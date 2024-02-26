Ионов ради «Урала» отказался от варианта в Азии

Полузащитник «Урала» Алексей Ионов рассказал, как проходили переговоры с екатеринбургским клубом.
Ну, в общем, я должен был, планировал, так скажем, уезжать в Азию, в другую конфедерацию играть, далеко-далеко. И в последний день благодаря Григорию Викторовичу [Иванову] и Виктору Михайловичу [Гончаренко] я остановился на границе Европы и Азии, в Екатеринбурге, в славном городе.
Поэтому, пользуясь случаем, передаю привет всем болельщикам и буду рад видеть их на стадионах и радовать своей игрой. Хочу ещё раз сказать спасибо президенту и главному тренеру за то, что благодаря им это произошло.
Также Ионов рассказал, как поддерживал форму, находясь без команды.
Это привычка, уже сформированная годами, плюс здоровый образ жизни, который приводит к тому, что ты держишь себя в такой форме. Опять же, это тренировки. У меня есть персональный тренер, который следит за мной, который помогает мне соблюдать, скажем, план работы. Соответственно, придя на тренировку, мне не было сложно.
Когда есть цель, то ты идёшь на работу вдвойне заряженный, эмоциональный, поэтому никогда у меня нет проблем с этим. Я понимал, что я хочу продолжать играть, играть на высоком уровне, Соответственно, я должен и обязан, как я считаю, держать своё тело, свой организм в той форме, в которой буду выдавать результаты.
неизвестному азиатскому клубу или Уралу ! )
неизвестному азиатскому клубу или Уралу ! )