Тен Хаг о Хёйлунде: «Он игрок уровня МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг рассказал о приобретении нападающего Расмуса Хёйлунда:
Мы были рады забрать Расмуса, потому что видели доступные варианты, и действительно хороших нападающих было мало на рынке. Мы были рады подписать Хёйлунда, он игрок уровня «Манчестер Юнайтед».
А болельщики Ливерпуля стебались о том, что у МЮ бегает дорогущий негр, а сами скаузеры не хотели называть его по имени, так как видимо это был для них ноунейм которого МЮ купил за большие деньги )
Да весело было, а сейчас у МЮ и этого нет )
А болельщики Ливерпуля стебались о том, что у МЮ бегает дорогущий негр, а сами скаузеры не хотели называть его по имени, так как видимо это был для них ноунейм которого МЮ купил за большие деньги )
Да весело было, а сейчас у МЮ и этого нет )
А уровень МЮ может повыситься, поэтому Расмусу нужно упорно работать
А уровень МЮ может повыситься, поэтому Расмусу нужно упорно работать
Эрик тен Хаг может влиять на развитие молодых игроков, и Расмус – один из них. Но он один своими голами не поможет. МЮ с прошлого сезона бьет все антирекорды. Даже как болельщик Ливерпуля я не был рад победе 7:0 над МЮ. Я даже не смотрел этот матч.
Хёйлунд в чем-то напоминает мне Сульшера. У него есть нюх нападающего и он прекрасно этим пользуется. Он конечно игрок уровня МЮ, но вот вопрос в том, что МЮ не уровня МЮ, и после ухода тен Хага будущее Расмуса будет под вопросом. Надо беречь его.
Эрик тен Хаг может влиять на развитие молодых игроков, и Расмус – один из них. Но он один своими голами не поможет. МЮ с прошлого сезона бьет все антирекорды. Даже как болельщик Ливерпуля я не был рад победе 7:0 над МЮ. Я даже не смотрел этот матч.
Хёйлунд в чем-то напоминает мне Сульшера. У него есть нюх нападающего и он прекрасно этим пользуется. Он конечно игрок уровня МЮ, но вот вопрос в том, что МЮ не уровня МЮ, и после ухода тен Хага будущее Расмуса будет под вопросом. Надо беречь его.