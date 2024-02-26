«Бавария» готова увеличить зарплату Хаби Алонсо в четыре раза

«Бавария» намерена назначить наставника «Байера» Хаби Алонсо главным тренером клуба в следующем сезоне.
Для этого мюнхенская команда готова увеличить заработную плату испанского специалиста в четыре раза.
На данный момент Алонсо получает в «Байере» 5 млн фунтов стерлингов в год.
Что касается Алонсо, то это очередная глупость руководства Баварии, а увеличение ему зарплаты - очередное безумное и поспешное решение!!! Тренеру который, только-только встал на ноги руководство клуба уже необдуманно готово предоставить все блага жизни!!! Идиоты...
Всё это больше похоже на АГОНИЮ, причем на поспешную. Стиль игры и работы Алонсо не подходит Баварии, неужели этого не видно??? Я понимаю, что после позорного и провального сезона сейчас руководство клуба готово на всё, чтобы исправить положение. Но есть тренеры, которые ментально не подходят Баварии!
Руководство клуба сейчас ведёт себя по детски, бросается на первого встречного с предложениями! Да вы разберитесь сначала подходит вам этот тренер или нет!
Не могут фантазёры работать в Баварии, не её это стиль!!! Если у Алонсо есть мозги, он отклонит предложение. Если же нет - загубит карьеру.
Что касается Алонсо, то это очередная глупость руководства Баварии, а увеличение ему зарплаты - очередное безумное и поспешное решение!!! Тренеру который, только-только встал на ноги руководство клуба уже необдуманно готово предоставить все блага жизни!!! Идиоты...
Всё это больше похоже на АГОНИЮ, причем на поспешную. Стиль игры и работы Алонсо не подходит Баварии, неужели этого не видно??? Я понимаю, что после позорного и провального сезона сейчас руководство клуба готово на всё, чтобы исправить положение. Но есть тренеры, которые ментально не подходят Баварии!
Руководство клуба сейчас ведёт себя по детски, бросается на первого встречного с предложениями! Да вы разберитесь сначала подходит вам этот тренер или нет!
Не могут фантазёры работать в Баварии, не её это стиль!!! Если у Алонсо есть мозги, он отклонит предложение. Если же нет - загубит карьеру.