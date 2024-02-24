«Пари НН» летом может снова попробовать подписать Магкеева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, почему у клуба не получилось подписать защитника московского «Локомотива» .

Как я понимаю, «Локомотиву» самому нужен Стас как игрок. Дальше переговоров дело не дошло. «Локомотив» не дал согласия на этот трансфер. Если говорить про возможное приобретение игрока летом, то тут вопрос не только наших желаний. Надо, чтобы совпало согласие трёх сторон. Самое главное, чтобы у игрока было желание. Футболисты — люди, а не вещи, которые можно продавать направо и налево. Если интерес у Стаса будет сохранён до лета, то мы выйдем с повторным предложением. У Магкеева интерес в этом переходе был.