«Бавария» готова увеличить зарплату Хаби Алонсо в четыре раза

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вчера, 11:49

«Бавария» намерена назначить наставника «Байера» главным тренером клуба в следующем сезоне.

Для этого мюнхенская команда готова увеличить заработную плату испанского специалиста в четыре раза.

На данный момент Алонсо получает в «Байере» 5 млн фунтов стерлингов в год.