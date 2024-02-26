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«Бавария» готова увеличить зарплату Хаби Алонсо в четыре раза

вчера, 11:49

«Бавария» намерена назначить наставника «Байера» Хаби Алонсо главным тренером клуба в следующем сезоне.

Для этого мюнхенская команда готова увеличить заработную плату испанского специалиста в четыре раза.

На данный момент Алонсо получает в «Байере» 5 млн фунтов стерлингов в год.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 20:49
Салех, я знаю твою любовь и привязанность к Баварии. Тем более, что в делах нынешней Баварии ты разбираешься больше, чем я и больше знаешь. Могу, только, от всего сердца пожелать тебе и твоему клубу Удачи и больших побед!!! Посмотрим, что будет после ухода Тухеля и кто придет на его место...
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:42
Ты же знаешь мою позицию по Баварии. Ну ты назвал футболистов, которые при нормальном тренере, не должны играть за Баварию и про них мы с тобой уже сошлись во мнении. Ситуация в Баварии усугубляется ещё тем, что при ТТ куплены ещё футболисты, которые на вряд ли усилят команду… Ну как говорится и медведя учат кататься на велосипеде, а уж человека думаю можно будет научить пинать мяч, главное чтобы «учитель» был толковый…)))
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 18:42
А кто, на твой взгляд, сейчас, в Баварии готов играть в футбол Алонсо? Сане? Его техника преобладает над его разумом, с ним, точно не построишь креатив в атаке. Флегмат Киммих- точно не для поэзии. Практически, весь состав Баварии- только для серьезной работы. И дело тут, не в наличии немцев или иностранцев. В Баварии, всегда, за все годы, были считанные игроки, умеющие креативить, начиная с Беккенбауэра, Баслера, ну и возможно, с большой натяжкой П.Брайтнера...
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:03
Тогда в Баварии было много немецких футболистов, сейчас состав «интересный»… , может и сыграют на гитаре…
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 16:59
Привет, Салех!!!
А, я, совсем не ставлю под сомнение возможности Алонсо. Более того, я говорю, что его футбол романтичный и даже поэтичный, в определенном смысле, и в нем, присутствует неповторимый, родной оттенок испанского футбола!!! Я о другом: Баварии не нужна лирика и поэзия. Вот, Тухель, со своим антинемецким футбольным взглядом, взялся перестраивать Баварию и провалился. Тоже самое было с другими сторонниками- не немецкого футбола- Гвардом и Анчи. Поэтому, логично было думать, что и Алонсо, тоже, в Баварии ждет разочарование... Ты вспомни, Салех, кто, из успешных тренеров Баварии, в разные годы был поэтом? Я таких не помню, почти все- прагматики, убежденные!!!
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:43
Виктор привет! Вот зря ты ставишь под сомнение тренерские возможности Хаби. Мы же видим отличный футбол в исполнении Байера, он же не взялся просто из ниоткуда. Алонсо и будучи футболистом был очень умным, и сейчас результаты Байера, это конечно же его работа… Нагельсман реально переоценен и все мы помним, как он устроил из клуба какой-то дурдом – «лучший дурдом» в Германии…😂 Он не ладит с людьми, а по мне, так он просто токсичный человек… Так что подождём до лета!🤝
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 15:50
Да, пожалуй, и это, тоже исключать нельзя... Но вот, убрать тренера, в любое время? Ну не знаю. За последнее время, уже столько поменялось тренеров в Баварии, что еще одна отставка, ввиде возможного увольнения Алонсо- будет как минимум неприличной. Но я уверен, Алонсо не примет предложение. Пару дней назад, была статейка про Магата. Ну ,такая, довольно мутная и расплывчатая, типа- а, "если, а вдруг" и тд. Я, попрежнему считаю Магата мудрым и ответственным тренером, который, вполне, мог бы навести порядок в нынешнем баварском болоте.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:38, ред.
Есть еще вариант что просто хотят убрать конкурента в лице Байера с Алонсо. Плюс выкупят пару ключевых игроков(был уже слух недавно про Гримальдо) и всё, дело в шляпе, можно опять чемпионить лет 5) А если Алонсо чем то не устроит, уберут в любое время)
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:14
Во многом, с Вами согласен- почти во всём, кроме одного, увольнение Нагеля было не на эмоциях, а, вполне продуманная акция Кана и Сали... Во всём остальном- согласен.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:00
Скорее всего утка, платить 20млн не до конца сформировавшемуся тренеру...
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:40
Руководство Баварии начинает напоминать руководство ПСЖ. Как маленькие дети, которым что-то понравилось блестящее, и всё, начинается истерика "хочу, хочу, хочу..!" Все решения на эмоциях. Так же было и с увольнением Нагельсмана, и с назначением Тухеля, теперь вот у них новая истерика по поводу Хаби Алонсо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:20
Как сороки на блестящее бросаются...
112910415
112910415
вчера в 12:13
в Баварии, как всегда, уверены, что никто не сможет им отказать ...
и поэтому следует именно им отказать !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:05
Он что, до этого бесплатно работал?...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:05
Возможно смогут и уговорить.
Capral
Capral
вчера в 12:05, ред.
Вчера в немецкой печати появилось сообщение, что, действительно, Нагельсманн готов вернуться в Баварию.

Что касается Алонсо, то это очередная глупость руководства Баварии, а увеличение ему зарплаты - очередное безумное и поспешное решение!!! Тренеру который, только-только встал на ноги руководство клуба уже необдуманно готово предоставить все блага жизни!!! Идиоты...

Всё это больше похоже на АГОНИЮ, причем на поспешную. Стиль игры и работы Алонсо не подходит Баварии, неужели этого не видно??? Я понимаю, что после позорного и провального сезона сейчас руководство клуба готово на всё, чтобы исправить положение. Но есть тренеры, которые ментально не подходят Баварии!

Руководство клуба сейчас ведёт себя по детски, бросается на первого встречного с предложениями! Да вы разберитесь сначала подходит вам этот тренер или нет!

Не могут фантазёры работать в Баварии, не её это стиль!!! Если у Алонсо есть мозги, он отклонит предложение. Если же нет - загубит карьеру.
Гость
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