Агент Мухина прокомментировал текущее состояние футболиста

Вадим Шпинёв, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, высказался о текущем состоянии игрока.
У Максима всё проходит по плану, он сейчас с командой тренируется в Турции. До общей группы у него ещё месяц, идёт четвертый месяц травмы. От пяти месяцев начинается подход к общей группе.
Очень редко бывает, когда футболист чуть быстрее восстанавливается или же медленнее. Мы не будем торопиться. Федотов тоже, он это прекрасно понимает.
Ждём Максима на поле после восстановления.
Ждём Максима на поле после восстановления.