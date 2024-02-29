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Де Лаурентис: «В контракте Осимхена есть очень высокая опция выкупа»

вчера, 19:59

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о возможном уходе из клуба нападающего Виктора Осимхена.

Некоторые игроки остаются на долгие годы, другими интересуются ПСЖ, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси». Трудно удерживать игроков, когда их хотят подписать богатые клубы. Я могу подтвердить, что в контракте Осимхена есть опция выкупа, очень высокая.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:14
Там явно не менее 150 млн , иначе бы забрали уже.
112910415
112910415
сегодня в 06:17
заберут и за дорого, когда время придёт !
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:44
Стоит только один гол забить Осимхену, тут же вылазиет Аурелио, и начинает о высокой цене Нигерийца говорить. надеюсь его никто у него не купит больше чем за 70 лямов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:31
Некоторые игроки остаются на долгие годы, другими интересуются ПСЖ, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси».
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Из сказанного можно сделать вывод, что остаются надолго те, кем не интересуются и кто мало кому нужен))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Achilles1 (раскрыть)
вчера в 20:12
Пока и с телефона и с компа вижу себя вторым. Правда, не все ставки обработаны...
Achilles1
Achilles1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:08
Добрый вечер! Но ведь именно Вы выиграли в группе ЗАБОЛОТНОГО. Через несколько минут все результаты обновятся. Мои поздравления!
Гость
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