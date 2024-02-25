Агент Галунов: «Переходу Маслова в Сербию помешали несколько факторов»

Футбольный агент Сергей Галунов, работавший над сделкой по переходу защитника московского «Спартака» в один из сербских клубов, рассказал о причинах срыва трансфера.

У меня очень хорошие контакты в Сербии. Один из клубов попросил найти центрального защитника в аренду до конца сезона. У меня была информация, что «Спартак» готов рассматривать варианты по аренде Маслова. Я принёс предложение по аренде защитника от одного из клубов сербской высшей лиги.

Аренда была бесплатная, большая часть заработной платы оставалась на «красно-белых», при этом у игрока появлялась возможность получать регулярную игровую практику. Почему сделка не получилась? Тут в дело вмешалось несколько факторов, один из которых – определённые противопоказания футболиста к систематической игре на синтетическом поле.