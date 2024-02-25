Нагельсманн может снова возглавить «Баварию». Его уволили меньше года назад

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вчера, 16:25

Главный тренер сборной Германии может во второй раз возглавить «Баварию».

36-летний специалист рассматривает вариант с возвращением в мюнхенский клуб. Он считает, что у него остались незавершенные дела в «Баварии». Однако агенты Нагельсманна изучают для него и зарубежные варианты продолжения карьеры.

Для «Баварии» главным приоритетом является назначением из «Байера». Однако если договориться с испанцем не получится, руководство мюнхенского клуба рассмотрит вариант с возвращением Нагельсманна.

Напомним, что Нагельсманн был уволен из «Баварии» в марте 2023 года. Контракт тренера со сборной Германии рассчитан до конца Евро-2024.