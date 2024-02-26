Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Опубликован список игроков, одержавших наибольшее количество побед в РПЛ

вчера, 10:12

Портал Transfermarkt опубликовал список игроков, одержавших наибольшее количество побед в истории РПЛ.

1. Игорь Акинфеев — 316 побед (558 матчей).

2. Сергей Игнашевич — 279 побед (489 матчей).

3. Сергей Семак — 235 побед (456 матчей).

4. Василий Березуцкий — 230 побед (402 матча).

5. Артём Дзюба — 223 победы (417 матчей).

6. Дмитрий Лоськов — 218 побед (451 матч).

7. Алексей Березуцкий — 194 победы (355 матчей).

8. Андрей Тихонов — 191 победа (344 матча).

9. Егор Титов — 188 побед (336 матчей).

10. Игорь Денисов — 187 побед (387 матчей).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси 20-й год подряд забивает в официальных матчах
Вчера, 09:13
Лаутаро Мартинес преодолел отметку в 100 забитых мячей в Серии А
Вчера, 00:30
Рабьо — 5-й француз, который провёл 200 матчей за «Ювентус»
25 февраля Фото
Лунёв — лучший вратарь еврокубков по сейвам
25 февраля
Кейн повторил личный рекорд по голам в домашних матчах за сезон
25 февраля
Кариус впервые с мая 2018 года вышел в стартовом составе на матч АПЛ
24 февраля
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:11
К чему это?
Есть ребята играли и играют в одном клубе (и пердиве, и в зонах...) всю жизнь и что?
Если у них меньше побед они во "второй ряд"?
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:29
Победы одерживают команды, а игроки входят в их состав.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:31
Призы будут за это достижение?
Интерес
Интерес
вчера в 10:24
Ещё можно посчитать,кто сколько пробежал,или просидел на скамье подсу...,пардон-запасных,и кто сколько получил за карьеру.Много ещё чего,пока не грянуло 1 марта!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 