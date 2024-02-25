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Леон Классен отказался уходить в аренду в команду из Казахстана

вчера, 11:04

Агент Сергей Галунов рассказал, что защитник «Спартака» Леон Классен отказался уходить в аренду в зимнее трансферное окно.

Я предлагал Классену вариант аренды в Казахстан? По поводу аренды Классена отвечу так: любая сделка — зачастую работа группы людей на разных «полюсах» заинтересованных сторон. Над данной сделкой работала группа людей, каждый отвечал за свой сегмент возможного трансфера. Одна группа говорила с клубом из Казахстана. Моя часть работы заключалась в том, чтобы договориться со «Спартаком» по возможным условиям и параметрам аренды.

Все было позитивно и конструктивно, пока ситуация не дошла до игрока и его представителя. От них ответ был категоричный — игрок никуда из «Спартака» не поедет, будет биться за место в составе и т. д. и т. п. Никакие аргументы в пользу аренды на них не действовали: ни игровое время, ни еврокубки. При этом в финансовом плане сам футболист ничего не терял.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:25
в скамейку влюбился ?
nubom
nubom
вчера в 13:09, ред.
На месте Галунова я бы добавил, что Леон отклонил, также, еще несколько предложений, в т.ч. в Киргизию и Монголию. "При этом в финансовом плане сам футболист ничего не терял…"
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:39
А свежего кумыса попробовать???
lotsman
lotsman
вчера в 11:41
Работала группа, заинтересованных в собственной прибыли, людей, всё обсудили, договорились, собственную прибыль определили и вдруг облом. Оказывается предмет договора не согласен с их намерениями, поскольку не был проинформирован в их желаниях.)
Интерес
Интерес
вчера в 11:38
Чтобы не очутиться в опе,мы ищем игроков в Европе;великолепная семейка играть готова на скамейке.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:08
У каждого есть свой собственный выбор .
Гость
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