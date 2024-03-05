Агент Медведева сообщил, что «Ростов» не предлагал вратарю новый контракт

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» , заявил, что клуб не предлагал игроку новое соглашение.

Насколько мы осведомлены о том, что «Ростов» планирует продлить контракты с вратарями? Честно говоря, даже не думаю об этом. Когда будет принято решение, наверное, нам об этом скажут. Пока не говорили.

Предлагали ли нам новый контракт? Нет. На сегодняшний день приоритет Никиты — остаться в «Ростове».