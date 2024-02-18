Агент Мухина прокомментировал текущее состояние футболиста

, агент полузащитника ЦСКА , высказался о текущем состоянии игрока.

У Максима всё проходит по плану, он сейчас с командой тренируется в Турции. До общей группы у него ещё месяц, идёт четвертый месяц травмы. От пяти месяцев начинается подход к общей группе.

Очень редко бывает, когда футболист чуть быстрее восстанавливается или же медленнее. Мы не будем торопиться. Федотов тоже, он это прекрасно понимает.