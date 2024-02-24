Глушаков: «Есть переговоры с клубами из стран СНГ»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России сообщил о переговорах с клубами.

В России в ночь на 23 февраля закрылось трансферное окно. Ранее игрок покинул расположение «Ростова», с которым проводил зимние сборы. В конце января футболист расторг контракт с костромским «Спартаком».

Ещё есть время подписать контракт с зарубежным клубом, трансферное окно открыто во многих странах. Не знаю, есть ли подобная возможность в России или нет, но двигаться вперёд нужно. Переговоры с клубами из стран СНГ есть, общаюсь с клубами нашей Второй лиги, были контакты с Первой лигой. Нужно разговаривать с семьёй, понимать, есть ли смысл уезжать.

Есть ли надежда, что ещё удастся поиграть в еврокубках в составе иностранного клуба? Я с удовольствием, такое желание у меня есть.

После того как покинул расположение «Ростова», продолжаю тренироваться по их программе. До сборов с ростовской командой у меня был свой тренировочный процесс, к этому добавилась клубная программа, и этого мне вполне хватает, чтобы быть в хорошей форме.

В какие сроки хотелось бы решить вопрос с трудоустройством? Чем быстрее, тем лучше. Хочется тренироваться с командой, а не одному. В любом случае есть желание поиграть до лета, а уже потом принимать глобальное решение по карьере, есть ли смысл дальше выходить на поле или пора забить гвоздь где‑то в раздевалке и повесить на него бутсы. Может быть, вообще займусь чем‑то вне футбола, хотя хочется остаться в спорте тренером или функционером. Время покажет.