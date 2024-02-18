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Агент Мухина прокомментировал текущее состояние футболиста

вчера, 15:59

Вадим Шпинёв, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, высказался о текущем состоянии игрока.

У Максима всё проходит по плану, он сейчас с командой тренируется в Турции. До общей группы у него ещё месяц, идёт четвертый месяц травмы. От пяти месяцев начинается подход к общей группе.

Очень редко бывает, когда футболист чуть быстрее восстанавливается или же медленнее. Мы не будем торопиться. Федотов тоже, он это прекрасно понимает.

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Все комментарии
rx44zj7kn3kq
rx44zj7kn3kq
вчера в 19:07
Агент всегда будет оптимистом, даже если что-то идёт не так, работа у него такая.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:45
Торопиться в таком случае чревато не лучшими последствиями .
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:22
Медицину с природой не обманешь...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:42
Не надо форсировать восстановление, пусть всё идёт по плану врачей.
Ждём Максима на поле после восстановления.
Интерес
Интерес
вчера в 16:39
Ну и хорошо,что по плану идёт восстановление,коли он разумный и мотивированный.Это травмы БЕЗ ПЛАНА случаются.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:39
Мухина нам не хватает,давай скорее востанавливайся и в бой!
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