Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Зенит» в гостях разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

сегодня, 15:59
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Урал» проиграл «Зениту» (1:4) в матче 20-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 38-й минуте забил защитник «Зенита» Дуглас Сантос. На 57-й минуте полузащитник Андрей Мостовой удвоил преимущество питерского клуба. На 67-й минуте нападающий Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте форвард «Зенита» Иван Сергеев отправил четвёртый гол в ворота хозяев поля. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви забил гол престижа.

«Урал» идёт на 13-м месте (19 очков), «Зенит» занимает 1-е место (40 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Химки» обыграли «Волгарь» и продолжили возглавлять таблицу Первой лиги
Сегодня, 16:01
«Акрон» обыграл «Енисей» Тихонова и вернулся в борьбу за выход в РПЛ
Сегодня, 12:05
«Барселона» выиграла у «Мальорки»
Сегодня, 00:56
«Наполи» сыграл вничью с «Торино»
Сегодня, 00:43
«Штутгарт» обыграл «Унион» и приблизился к «Баварии»
Сегодня, 00:28
«Ростов» одержал победу над «Краснодаром»
Вчера, 20:31
Сортировать
Все комментарии
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 16:39
При такой плотности в таблице, медали доступны как минимум 9-ти клубам. Причем трое из них абсолютно точно претендуют на титул, и условно еще трое Спартак, Локо и ЦСКА. Давно в РПЛ не было такой битвы вверху.
PS: Краснодару удачи и не повторить печальный результат Ростова от прошлого сезона.
Вещий
Вещий
сегодня в 16:19
Единственный плюс для екатеринбуржцев в сегодняшнем матче - это что удалось прервать "сухую" серию, причем забить вышло в ворота Зенита. В остальном же во втором тайме петербуржцы умело воспользовались свободными зонами и наколотили четыре мяча, оформив уверенную разгромную победу и воспользовавшись осечкой Краснодара, выйдя на первую строчку в таблице.
112910415
112910415
сегодня в 16:17
слабовато сопротивлялись
Интерес
Интерес
сегодня в 16:16
Опять "лидер симпатий" за десять туров до окончания чемпионата обрушил надежды своих симпотантов и недоброжелателей бразильского футбола(с примесью Ваньки Сергеева).Теперь ему остаётся и не посыпаться совсем,чтобы второе место не упустить.В этом туре все три преследователя выиграют свои матчи и четыре клуба(а условно шесть,включая ЦСКА и "Рубин")начнут битву за медали,доступные им.
Futurista
Futurista ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 16:11
Хоттаббыч удивленно спросил:
- А зачем тренер такой прекрасной команде, о Волька-ибн-Алеша?...
- Сам в шоке - сказал Волька и снял душивший его пионерский галстук...
Petergoff
Petergoff
сегодня в 16:08
Зенит-С победой!!!! Спокойно, на классе.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
сегодня в 16:03
Зенит с победой!
nubom
nubom
сегодня в 16:02
Хоттаббыч удивленно спросил:
- А кто тренер у этой прекрасной команды, о Волька-ибн-Алеша?
- Сергей Богданович Семак - сказал Волька и гордо поправил пионерский галстук…
Жорж Милославский
Жорж Милославский
сегодня в 16:02
Наших с Победой и возвращением на первое место 🥇!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 