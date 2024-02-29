Де Лаурентис: «В контракте Осимхена есть очень высокая опция выкупа»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о возможном уходе из клуба нападающего Виктора Осимхена.
Некоторые игроки остаются на долгие годы, другими интересуются ПСЖ, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси». Трудно удерживать игроков, когда их хотят подписать богатые клубы. Я могу подтвердить, что в контракте Осимхена есть опция выкупа, очень высокая.
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Из сказанного можно сделать вывод, что остаются надолго те, кем не интересуются и кто мало кому нужен))
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Из сказанного можно сделать вывод, что остаются надолго те, кем не интересуются и кто мало кому нужен))