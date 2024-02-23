Бывший игрок сборной Бразилии будет выступать за «Родину»

Защитник «Пафоса» Марсиньо перешёл в «Родину» на правах свободного агента. Контракт рассчитан до июня 2024 года.
Марсиньо перешёл в «Пафос» летом 2022 года в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Америку Минейро», правый защитник провёл 16 матчей, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки.
В сентябре 2019 года Марсиньо был вызван в основную сборную Бразилии на товарищеский матч против Нигерии.
Ранее контракт с «Родиной» подписал полузащитник «Локомотива».
Ни одной секунды он не сыграл!!!
Я вообще не понимаю почему таких называют игроками сборной.
Да действительно его вызывали в сборную в 2019 году на два товарищеских матча, но он так и остался в запасе, после его больше не вызывали.
У нас похожая ситуация, Карпин навызывал вообще непонятно кого, но зато теперь все будут гордиться, что они игроки сборной, даже если не играли.
Ни одной секунды он не сыграл!!!
Я вообще не понимаю почему таких называют игроками сборной.
Да действительно его вызывали в сборную в 2019 году на два товарищеских матча, но он так и остался в запасе, после его больше не вызывали.
У нас похожая ситуация, Карпин навызывал вообще непонятно кого, но зато теперь все будут гордиться, что они игроки сборной, даже если не играли.