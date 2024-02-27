В «Баварии» намерены начать перестройку

Новый член совета директоров «Баварии», который отвечает за спортивную часть, рассказал, что мюнхенский клуб ждут перемены.

Я не знаю, когда мы можем начать говорить о капитальной перестройке. Начнётся ли она с четырёх игроков, шести игроков, восьми? Я начинаю сейчас, у Кристофа (Фройнда) уже есть полугодовое преимущество — он даст мне много информации. Мы вместе посмотрим на состав. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие три месяца. Мы увидим, какие игроки отдают «Баварии» своё сердце и душу, чтобы достичь наших краткосрочных целей.

Но самое главное — найти правильного тренера. Мы хотим найти специалиста, который бы соответствовал нашим потребностям и идеям. Нам нужны не только звёзды, но и молодые игроки. Для этого мы должны найти подходящего тренера, который справится с этой задачей. Тренер, клуб, мысли, игроки — собрать этот пазл воедино — задача ближайшего времени.