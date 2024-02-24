Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Пари НН» летом может снова попробовать подписать Магкеева

вчера, 22:50

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, почему у клуба не получилось подписать защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева.

Как я понимаю, «Локомотиву» самому нужен Стас как игрок. Дальше переговоров дело не дошло. «Локомотив» не дал согласия на этот трансфер. Если говорить про возможное приобретение игрока летом, то тут вопрос не только наших желаний. Надо, чтобы совпало согласие трёх сторон. Самое главное, чтобы у игрока было желание. Футболисты — люди, а не вещи, которые можно продавать направо и налево. Если интерес у Стаса будет сохранён до лета, то мы выйдем с повторным предложением. У Магкеева интерес в этом переходе был.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Галунов: «Переходу Маслова в Сербию помешали несколько факторов»
Сегодня, 23:40
«Пари НН» заключил сделку с «Локомотивом» по Марадишвили и Сулейманову
Сегодня, 16:35
Леон Классен отказался уходить в аренду в команду из Казахстана
Сегодня, 11:04
Глушаков: «Есть переговоры с клубами из стран СНГ»
Вчера, 21:57
СлухиКруговой мог продолжить карьеру в Серии А
Вчера, 09:18
СлухиГалактионов заблокировал трансфер Магкеева в «Пари НН»
23 февраля
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 03:04, ред.
Контракт 30 июня 2024 г........набивай не набивай.....а захочет бесплатно уйдет....
Наверное при нужности Галактионову...Локо может и новый контракт предложить...и наверняка весомей чем предложение НН...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:50
Фармацевты парни упорные, если даже с футболом на вы...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
Значит он нужен Локомотиву или цену набивают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 