«Бавария» забила 8 голов «Майнцу»

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сегодня, 19:33

«Бавария» разгромила «Майнц» в 25-м туре Бундеслиги (8:1).

Харри Кейн вывел хозяев поля вперед на 13-й минуте. Леон Горецка удвоил преимущество команды на 20-й. Надим Амири на 31-й отыграл один из мячей. Кейн на 45+7-й оформил дубль. На 47-й отличился Томас Мюллер, а на 61-й забил Джамал Мусиала. Серж Гнабри отметился на 66-й, на 70-й Кейн оформил хет-трик, восьмой гол команды отправил в сетку ворот Горецка на 90+2-й.

После матча «Бавария» идет на 2-м месте (57 очков), «Майнц» на 17-й позиции (16 баллов).