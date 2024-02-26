Тен Хаг о Хёйлунде: «Он игрок уровня МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о приобретении нападающего :

Мы были рады забрать Расмуса, потому что видели доступные варианты, и действительно хороших нападающих было мало на рынке. Мы были рады подписать Хёйлунда, он игрок уровня «Манчестер Юнайтед».