Опубликован список игроков, одержавших наибольшее количество побед в РПЛ

Портал Transfermarkt опубликовал список игроков, одержавших наибольшее количество побед в истории РПЛ.
1. Игорь Акинфеев — 316 побед (558 матчей).
2. Сергей Игнашевич — 279 побед (489 матчей).
3. Сергей Семак — 235 побед (456 матчей).
4. Василий Березуцкий — 230 побед (402 матча).
5. Артём Дзюба — 223 победы (417 матчей).
6. Дмитрий Лоськов — 218 побед (451 матч).
7. Алексей Березуцкий — 194 победы (355 матчей).
8. Андрей Тихонов — 191 победа (344 матча).
9. Егор Титов — 188 побед (336 матчей).
10. Игорь Денисов — 187 побед (387 матчей).
Есть ребята играли и играют в одном клубе (и пердиве, и в зонах...) всю жизнь и что?
Если у них меньше побед они во "второй ряд"?
Есть ребята играли и играют в одном клубе (и пердиве, и в зонах...) всю жизнь и что?
Если у них меньше побед они во "второй ряд"?