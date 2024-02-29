«Вест Хэм» хочет выручить 100 млн евро с продажи Боуэна

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может перейти в топ-клуб.
По данным источника, в подписании игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».
«Вест Хэм» хочет выручить с продажи Боуэна более 100 млн евро.
Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может перейти в топ-клуб.
По данным источника, в подписании игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».
«Вест Хэм» хочет выручить с продажи Боуэна более 100 млн евро.
Да и он сам осенью продлил контракт до 2030 года.
Да и он сам осенью продлил контракт до 2030 года.