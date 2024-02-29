«Вест Хэм» хочет выручить 100 млн евро с продажи Боуэна

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Интересную встречу подарит нам матч 27 тура АПЛ. «Вест Хэм» встретится с

В 27 туре АПЛ «Фулхэм» на своем поле принимает «Брайтон». Предлагаем вам прогноз