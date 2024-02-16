Жота — лучший игрок января в Английской Премьер-Лиге

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вчера, 14:58

Нападающий «Ливерпуля» признан лучшим игроком прошлого месяца в АПЛ . Эта награда стала первой для футболиста.

Португалец в январе провёл 3 матча в составе команды в чемпионате Англии, забил три гола и сделал две результативные передачи.