«Краснодар» уволит Ивича в случае поражения от «Химок»

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сегодня, 15:39

может быть уволен с должности главного тренера «Краснодара».

По данным источника, если «быки» проиграю «Химкам» в матче 1/4 финала Кубка России, сербский специалист может быть отправлен в отставку.

Руководство «Краснодара» пока недовольно выступлениями команды после возобновления сезона.