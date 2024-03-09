Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

«Акрон» обыграл «Енисей» Тихонова и вернулся в борьбу за выход в РПЛ

сегодня, 12:05
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 3Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

В матче 22-го тура Первой лиги «Акрон» на выезде обыграл «Енисей». Счёт в игре на 10-й минуте открыл полузащитник хозяев Александр Ломакин. На 28-й минуте полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин восстановил равновесие. На 41-й минуте нападающий Никита Глушков вывел гостей вперёд. На 45+1-й минуте полузащитник Артур Галоян упрочил преимущество «Акрона». На 89-й минуте полузащитник «Енисея» Шамиль Саадуев установил окончательный счёт матча.

Данная победа позволила клубу из Тольятти вернуться в борьбу за выход в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» выиграла у «Мальорки»
Сегодня, 00:56
«Наполи» сыграл вничью с «Торино»
Сегодня, 00:43
«Штутгарт» обыграл «Унион» и приблизился к «Баварии»
Сегодня, 00:28
«Ростов» одержал победу над «Краснодаром»
Вчера, 20:31
Дубль Виллиана принёс ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
Вчера, 15:58
Гол Суареса спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Вчера, 08:40
Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 12:18
Андрюха начинает с надежды,и кончит,как обычно.
rq9gb8kgpqa8
rq9gb8kgpqa8
сегодня в 12:17
В пердиве драка за повышение будет нешуточная
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 