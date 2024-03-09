«Зенит» в гостях разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

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сегодня, 15:59

«Урал» проиграл «Зениту» (1:4) в матче 20-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 38-й минуте забил защитник «Зенита» Дуглас Сантос. На 57-й минуте полузащитник Андрей Мостовой удвоил преимущество питерского клуба. На 67-й минуте нападающий Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте форвард «Зенита» Иван Сергеев отправил четвёртый гол в ворота хозяев поля. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви забил гол престижа.

«Урал» идёт на 13-м месте (19 очков), «Зенит» занимает 1-е место (40 очков).