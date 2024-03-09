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«Бавария» забила 8 голов «Майнцу»

сегодня, 19:33
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)8 : 1Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

«Бавария» разгромила «Майнц» в 25-м туре Бундеслиги (8:1).

Харри Кейн вывел хозяев поля вперед на 13-й минуте. Леон Горецка удвоил преимущество команды на 20-й. Надим Амири на 31-й отыграл один из мячей. Кейн на 45+7-й оформил дубль. На 47-й отличился Томас Мюллер, а на 61-й забил Джамал Мусиала. Серж Гнабри отметился на 66-й, на 70-й Кейн оформил хет-трик, восьмой гол команды отправил в сетку ворот Горецка на 90+2-й.

После матча «Бавария» идет на 2-м месте (57 очков), «Майнц» на 17-й позиции (16 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт eurosport.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:32
Кейн не останавливается !
lotsman
lotsman
сегодня в 20:25
Повеселились Боварцы. Могли бы и не пропускать, было бы лучше, 8 чистых, как с Дармштадтом.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 20:21
За количество голов дополнительных баллов не дают. Думаю чемпионство им в любом случае не видать.
rvc5spwnbj9e
rvc5spwnbj9e
сегодня в 20:11
Похоже весь фарт пришелся на один матч.
rxw36eybz26q
rxw36eybz26q
сегодня в 20:05
У Баварии случаются такие матчи,когда их прорывает
Сергей Кремик
Сергей Кремик ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:04
Напоминатель 1-2 и пропустили на 90+ минуте.
Palex
Palex ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 19:56
Второе место, Бавария вряд ли отдаст. Но я оптимист и одна осечка Байера, может существенно сказаться на их дальнейше игре. Карабах,тому пример
Palex
Palex ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:54
Маленькое уточнение. От Саарбрюкена 1:2
ne3mevn25jxd
ne3mevn25jxd
сегодня в 19:53
Не велика заслуга обидеть аутсайдера...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 19:52
Я бы не сказал, что уничтожить мёртвый "Майнц", вылетающий без шансов в Бундеслигу 2, это возвращение величия) Практически то же самое можно сказать и про середняка Серии А)

Я напомню, что "Бавария" уже обыграла осенью "Дармштадт" 8-0, а через неделю вылетела 2-3 от "Саарбрюкена" из Кубка, и никак этот величественный счёт, обусловленной, как обычно, крайней слабостью половины команд Бундеслиги, на дальнейшем не сказался)
salleeh
salleeh
сегодня в 19:50
Умный футбол у Кейна, жалко что прозябал свои лучшие годы в Тоттенхэме. Иногда нужно быть Буно Сарром, чтобы становится чемпионом Германии, просто смотря футбол со скамейки запасных…)))
shlomo
shlomo
сегодня в 19:45
Кейн повторил рекорд по личной результативности. 30 голов он забивал в одном из сезонов АПЛ... В Бундеслиге форвард положил столько же за 25 туров. Харри, давай 50...
112910415
112910415
сегодня в 19:37
битва за 2 место обостряется )
Вещий
Вещий
сегодня в 19:36
Такую «Баварию» мы уже и не помним ... Мюнхенцы после серии неудач возвращают себе былое величие — сначала вынесли Лацио, а сегодня уничтожили Майнц
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:34
Бавария устроила порку Майнцу - это точно!!!
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