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В «Баварии» намерены начать перестройку

вчера, 15:42

Новый член совета директоров «Баварии», который отвечает за спортивную часть, Макс Эберль рассказал, что мюнхенский клуб ждут перемены.

Я не знаю, когда мы можем начать говорить о капитальной перестройке. Начнётся ли она с четырёх игроков, шести игроков, восьми? Я начинаю сейчас, у Кристофа (Фройнда) уже есть полугодовое преимущество — он даст мне много информации. Мы вместе посмотрим на состав. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие три месяца. Мы увидим, какие игроки отдают «Баварии» своё сердце и душу, чтобы достичь наших краткосрочных целей.

Но самое главное — найти правильного тренера. Мы хотим найти специалиста, который бы соответствовал нашим потребностям и идеям. Нам нужны не только звёзды, но и молодые игроки. Для этого мы должны найти подходящего тренера, который справится с этой задачей. Тренер, клуб, мысли, игроки — собрать этот пазл воедино — задача ближайшего времени.

Напомним, сегодня «Бавария» отмечает годовщину основания клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:41
день рожденья ... грустный праздник
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:39
Незабвенный Задорнов, Светлая Ему Память!!!
Браво, Маэстро, еще раз- Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Умеете освежить память и придать хорошего настроения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это- тоже ТАЛАНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xpzd9htenga4
xpzd9htenga4
вчера в 16:39
ПСЖ вон тоже перестраивается, правильно делают!
Capral
Capral
вчера в 16:36
Если, ничего не путаю, то перестройку хотели начать еще прошлым летом, но так и не начали... Тренер вам нужен?! Начинайте с себя!!! У вас в руководстве бардак, нет единения, ни в чем!!! Уже сколько лет ведутся разговоры об отсутствии общей цели, общей идеи. Вы не пригласили на церемонию празднования чемпионства клуба вашу Легенду- О.Кана, с которым, клуб побеждал в ЛЧ, КЧМ, СК!!! Это- ПОЗОР и все его видели!!! Никакой тренер вам не поможет, пока не поймете главную причину, всех ваших неудач. Недавно, ваш гениальный любимец всей немецкой нации М.Баслер сказал, что футбол Баварии давно нуждается в перестроении и модернизации- он устарел. Да, попытался европейский тренер Т.Тухель своими нестандартными идеями разбавить ваше стоячее болото, но и он неужился у вас. С себя начинайте, господа чиновники!!!
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:23
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:04
Немцы это сделают правильно,они же не каталонцы,которые не видят ничего как деньги зарабатывать,команда в кризисе но по зарплатам работников клуба на первом месте в мире.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:59
Главное, чтобы после перестройки в бандитские 90-е не попасть, хаха)
Гость
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