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Бывший игрок сборной Бразилии будет выступать за «Родину»

вчера, 15:07

Защитник «Пафоса» Марсиньо перешёл в «Родину» на правах свободного агента. Контракт рассчитан до июня 2024 года.

Бывший игрок сборной Бразилии будет выступать за «Родину»

Марсиньо перешёл в «Пафос» летом 2022 года в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Америку Минейро», правый защитник провёл 16 матчей, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки.

В сентябре 2019 года Марсиньо был вызван в основную сборную Бразилии на товарищеский матч против Нигерии.

Ранее контракт с «Родиной» подписал полузащитник «Локомотива».

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Все комментарии
5am9hngzd8aw
5am9hngzd8aw
вчера в 16:54
112910415
112910415
вчера в 16:49
и вертикальный взлёт команды стал неизбежным ! )
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:17
Зато какой "пафосный взгляд" ....)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:57
А знаете сколько Марсиньо сыграл за сборную Бразилию?
Ни одной секунды он не сыграл!!!
Я вообще не понимаю почему таких называют игроками сборной.
Да действительно его вызывали в сборную в 2019 году на два товарищеских матча, но он так и остался в запасе, после его больше не вызывали.
У нас похожая ситуация, Карпин навызывал вообще непонятно кого, но зато теперь все будут гордиться, что они игроки сборной, даже если не играли.
Вещий
Вещий
вчера в 15:39
Да уж... если верить заголовку игрок сборной Бразилии (хоть и бывший) как то совсем наверное забыл как играть, если уж пошел в ФНЛ....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:12
Это за какую он сборную играл?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:09
Сильный игрок для уровня ФНЛ..
Гость
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