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Российский фанат, осуждённый на Евро-2016, рассказал о заключении

вчера, 11:36

Российский фанат Павел Косов, осуждённый после беспорядков в Марселе на Евро-2016, рассказал о заключении во французской тюрьме:

Считаю ли я решение о моем заключении политическим? Есть некоторый процент, обязательно. Жалко, что не было большей поддержки из России до и во время суда. Тогда бы, возможно, разрешилось быстрее.

В тюрьме условия были такими же, как у всех. Там не разделяют – русский ты или нет. А там уже как поставишь себя. Сейчас планирую заниматься хорошей, нормальной жизнью, работой, продвижением. Надо оклематься, посмотреть, что в мире творится, и двигаться вперед.

Напомним, на днях Павла Косова выпустили досрочно. Он был осужден на 10 лет.

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