячей у Рона меньше. Сильно меньше. Один всего. Максимум
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:48, ред.
Отвечу недоброжелателям Месси. Если ВСЕ предыдущие "ЗМ" Месси хранятся в том же музее, с чего бы ему оставлять у себя восьмой. Чтобы, проходя мимо, любоваться им, или хвалиться перед гостями ?
Искендер 3
Искендер 3 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 21:42
По крайней мере, он не платит за подобное))) как гномка)))
Искендер 3
Искендер 3
вчера в 21:41
Такие мячи не жалко и отдать.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:24
Хороший поступок.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:28, ред.
Подгарает у него не только от этого... Но и от того, что его собственный "музей" уже как три года закрыт на все титулы.. А на ЗМ - уже все семь.. "Замки" заржавели уже, как и их хозяин.. Попасть не может в собственный "музей".. А-ха-ха-ха.. 🤣😮🔒🛠️
Ags_0701
Ags_0701
вчера в 19:19, ред.
Отличная новость, можно поставить межу статуэтками Айтекина и Эвребе, а сверху повесить портрет Негрейры.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:11
Месси- это легенда Псж, он там закончил европейскую карьеру. Барса в прошлом
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:05, ред.
У дырявого португальца наверно знатно подгорело от этой новости!!!
А ведь всего то мяч в клубный музей Бары передал, где все его мячи хранятся.
112910415
112910415
вчера в 17:59
одобряем и поддерживаем
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:46
Правильное решение. Пускай родной клуб заработает на туристах, которые не упустят возможности посмотреть на 8 ЗМ.
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:44
Истинные фанаты Месси как всегда первые. Не пропускают ни одной новости.
амурец
амурец
вчера в 16:48
Ну Барселона платила судьям и Месси получал ЗМ там их и оставил
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:37
Правильно.. Не под диваном же их хранить.. Как это делает Авейру.. Правда Геша про них уже и не вспоминает... Как и про ЗБ.. Эгоюга никогда не вспоминает про то, чего у него меньше, чем у Месси.. 😀😂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:27, ред.
В такое поверят только осёл и винни-пух)...

mdzv5t4hh8jg
mdzv5t4hh8jg
вчера в 16:25, ред.
Хитрый маломерок даже здесь Барсу доить умудряется - храни золотишко за счёт конторы и даже за охрану платить не надо
Capral
Capral ответ b4x38r46q8yc (раскрыть)
вчера в 16:18
Не будьте наивным...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:18
Оно и понятно- в дом никого не пустят, самолетам летать запретили. Выход один- продать в музей, всетаки, копейка капает...
b4x38r46q8yc
b4x38r46q8yc
вчера в 16:17
Неужели безвозмездно, совсем не похоже
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:14
В любом случае хозяин мячей Месси...да, стоят мячи в музее Барсы...и это лишний повод напомнить Месси о себе...дома их никто не увидит и гнома лишний раз не вспомнит...а тут "вечная слава" + €€€...полный гешефт короче)....
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:14
Месси передал свой восьмой «Золотой мяч» музею «Барселоны».
allemz
allemz
вчера в 16:13, ред.
    76wgsfsa48rk
    76wgsfsa48rk
    вчера в 16:12, ред.
    Походу этих восемь золотых мячишек и составляют весь нынешний уставной капитал Барселоны
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Приветствую, Дружище Дорогой!!! А что, ему оставлять, он что бедный? Да там, на сто поколений хватит!!! Половину ЗМ, отобрать- и вручить настоящим лауреатам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эх, нет на него Шарикова!!! Он бы сказал: "Взять всё- и поделить"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:09
    Маэстро, только прочел несколько Ваших строчек и уже не сдержался от смеха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну конечно, вход то- платный, а продавец соплей, нигде терять не любит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот и "подарил" музею трофей... А, я и не знал. Вон оно, как получается. Спасибо, Дружище- открыли глаза на истину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cv8fgx6jepfx
    cv8fgx6jepfx ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:05
      shur
      shur ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:04
      ...оставил бы своим детям на старость,всякое бывает, хотя из заслуженных есть и халявные и сомнительные, новерное из тех отдал, совесть
      замучила, да и Барсе с бюджетом поможет,дела то не так хороши у родного Клуба!
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:03, ред.
      Там в музей вход платный...в 2011 году стоил 22 евро...сейчас думаю будет значительно дороже...сотни тысяч туристов в год)...гном наверное рассчитывает на "долю малую"))...кстати тогда все мячи и бутсы Месси стояли там...
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       