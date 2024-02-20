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Впервые Бундеслига 2 по посещаемости обогнала высший дивизион Германии

вчера, 17:36

Вторая Бундеслига впервые обогнала Бундеслигу по посещаемости.

Матчи второго немецкого дивизиона в 22-м туре посетили 284 643 болельщика, матч «Шальке» и «Веена» стал наиболее посещаемым (60 542 зрителя).

В прошлом туре Бундеслиги общее число зрителей составило 261 099, игра «Кёльна» и «Вердера» привлекла наибольшее внимание (50 000).

Средняя посещаемость поединков Бундеслиги составляет 39 068 зрителей, в Бундеслиге 2 этот показатель равен 28 358.

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Перевод с kicker.de
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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:10
Вот что Fan ID животворящий делает
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 19:24
Это точно, ахпер. Там реальная борьба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:12
И уровень футбола, и инфрастуктура и менталитет зрителей - вот слагаемые такой посещаемости.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 19:11
Ахпер борьба во 2 Бундеслиге сейчас интереснее
LOpp
LOpp
вчера в 18:24
Просто Боруссия и Бавария на выезде играли
112910415
112910415
вчера в 18:23
любят футбол люди, крепко любят !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:14
Немцы молодцы, на футбол ходят хорошо и своих поддерживают здорово!!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:13, ред.
Матчи второго немецкого дивизиона в 22-м туре посетили 284 643 болельщика, матч «Шальке» и «Веена» стал наиболее посещаемым (60 542 зрителя).

В РПЛ средняя посещаемость 87 тыс за тур)
62t9c5v7whsm
62t9c5v7whsm
вчера в 18:02
На Шальке ходят, но команда чуть ли не на грани вылета из Бундеслиги 2. Вот что без Газпрома животворящего происходит.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:55, ред.
И такое бывает в футболе. В Бундеслиге уже все ясно кто чемпион кто нет..
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