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В «Оренбурге» раскрыли срок контракта Горбани с клубом

вчера, 13:48

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о подробностях перехода полузащитника «Сепахана» Мохаммада Горбани.

Как только Капленко ушёл, нам нужно было искать замену Кириллу. Конечно, это немного неожиданно, если бы Капленко остался в команде, вряд ли бы начали искать кого‑то ещё.

Времени на трансфер было мало, не думали, что быстро удастся оформить сделку, потому что возникали определённые сложности при переговорах, и они вышли достаточно напряжёнными.

Самое главное, что игрок хотел перейти к нам. Контракт подписан на 3,5 года. Сейчас получает визу, 25 февраля приедет в Москву, пройдёт УМО и полетит в Оренбург.

Согласовывал ли трансфер главный тренер? Конечно. Это совместное решение с Давидом.

Новичок из Ирана больше на перспективу или усиление прямо сейчас? Он едет конкурировать за место в основе. Ему 22 года, он играл в азиатской Лиге чемпионов, провёл много матчей в чемпионате.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:18
все стараются, как могут
Вещий
Вещий
вчера в 13:54
Ну что наверное подписали все же на будущее... хотя если хорошо проявит себя, то запросто сможет в основу пробиться. Удачи и добро пожаловать в Оренбург!
Гость
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