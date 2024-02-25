Главный талант тренерского мира боится «Баварии» и «Ливерпуля». И правильно делает

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вчера, 18:32

Алонсо оценивает все варианты.

Моуриньо в молодости отказал всем клубам, которые позвали его после победы «Порту» в Кубке УЕФА . Через год «драконы» с хавбеком Аленичевым снова сыграли в большом финале, покорили Лигу чемпионов в финале против «Монако» Дешама. Дидье в итоге стал успешным тренером сборной Франции, но на клубном уровне не достиг высот Моуриньо. А теперь Хаби Алонсо может взять паузу. Даже если «Байер» под его руководством впервые в истории станет чемпионом Германии, то этот успех не гарантирует легкий транзит на новый уровень. Моуриньо дождался приглашения в идеальный для себя «Челси». А вот у Алонсо выбор сложнее, минусы есть у всех основных вариантов.

Против Хаби в «Баварии»

Друзья Алонсо посоветуют отказаться от приглашения из Мюнхена. Достаточно посчитать тренеров «Баварии» за 10 лет – семь штук, чтобы многое понять. Речь о клубе, где не доверяют тренерам. Также для великой карьеры надо побеждать за пределами Германии, как Клопп. В Мюнхене проблема не только в тренере Тухеле, «Бавария» развалилась в раздевалке. Слишком много мелких и крупных конфликтов. Спорят о деньгах, о статусе, об игровом времени. Теперь ещё поссорились из-за отношения к Тухелю. Кейн верен тренеру, который убедил уйти из «Тоттенхэма». А вот Киммиху наставник не нравится. Новое поколение менеджеров после Румменигге и Хенесса – Салихамиджич и Кан, не прижилось. «Баварию», хотя это стабильный клуб, снова лихорадит. Хаби Алонсо за них играл, держит в уме переезд в Мюнхен – видели спокойную реакцию на разгром фаворита, явно не хотел, чтобы потом кадры бурной радости видели фанаты «Баварии». Но испанец знает, что у клуба из Мюнхена проблемы с вертикалью власти, команду ждет окончательная смена поколений. Это интересный, но опасный проект.

Против Хаби в «Байере»

Лучше остаться в Леверкузене на пару лет, сыграв в Лиге чемпионов? Тоже вариант плавного развития тренерской карьеры. Не нужно переезжать, что всегда стресс для семьи. Не нужно переживать, что будет большое давление в гранде. Вот только вариант с «Байером» имеет много минусов. Как видим по «Наполи» после чемпионства в Италии, команда подобного калибра легко может развалиться, даже если не уехали основные лидеры. Даже со Спаллетти неаполитанцы могли значительно откатиться в таблице, ведь «Интер» на дистанции мощнее, это финалист Лиги чемпионов. Хаби Алонсо только по итогам этого сезона может иметь «золотой билет» в один из грандов. А дальше в нём начнут сомневаться, как в Нагельсманне, который отказал «Реалу», не задержался в «Баварии» и вынужден рисковать в сборной Германии. Также Алонсо нельзя оставаться в «Байере» ещё по одной причине. С клубом из Леверкузена нельзя оказаться фаворитом Лиги чемпионов. А если Хаби хочет пойти по следам Дель Боске и Гвардиолы, то надо тренировать в великих финалах.

Против Хаби в «Ливерпуле»

Клопп проводит смену поколений, ставит на новых футболистов, как будет делать «Бавария». Также иронично, что даже потенциальное чемпионство «Ливерпуля» сработает против молодого тренера. Ещё настораживает, что опытные менеджеры, вроде директора Майкла Эдвардса, убежали из клуба. Есть внутренняя причина, почему Клопп тоже уходит. Хаби Алонсо может оказаться в «Ливерпуле», из которого в ближайшие годы убегут лидеры ван Дейк и Салах. Уже уехали Фабиньо, Мане, Хендерсон, Вейналдум и Фирмино. Получится совсем другой коллектив, причем американские владельцы не любят разбрасываться деньгами на трансферы. А конкуренция в АПЛ такая серьезная, что Хаби Алонсо может быстро растерять флер молодого непобедимого тренера. Испанец побаивается такой конкуренции, поэтому не спешит в перестроечный «Ливерпуль». Также учтите мнение жены тренера Нагоре Аранбуру. Испанка слишком много лет провела в «скучных» Англии и Германии. Если супруга хочет чаще видеть подруг юности и родных под испанским солнцем, то проголосует за возвращение домой, даже если придется подождать пару лет звонка от Флорентино Переса.

Против Хаби в «Реале»

Решение оставить Анчелотти приняли недавно. Карло серьезно оценивал возможность возглавить сборную Бразилии, об этом болтали нападающий Винисиус и голкипер Эдерсон. Но поскольку новичок Беллингем преобразил «Реал», а Перес договорился с великолепным Мбаппе, то решили оставить Анчелотти. Победа в Лиге чемпионов два года назад напомнила, что речь о великом мастере работы со звездами. Умеет ли Хаби Алонсо так ладить с менее умными, чем он сам, мастерами большой игры? Испанец должен понимать, что в «Реале» нет шанса на ошибку. Также приглашение в Мадрид надо ждать. «Барселона» готова бороться за Хаби Алонсо, хотя это плохой выбор – долги клуба, бардак в руководстве, президент Лапорта, который использует тренеров как щит для защиты от критики. «Реал» заметно стабильнее, да и Анчелотти через год или два может уйти на пенсию. Но к тому времени Алонсо рискует возглавлять «Баварию» или «Ливерпуль».

Мнение читателей. Помогите Алонсо выбрать клуб

Хаби на пике популярности, но это заслуженная слава. «Байер» без поражений в новом сезоне, побил немецкий рекорд. Хотя «Бавария» и Кейн опасные, у Леверкузена появился шанс на большой трофей. Но сколько таких симпатичных претендентов было раньше? И не каждый тренер, который подбирался вплотную к трофею, потом становился новым Клоппом. Всегда надо допускать, что у Хаби Алонсо не получится повторить успех в клубе другого калибра. Хотя желаем ему всяческих успехов, понимаем сомнения. Нынешняя «Бавария» это плохой клуб для молодого специалиста. «Ливерпуль» тоже опасен, ведь там многое поменяется. А вот в «Реале» не спешат прощаться со стариной Анчелотти. Не так просто выбрать новый клуб для Алонсо, главного молодого тренера сезона.