Леон Классен отказался уходить в аренду в команду из Казахстана

Агент Сергей Галунов рассказал, что защитник «Спартака» отказался уходить в аренду в зимнее трансферное окно.

Я предлагал Классену вариант аренды в Казахстан? По поводу аренды Классена отвечу так: любая сделка — зачастую работа группы людей на разных «полюсах» заинтересованных сторон. Над данной сделкой работала группа людей, каждый отвечал за свой сегмент возможного трансфера. Одна группа говорила с клубом из Казахстана. Моя часть работы заключалась в том, чтобы договориться со «Спартаком» по возможным условиям и параметрам аренды.

Все было позитивно и конструктивно, пока ситуация не дошла до игрока и его представителя. От них ответ был категоричный — игрок никуда из «Спартака» не поедет, будет биться за место в составе и т. д. и т. п. Никакие аргументы в пользу аренды на них не действовали: ни игровое время, ни еврокубки. При этом в финансовом плане сам футболист ничего не терял.