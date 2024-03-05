Агент Медведева сообщил, что «Ростов» не предлагал вратарю новый контракт

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, заявил, что клуб не предлагал игроку новое соглашение.
Насколько мы осведомлены о том, что «Ростов» планирует продлить контракты с вратарями? Честно говоря, даже не думаю об этом. Когда будет принято решение, наверное, нам об этом скажут. Пока не говорили.
Предлагали ли нам новый контракт? Нет. На сегодняшний день приоритет Никиты — остаться в «Ростове».
Договор голкипера с донской командой истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне футболист провёл в составе «Ростова» 7 матчей во всех турнирах.