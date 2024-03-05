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Агент Медведева сообщил, что «Ростов» не предлагал вратарю новый контракт

сегодня, 12:49

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, заявил, что клуб не предлагал игроку новое соглашение.

Насколько мы осведомлены о том, что «Ростов» планирует продлить контракты с вратарями? Честно говоря, даже не думаю об этом. Когда будет принято решение, наверное, нам об этом скажут. Пока не говорили.

Предлагали ли нам новый контракт? Нет. На сегодняшний день приоритет Никиты — остаться в «Ростове».

Договор голкипера с донской командой истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне футболист провёл в составе «Ростова» 7 матчей во всех турнирах.

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9abybssxn5t9
сегодня в 13:45
В общем твердый второй вратарь.
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Тоже работает ЖДУНОМ.
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