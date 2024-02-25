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Клопп: «Это — самый особенный трофей, который я когда-либо выигрывал»

вчера, 23:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Челси» в финале Кубка Английской Лиги (1:0).

То, что мы увидели сегодня, является необыкновенным. Это, пожалуй, самый особенный трофей, который я когда-либо выигрывал. Он абсолютно исключительный.

Я вижу лица этих детей. Никто никогда не забудет эту историю – она такая трудная. Когда игроки академии выходят против топ-команды и всё равно выигрывают.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 16:23, ред.
Как интересно, разговор о "детях", а ты на стоимость соскочил. Подозрительное у тебя мировоззрение, чем-то противозаконным попахивает.
Теперь вернёмся к теме обсуждения.
Во-первых, они уже не дети.
Во-вторых, средний возраст игроков стартового состава был 25 лет, среди которых было только 2 футболиста возрастом 20 лет.
На 72-й минуте одного 20-летнего заменил 19-летний игрок.
На 87-й минуте вышли 2 футболиста возрастом 18 и 19 лет.
Ещё один 19-летний игрок вышел на 106-й минуте.
А средний возраст стартового состава Челси был 23 года. Так что реально матч затащили ветераны Ливерпуля против молодёжи Челси.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 10:44
Наверное да, но масштабов это не меняет, и тут больше дело в том, что Юрген что-то там хапнул, что в голову пришла мысль, что почти полноценная команда школьников в последние полчаса порешает против ребят у которых в хрен-знает-сколько-раз больше опыта, а Початок этот вызов принял
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 10:25
«Там полсостава Челси, каждый из которых был куплен более чем за 100млн»

В целом согласен.
Но интересует один момент…а кто во вчерашней игре основы Челси, ПОЛОВИНА состава, КАЖДЫЙ из которых был куплен за 100 млн? К чему фантазировать? Я подскажу заранее, там только двое таких было Энцо и Кайседо.

Петрович 14 млн
Джексон 35 млн
Дисаси 42 млн
Палмер 47 млн
Гюсто 30 млн
Стерлинг 50 млн
Галлахер - воспитанник
Колвилл - воспитанник

Игра была равной. Челси на сегодня - это середняк по игре, с составом который обновлен на 80%, и обновлен далеко не самыми качественными молодыми и готовыми игроками. И не стоит забывать, что тренер, это главный успех команды, тот же Ливерпуль до прихода Клоппа регулярно занимал места за 4-кой сильнейших.
Elliada_
Elliada_ ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 07:40
Это последний трофей в составе Ливерпуля, потому особенный. С учетом травм и календаря рассчитывать на что-то большое не приходится. Вчера в интервью Клопп как раз про это говорил. Жаловался, что через 3 дня этим мальчишкам играть в Кубке Англии.
112910415
112910415
сегодня в 05:57
победа была необходима,
победа состоялась !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:03
Что особенного, кубок как кубок.
h75kv5fd2xdn
h75kv5fd2xdn
сегодня в 04:24
Тяжело Ливеру будет без Клоппа,такого мотиватора потерять
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:32
Трофей есть трофей, это только Моуриньо болтает.
6hbmec8x3npn
6hbmec8x3npn
сегодня в 03:02
Это ещё и потому что он последний для тебя в Ливере
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Великий Пуховик (раскрыть)
сегодня в 00:54, ред.
Там полсостава Челси, каждый из которых был куплен более чем за 100млн, был против тех же самых ребят по позиции, взятых только что из академии Ливерпуля, у которых стоимость чуть ли не в 100 раз дешевле за каждую единицу, и у тебя ещё есть вопросы в конкурентности составов? Пускай даже на последний период матча, или как там назвать добавленные овертаймы?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:47
Там все вообще охренели, не только Юрген, но, именно он заложил этот фундамент
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 00:47
Да и вряд ли с другой стороны были такие уж дети...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:21
Юрген прав на все 100!
не знаю конечно обстановку внутри команды, но уверен , что эти парни играли не столько за себя , а играли за Клоппа за фк Ливерпуль!
в наше денежное время Клопп своей искренностью сумел заразить игроков играть не только за бабло, а играть ради футбола ради клуба чью майку носишь!
все игроки Ливерпуля и эти дети академии клуба и звезды-старики ВСЕХ ИХ СДЕЛАЛ КЛОПП!
Спасибо Юрген!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:10
Какой еще топ-команды?
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