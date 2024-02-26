Ионов ради «Урала» отказался от варианта в Азии

Полузащитник «Урала» рассказал, как проходили переговоры с екатеринбургским клубом.

Ну, в общем, я должен был, планировал, так скажем, уезжать в Азию, в другую конфедерацию играть, далеко-далеко. И в последний день благодаря Григорию Викторовичу [Иванову] и Виктору Михайловичу [Гончаренко] я остановился на границе Европы и Азии, в Екатеринбурге, в славном городе.

Поэтому, пользуясь случаем, передаю привет всем болельщикам и буду рад видеть их на стадионах и радовать своей игрой. Хочу ещё раз сказать спасибо президенту и главному тренеру за то, что благодаря им это произошло.