«Акрон» обыграл «Енисей» Тихонова и вернулся в борьбу за выход в РПЛ

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сегодня, 12:05

В матче 22-го тура Первой лиги «Акрон» на выезде обыграл «Енисей». Счёт в игре на 10-й минуте открыл полузащитник хозяев . На 28-й минуте полузащитник «Акрона» восстановил равновесие. На 41-й минуте нападающий вывел гостей вперёд. На 45+1-й минуте полузащитник упрочил преимущество «Акрона». На 89-й минуте полузащитник «Енисея» установил окончательный счёт матча.