«Краснодар» уволит Ивича в случае поражения от «Химок»

Владимир Ивич может быть уволен с должности главного тренера «Краснодара».
По данным источника, если «быки» проиграю «Химкам» в матче 1/4 финала Кубка России, сербский специалист может быть отправлен в отставку.
Руководство «Краснодара» пока недовольно выступлениями команды после возобновления сезона.
Правильно, самое время еще сильнее начать расшатывать обстановку вокруг Краснодара подобными вбросами.... новость из больного воображения.... до чего унылые набросы на вентилятор, и даже не указано что по "данным проверенного источника"... Ничего смешнее не читал ещё сегодня. Забавно что совпало со слухами о Спартаке....
ХОТЯ..... может и правда Спартак нацелился. Перед уводом кого-либо у конкурентов они всегда начинают с артподготовки через СМИ о непримиримых конфликтах интересующей их персоны с окружающим коллективом, что бы, вроде как, не ослабить конкурента, а даже помочь. Но если это так, то это настолько жалко смотрится и если он реально может уйти в Спартак, и что бы не позориться еще больше, решили разыграть сцену с увольнением....
Правильно, самое время еще сильнее начать расшатывать обстановку вокруг Краснодара подобными вбросами.... новость из больного воображения.... до чего унылые набросы на вентилятор, и даже не указано что по "данным проверенного источника"... Ничего смешнее не читал ещё сегодня. Забавно что совпало со слухами о Спартаке....
ХОТЯ..... может и правда Спартак нацелился. Перед уводом кого-либо у конкурентов они всегда начинают с артподготовки через СМИ о непримиримых конфликтах интересующей их персоны с окружающим коллективом, что бы, вроде как, не ослабить конкурента, а даже помочь. Но если это так, то это настолько жалко смотрится и если он реально может уйти в Спартак, и что бы не позориться еще больше, решили разыграть сцену с увольнением....