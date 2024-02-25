Кейн повторил личный рекорд по голам в домашних матчах за сезон

Нападающий «Баварии» Харри Кейн отметился дублем в матче Бундеслиги против «Лейпцига» (2:1).
Таким образом, форвард повторил личный рекорд по голам в домашних играх за один сезон (17), который он установил в кампании 2016/17 в составе «Тоттенхэма».
|Бавария2 : 1РБ Лейпциг
|Матч завершен
Нападающий «Баварии» Харри Кейн отметился дублем в матче Бундеслиги против «Лейпцига» (2:1).
Таким образом, форвард повторил личный рекорд по голам в домашних играх за один сезон (17), который он установил в кампании 2016/17 в составе «Тоттенхэма».
Ну пусть ещё считают забитые в первом/втором тайме по отдельности.
Ещё есть правая и левая нога, угловые,штрафные, пенальти и с игры.
Моё мнение - считать только общее количество голов в конкретном турнире. Без разделения на домашние или гостевые...
Ну пусть ещё считают забитые в первом/втором тайме по отдельности.
Ещё есть правая и левая нога, угловые,штрафные, пенальти и с игры.
Моё мнение - считать только общее количество голов в конкретном турнире. Без разделения на домашние или гостевые...