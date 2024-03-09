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«Манчестер Юнайтед» забил «Эвертону» два гола с пенальти

сегодня, 17:28
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче 28-го тура АПЛ (2:0).

Бруну Фернандеш реализовал пенальти на 12-й минуте, а Маркус Рэшфорд забил «с точки» на 36-й.

После поединка МЮ идет на 6-м месте (47 очков), «ириски» занимают 16-ю строчку (25 баллов).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:46
Никому не нужная победа. Только подобрались близко к 4 месту, как проиграли два важных матча подряд. Теперь уже пофиг, хоть все матчи проиграют, будет больше толку, раньше тренера уберут. Мю любит затягивать с увольнением. Пока тренер не пробьет очередное рекордное дно, его не увольняют. Еще один сезон потерян.
Вся надежда на Рэдклиффа. Если и ему пофиг до клуба как Глейзерам, то дело труба.
Обидно.
112910415
112910415
сегодня в 19:22
это футбол ... так бывает !
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:20
Здравствуйте! Матч был вполне смотрибельным с обоюдно острыми атаками, просто у одних в составе был Гарначо(он заработал оба пенальти), а у других на острие МакНил, который загубил моментов 5 точно....будь у ирисок более классный игрок вместо него, игра могла бы закончиться с другим результатом!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:11
Да, МЮ обыграл Эвертон, но по игре ириски точно не заслуживали поражения.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 18:51
Ждём в следующем туре 3 пенальти, рекорд надо бить!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:42
Игру не смотрел.
Кто-нибудь напишет о матче ? Пенки хоть не с потолка ? )
tm343exzmczd
tm343exzmczd
сегодня в 18:34
Научились бы с игры забивать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:03
У "Эвертона" одна победа за последние 15 матчей.

Так они, несмотря на возвращённые очки даже, успеют ещё вылететь)

Были "псы Дайча", теперь "хомяки Дайча".
DXTK
DXTK
сегодня в 17:53
Сначала Эвертону вернули очки, а теперь эти очки у них отнимают на поле, решили все же ирисок утопить в шип раз два пендаля назначили в их ворота.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:48
Так бы каждую игру по 2 пенки, тогда и за топ-4 можно бороться)
Вещий
Вещий
сегодня в 17:33
У МЮ сегодня день рекордов..... Во-первых, Бруну стал лучшим пенальтистом в истории клуба: реализовал 29 ударов с точки. Во-вторых, Гарначо заработал два одиннадцатиметровых. До него никто из игроков Юнайтед в АПЛ не приносил столько за одну игру....:)
Гость
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