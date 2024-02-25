Клопп: «Это — самый особенный трофей, который я когда-либо выигрывал»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Челси» в финале Кубка Английской Лиги (1:0).

То, что мы увидели сегодня, является необыкновенным. Это, пожалуй, самый особенный трофей, который я когда-либо выигрывал. Он абсолютно исключительный.

Я вижу лица этих детей. Никто никогда не забудет эту историю – она такая трудная. Когда игроки академии выходят против топ-команды и всё равно выигрывают.