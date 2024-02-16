Жота — лучший игрок января в Английской Премьер-Лиге

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота признан лучшим игроком прошлого месяца в АПЛ. Эта награда стала первой для футболиста.
Португалец в январе провёл 3 матча в составе команды в чемпионате Англии, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота признан лучшим игроком прошлого месяца в АПЛ. Эта награда стала первой для футболиста.
Португалец в январе провёл 3 матча в составе команды в чемпионате Англии, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Матч с Арсеналом показал, что проблемы ливерных никуда не делись. Кажется, что игроки просто вынуждены надрываться))
Матч с Арсеналом показал, что проблемы ливерных никуда не делись. Кажется, что игроки просто вынуждены надрываться))
Ну а так что, не скажу за Оуэна, не успел оценить его в Ливерпуле, но в сравнении с остальными Жота точно не хуже Торреса, и точно лучше Салаха когда мы говорим именно о реализации и больше не о чём! У Жоты не так много моментов и из-за травм не постоянный игрок, но по реализации своих моментов он Топ.
Ну а так что, не скажу за Оуэна, не успел оценить его в Ливерпуле, но в сравнении с остальными Жота точно не хуже Торреса, и точно лучше Салаха когда мы говорим именно о реализации и больше не о чём! У Жоты не так много моментов и из-за травм не постоянный игрок, но по реализации своих моментов он Топ.