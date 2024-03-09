«Манчестер Юнайтед» забил «Эвертону» два гола с пенальти

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче 28-го тура АПЛ (2:0).
Бруну Фернандеш реализовал пенальти на 12-й минуте, а Маркус Рэшфорд забил «с точки» на 36-й.
После поединка МЮ идет на 6-м месте (47 очков), «ириски» занимают 16-ю строчку (25 баллов).
Так они, несмотря на возвращённые очки даже, успеют ещё вылететь)
Были "псы Дайча", теперь "хомяки Дайча".
Так они, несмотря на возвращённые очки даже, успеют ещё вылететь)
Были "псы Дайча", теперь "хомяки Дайча".
Вся надежда на Рэдклиффа. Если и ему пофиг до клуба как Глейзерам, то дело труба.
Обидно.
Вся надежда на Рэдклиффа. Если и ему пофиг до клуба как Глейзерам, то дело труба.
Обидно.