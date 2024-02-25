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«Ливерпуль» может отыграть финал Кубка лиги без трёх ключевых игроков

вчера, 15:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗакончился в доп. время

Троё ключевых игроков «Ливерпуля» отсутствовали на предматчевой тренировке матча с «Челси».

Речь идёт о нападающем Мохамеде Салахе, нападающем Дарвине Нуньесе и полузащитнике Доминике Соболаи.

Ранее сообщалось о травмах Трента Александера-Арнольда, Жоэля Матипа, Алиссона, Кертиса Джонса, Диогу Жоты, Тьяго Алькантары и Стефана Байчетича.

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Коман приступил к тренировкам
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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
вчера в 21:51
Уже выйграли
azkan
azkan
вчера в 17:23
Дейли мэйл?! Вы серьезно?
Или это такая предигровая тактика Клоппа? До чего дошли. Видимо не совсем верит в корону АПЛ. И для них это один из основных трофеев в этом году.
Челси играли месяцами без пол состава. И сейчас с основой совсем не айс.
Думаю все будут играть и будет битва. Удачи Челси, им нужнее этот трофей!
shur
shur
вчера в 17:07
...не знаю, как последние двое, но Салах пол команде весит!!!
112910415
112910415
вчера в 16:57
придётся побеждать в особо трудных условиях !
Вещий
Вещий
вчера в 16:23
Для Ливера это потеря..... посмотрим что придумает Клопп.
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:07
Ну да матчи между этими клубами скучные
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:01
Ничью скатают, а потом пенали. уже сколько раз так было между этими клубами )
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:58
Без них Ливерпуль проиграет
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