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Тен Хаг о Хёйлунде: «Он игрок уровня МЮ»

вчера, 12:31

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг рассказал о приобретении нападающего Расмуса Хёйлунда:

Мы были рады забрать Расмуса, потому что видели доступные варианты, и действительно хороших нападающих было мало на рынке. Мы были рады подписать Хёйлунда, он игрок уровня «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 21:55
Так уровень мю нынче...на уровне Фулхэма😅
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 16:57
Погба однажды повеселил причёской в матче между МЮ и Ливерпулем ) Покрасив волосы в цвет гостевой формы Ливерпуля и при этом умудрился ещё заработать пенальти в пользу Ливерпуля ) Интересно что тогда подумали болельщики МЮ )
А болельщики Ливерпуля стебались о том, что у МЮ бегает дорогущий негр, а сами скаузеры не хотели называть его по имени, так как видимо это был для них ноунейм которого МЮ купил за большие деньги )
Да весело было, а сейчас у МЮ и этого нет )
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:53
Игрок молодой, перспективный и наверняка ещё забьёт не мало голов
А уровень МЮ может повыситься, поэтому Расмусу нужно упорно работать
YNWA
YNWA
вчера в 14:14
Сейчас манки совсем не уровень!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:25
Сейчас это звучит как оскорбление))) Что-то типа: "Да ты уровень пердива"!)))))
dikalot
dikalot
вчера в 13:05
Хёйлунд хороший игрок, МЮ повезло.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:03
Расмус Винтер Хёйлунд поистине находка для «Манчестер Юнайтед» в этот трудный для клуба период. «Манчестер Юнайтед» потратил много денег на трансферы Погба и Магуайра, в ответ Погба радовал своих болельщиков разнообразностью причесок, а Магуайр - своими автоголами.

Эрик тен Хаг может влиять на развитие молодых игроков, и Расмус – один из них. Но он один своими голами не поможет. МЮ с прошлого сезона бьет все антирекорды. Даже как болельщик Ливерпуля я не был рад победе 7:0 над МЮ. Я даже не смотрел этот матч.

Хёйлунд в чем-то напоминает мне Сульшера. У него есть нюх нападающего и он прекрасно этим пользуется. Он конечно игрок уровня МЮ, но вот вопрос в том, что МЮ не уровня МЮ, и после ухода тен Хага будущее Расмуса будет под вопросом. Надо беречь его.
Гость
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