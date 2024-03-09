«Акрон» обыграл «Енисей» Тихонова и вернулся в борьбу за выход в РПЛ

В матче 22-го тура Первой лиги «Акрон» на выезде обыграл «Енисей». Счёт в игре на 10-й минуте открыл полузащитник хозяев Александр Ломакин. На 28-й минуте полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин восстановил равновесие. На 41-й минуте нападающий Никита Глушков вывел гостей вперёд. На 45+1-й минуте полузащитник Артур Галоян упрочил преимущество «Акрона». На 89-й минуте полузащитник «Енисея» Шамиль Саадуев установил окончательный счёт матча.
Данная победа позволила клубу из Тольятти вернуться в борьбу за выход в РПЛ.