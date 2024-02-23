Бывший игрок сборной Бразилии будет выступать за «Родину»

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вчера, 15:07

Защитник «Пафоса» перешёл в «Родину» на правах свободного агента. Контракт рассчитан до июня 2024 года.

Марсиньо перешёл в «Пафос» летом 2022 года в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Америку Минейро», правый защитник провёл 16 матчей, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки.

В сентябре 2019 года Марсиньо был вызван в основную сборную Бразилии на товарищеский матч против Нигерии.

Ранее контракт с «Родиной» подписал полузащитник «Локомотива».