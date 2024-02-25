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Кейн повторил личный рекорд по голам в домашних матчах за сезон

вчера, 08:48
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Нападающий «Баварии» Харри Кейн отметился дублем в матче Бундеслиги против «Лейпцига» (2:1).

Таким образом, форвард повторил личный рекорд по голам в домашних играх за один сезон (17), который он установил в кампании 2016/17 в составе «Тоттенхэма».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:43
Голевая машина.
adekvat
adekvat
вчера в 10:34
Не везучий человек, что в Тотенхеме чемпионом не стал, что теперь в Баварии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:52
А вот меня напрягают такого рода "рекорды по категориям". Личный, домашние встречи, во всех турнирах.

Ну пусть ещё считают забитые в первом/втором тайме по отдельности.
Ещё есть правая и левая нога, угловые,штрафные, пенальти и с игры.

Моё мнение - считать только общее количество голов в конкретном турнире. Без разделения на домашние или гостевые...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:23
Ну тут ещё лепту вносит и сам уровень Бундес лиги. Клепая стабильно ранее голы в более сильной Англии, не удивительно, что в Германии пошло, там даже Вернеры, Йовичи, Санчо и т.п. играли как ТОПы на местном уровне, пока не перешли в другие более сильные чемпы.
9xav7j9xg63u
9xav7j9xg63u
вчера в 09:14
Наверно можно улучшить рекорд, время ещё есть
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:00
Кейн показывает, что он гениальный футболист, зря он в Тоттенхэме долго сидел.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:57
Отличный результат,продолжать в том же духе!
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