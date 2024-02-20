Месси передал свой восьмой «Золотой мяч» музею «Барселоны».

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вчера, 15:30

Нападающий «Интер Майами» передал музею «Барселоны» свой восьмой «Золотой мяч», который он получил в октябре прошлого года.

По данным источника, прошлые семь «Золотых мячей» Лео тоже хранятся в музее каталонского клуба.