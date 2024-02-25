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Агент Галунов: «Переходу Маслова в Сербию помешали несколько факторов»

вчера, 23:40

Футбольный агент Сергей Галунов, работавший над сделкой по переходу защитника московского «Спартака» Павла Маслова в один из сербских клубов, рассказал о причинах срыва трансфера.

У меня очень хорошие контакты в Сербии. Один из клубов попросил найти центрального защитника в аренду до конца сезона. У меня была информация, что «Спартак» готов рассматривать варианты по аренде Маслова. Я принёс предложение по аренде защитника от одного из клубов сербской высшей лиги.

Аренда была бесплатная, большая часть заработной платы оставалась на «красно-белых», при этом у игрока появлялась возможность получать регулярную игровую практику. Почему сделка не получилась? Тут в дело вмешалось несколько факторов, один из которых – определённые противопоказания футболиста к систематической игре на синтетическом поле.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:23
жаль
парень так и не получит систематической практики
ОПС
ОПС
сегодня в 03:21
Хорошо все списывать на поле и хорошо когда оно есть. А интересно, в Сербии все поля синтетические?
ABir
ABir
сегодня в 00:20
Чего-то этот агент мутит. Почему об этом молчат клубы и футболист?
e29sznwsey37
e29sznwsey37
вчера в 23:44
Очень жаль, что переход Павла Маслова не состоялся. Предложение от сербского клуба выглядело очень заманчиво, но противопоказания футболиста по поводу поля стали препятствием. “Спартак” наверняка тоже потерял возможность улучшить свою игру с опытным центральным защитником. Надеюсь, обе стороны найдут подходящее решение в будущем.
Гость
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