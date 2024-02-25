«Ливерпуль» может отыграть финал Кубка лиги без трёх ключевых игроков

Троё ключевых игроков «Ливерпуля» отсутствовали на предматчевой тренировке матча с «Челси».
Речь идёт о нападающем Мохамеде Салахе, нападающем Дарвине Нуньесе и полузащитнике Доминике Соболаи.
Ранее сообщалось о травмах Трента Александера-Арнольда, Жоэля Матипа, Алиссона, Кертиса Джонса, Диогу Жоты, Тьяго Алькантары и Стефана Байчетича.
Или это такая предигровая тактика Клоппа? До чего дошли. Видимо не совсем верит в корону АПЛ. И для них это один из основных трофеев в этом году.
Челси играли месяцами без пол состава. И сейчас с основой совсем не айс.
Думаю все будут играть и будет битва. Удачи Челси, им нужнее этот трофей!
Или это такая предигровая тактика Клоппа? До чего дошли. Видимо не совсем верит в корону АПЛ. И для них это один из основных трофеев в этом году.
Челси играли месяцами без пол состава. И сейчас с основой совсем не айс.
Думаю все будут играть и будет битва. Удачи Челси, им нужнее этот трофей!