Впервые Бундеслига 2 по посещаемости обогнала высший дивизион Германии

Вторая Бундеслига впервые обогнала Бундеслигу по посещаемости.
Матчи второго немецкого дивизиона в 22-м туре посетили 284 643 болельщика, матч «Шальке» и «Веена» стал наиболее посещаемым (60 542 зрителя).
В прошлом туре Бундеслиги общее число зрителей составило 261 099, игра «Кёльна» и «Вердера» привлекла наибольшее внимание (50 000).
Средняя посещаемость поединков Бундеслиги составляет 39 068 зрителей, в Бундеслиге 2 этот показатель равен 28 358.
В РПЛ средняя посещаемость 87 тыс за тур)
В РПЛ средняя посещаемость 87 тыс за тур)