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Жота — лучший игрок января в Английской Премьер-Лиге

вчера, 14:58

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота признан лучшим игроком прошлого месяца в АПЛ. Эта награда стала первой для футболиста.

Португалец в январе провёл 3 матча в составе команды в чемпионате Англии, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:56
заслуженно! на самом деле был хорош и отлично заменил Салаха
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:22
О каких проблемах, соббссна, речь? Могли бы озвучить?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:04
АПЛ объявили значит достойно заслужил,играет хорошо.
drug01
drug01
вчера в 15:56
Играет очень хорошо всё заслуженно....
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:46
Жота в хорошем форме
shlomo
shlomo
вчера в 15:13
И ведь и не поспоришь...:))) ... Жоту постоянно недооценивают, но он один из немногих, кто обладает инстинктом бомбардира. Он всегда знает где нужно быть, чтобы получить мяч или чтобы добить его. Он в конце концов посадил на банку основателя позиции ложной девятки....
Ну а так что, не скажу за Оуэна, не успел оценить его в Ливерпуле, но в сравнении с остальными Жота точно не хуже Торреса, и точно лучше Салаха когда мы говорим именно о реализации и больше не о чём! У Жоты не так много моментов и из-за травм не постоянный игрок, но по реализации своих моментов он Топ.
allemz
allemz
вчера в 15:13
Ливерные неспроста после заявления об уходе Клоппа мощно рванули, надо зарекомендовать себя перед новым тренером на следующий сезон, чтобы вдруг не оказаться за бортом корабля))
Матч с Арсеналом показал, что проблемы ливерных никуда не делись. Кажется, что игроки просто вынуждены надрываться))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 15:00
Жота — лучший игрок января в Английской Премьер-Лиге, и он заслужил это своей игрой за Ливерпуль.
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