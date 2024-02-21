В «Оренбурге» раскрыли срок контракта Горбани с клубом

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о подробностях перехода полузащитника «Сепахана» .

Как только Капленко ушёл, нам нужно было искать замену Кириллу. Конечно, это немного неожиданно, если бы Капленко остался в команде, вряд ли бы начали искать кого‑то ещё.

Времени на трансфер было мало, не думали, что быстро удастся оформить сделку, потому что возникали определённые сложности при переговорах, и они вышли достаточно напряжёнными.

Самое главное, что игрок хотел перейти к нам. Контракт подписан на 3,5 года. Сейчас получает визу, 25 февраля приедет в Москву, пройдёт УМО и полетит в Оренбург.

Согласовывал ли трансфер главный тренер? Конечно. Это совместное решение с Давидом.

Новичок из Ирана больше на перспективу или усиление прямо сейчас? Он едет конкурировать за место в основе. Ему 22 года, он играл в азиатской Лиге чемпионов, провёл много матчей в чемпионате.