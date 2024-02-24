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Лунёв может получить вызов в сборную России

вчера, 14:27

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв может быть вызван на мартовский сбор национальной команды России.

За два года в «Байере» Лунёв изголодался по футболу и игровой практике. И с первого матча в «Карабахе» до сегодняшнего дня эта сумасшедшая мотивация не закончилась. На протяжении всего этого времени он играет стабильно на высоком уровне, помог команде пройти дальше в еврокубках, в чемпионате помог набрать много очков в матчах, где «Карабах» не был убедителен.

В ноябре Андрей был в списке на сбор перед матчем с Кубой, но за две недели до этого он получил травму в игре с «Байером». Андрей может быть вызван в национальную команду на мартовские сборы.

Ранее стало известно, что другой экс-вратарь «Зенита» тоже имеет шансы вернуться в сборную России.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:12
Всё нормально!
Мну любит даже чёрный юморок (не в Ваш адрес)
Жги дальше!))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:30, ред.
Не обижайтесь, но вспомнил эпизод из "Операции Ы...", где в одной из новелл герою В.Павлова, который собирался сдавать экзамен, его друг из оборудованной радиомастерской проверял исправность связи, повторяя: " При нём, при нём...".
Очень надеюсь, что вы с юмором отнесётесь к этому моему комментарию.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:59
Вообще - то надо спросить у гл.тренера сборной, с какой целью он вызывает в её ряды поросших мхом футболистов. Наверное, чтобы они когда - нибудь, качаясь в гамаке на своём приусадебном участке, вспоминали его с чувством благодарности. Больше никаких причин я не разгляжу даже в морской бинокль с 50-ти кратным увеличением ( или приближением ?).
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:05
Если парень при форме пусть и за сборную блеснет!
b4t3bvdurr2z
b4t3bvdurr2z
вчера в 16:41
Это хорошая новость, так как Андрей Лунёв является опытным вратарем и может помочь сборной России на международной арене.
4z8yvwr3r3ef
4z8yvwr3r3ef
вчера в 15:58
Наверно он на учёте у Карпина
yvgwrzz3328w
yvgwrzz3328w
вчера в 15:46
Не надо в сборную этого косячника
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:37
Пускай вызывают и уже по факту смотреть кто достоит номер один в рамке.
memphis
memphis ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 15:35
Скоро Черчесова вызовет Стаса))
Интерес
Интерес
вчера в 15:20
Лодыгин,Лунёв...кого ещё Кафанов не забыл? Ах,забыть бы нам о самом Кафанове...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:12
Где Максименко...Селихов...Сафонов ???
Разве задача Карпина измотать соперников Зенита по таблице не приоритетная цель сборов Сборной???...)))
112910415
112910415
вчера в 15:06
а смысл-то какой ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:46, ред.
До чего докатились. Уже отходы и неликвид типа Лаыгина и Лунева в сборную зовут. Есть Сафонов, Лантратов, Помазун. Мало? На худой конец молодых можно вызвать Адамова, Торопа, но вызывать балласт - это что- то
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:45
Пусть вернётся. Какая разница, с ним или без него?
Гость
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