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Нагельсманн может снова возглавить «Баварию». Его уволили меньше года назад

вчера, 16:25

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может во второй раз возглавить «Баварию».

36-летний специалист рассматривает вариант с возвращением в мюнхенский клуб. Он считает, что у него остались незавершенные дела в «Баварии». Однако агенты Нагельсманна изучают для него и зарубежные варианты продолжения карьеры.

Для «Баварии» главным приоритетом является назначением Хаби Алонсо из «Байера». Однако если договориться с испанцем не получится, руководство мюнхенского клуба рассмотрит вариант с возвращением Нагельсманна.

Напомним, что Нагельсманн был уволен из «Баварии» в марте 2023 года. Контракт тренера со сборной Германии рассчитан до конца Евро-2024.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:10
Да нормальный тренер так-то. Уводили его самодуры салихамиджич и кан, которые держались на постах благодаря футбольному прошлому.
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
вчера в 21:22
Это какая-то чихарда получается
pomor45
pomor45
вчера в 20:23
За одного битого двух небитых дают.
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 19:32
Детский сад. И он рад вернуться, откуда его пнули меньше, чем год назад? Юноша ничего серьёзного не добьётся.
Незавершенные дела у него остались 😀
f2kgsff2j758
f2kgsff2j758
вчера в 18:51
Было бы неплохо, у него получалось.
rgf526jsmk7q
rgf526jsmk7q
вчера в 17:22
Уволили его не кстати, вряд-ли он вернётся в ближайшем будущем
Capral
Capral
вчера в 17:02
Глупость. Даже не комментирую. Ничего подобного, пока не видел.
112910415
112910415
вчера в 16:54
чуть-чуть на цирк похоже
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:31
Бред какой то
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:29
Сомневаюсь, что его вновь позовут в Баварию.
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