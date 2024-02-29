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«Вест Хэм» хочет выручить 100 млн евро с продажи Боуэна

вчера, 18:56

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может перейти в топ-клуб.

По данным источника, в подписании игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

«Вест Хэм» хочет выручить с продажи Боуэна более 100 млн евро.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:48
Скорее всего Боуэн завершит карьеру в Вестхэме как легенда клуба. Хороший нап безусловно. но больше той цены, которую ему поставили в ТМ, думаю он не стоит
8ctrwubkvq4m
8ctrwubkvq4m
вчера в 22:37
С откатами что-ли стока за него?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:24
Он конечно крут, но с учётом того, что ему уже 28-ой год идёт, очень сомнительно, что кто то заплатит эти 100 млн.
Да и он сам осенью продлил контракт до 2030 года.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:48
Ну ничего себе ценник и кто же решится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:34
Хотеть можно что угодно, а вот получить столько за него вряд ли получится))
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:02
Не хилые желания... Бюджет клубу обеспечен...
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