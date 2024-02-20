Месси передал свой восьмой «Золотой мяч» музею «Барселоны».

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси передал музею «Барселоны» свой восьмой «Золотой мяч», который он получил в октябре прошлого года.
По данным источника, прошлые семь «Золотых мячей» Лео тоже хранятся в музее каталонского клуба.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси передал музею «Барселоны» свой восьмой «Золотой мяч», который он получил в октябре прошлого года.
По данным источника, прошлые семь «Золотых мячей» Лео тоже хранятся в музее каталонского клуба.
замучила, да и Барсе с бюджетом поможет,дела то не так хороши у родного Клуба!
замучила, да и Барсе с бюджетом поможет,дела то не так хороши у родного Клуба!