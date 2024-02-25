Кейн повторил личный рекорд по голам в домашних матчах за сезон

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вчера, 08:48

Нападающий «Баварии» отметился дублем в матче Бундеслиги против «Лейпцига» (2:1).

Таким образом, форвард повторил личный рекорд по голам в домашних играх за один сезон (17), который он установил в кампании 2016/17 в составе «Тоттенхэма».