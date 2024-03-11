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«Краснодар» уволит Ивича в случае поражения от «Химок»

сегодня, 15:39
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 18:00 Не начался

Владимир Ивич может быть уволен с должности главного тренера «Краснодара».

По данным источника, если «быки» проиграю «Химкам» в матче 1/4 финала Кубка России, сербский специалист может быть отправлен в отставку.

Руководство «Краснодара» пока недовольно выступлениями команды после возобновления сезона.

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Все комментарии
Slepowron
Slepowron
сегодня в 17:02
Если соккер и дальше будет публиковать всякие слухи, то на...ер его
lotsman
lotsman
сегодня в 16:57
Что за бред? То, что Краснодар находится в лидерах, всего одно очко отставания от первого места, всё это уже не считается?! Кубковая игра ставится выше чемпионской гонки? Вообще то источник мутный. Букмекерская контора. Да и не проиграют быки Химкам.
Вещий
Вещий
сегодня в 16:49
Не случая фиговей в мире чем козыри четыре на четыре.... интересно было бы узнать автора этой статьи....
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:42
Ну то есть не арабский шейх и в целом несколько миллионов, если не десятков миллионов будут не лишними. У Химок мотивации против Краснодара побольше будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 16:41
Химки в совместном владении , это называется государственно-частное партнерство. 51% акций принадлежит бизнесмену Садыгову, он фактически распоряжается всем вклубе.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:37
Приветствую. Напомни, пожалуйста, а химки бюджетники? или ими владеет кто-то частный? Просто за кубок Химкам заплатят больше, чем за выход в РПЛ. Даже не обязательно побеждать в финале, главное пройти подальше. Самые дорогие пара матчей для Химок, легчайшие деньги
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 16:34
Володя, привет! А Химки сейчас не подарок. Талалаев там игру поставил. Другое дело, что они в РПЛ рвутся и Кубок им по......
nubom
nubom
сегодня в 16:33
Теперь Черчесов в раздумье... в Спартак - поздно, без медалей будешь, в Краcнодар - рано, вдруг Химки проиграют...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:28
Ну уж совсем не смешно...
Быки проиграют Химкам...
Интерес
Интерес
сегодня в 16:26
ПОставили абсолютно достижимую цель(точнее-крайне вероятный исход) и выдают это за условие продолжения сотрудничества.На деле,видимо,или знают о его переговорах со "Спартаком",или прослышав о планах оного(ничем не подтверждённых),решили поиграть с нервами гастарбайтера тренерского цеха.
112910415
112910415
сегодня в 16:17
странно это звучит ...
да и не проиграет он Химкам !
TheBoLt
TheBoLt ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 16:11
Это Вам не Локо, где Галактику выкинуть не могут туеву хучу времени. Галицкий всегда быстро решал вопрос, если вопрос достойный его внимания. Определенно плюс для любого бизнеса, а не только для футбола
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 16:09
С одной стороны, Химки не соперник для любого клуба РПЛ. Уровни разные, победа должна быть на классе. Хочется победы. А с другой стороны, Ивич не смог подготовить команду к весне, технические навыки готовы, а вот тактических не отработали. Буду рад, если он уйдет послезавтра
memphis
memphis
сегодня в 16:09
Какой бред. После 3 неудачного матча все перечеркнут?
shlomo
shlomo
сегодня в 15:52
Что-то у многих тренеров шаткое положение. И только Мостовой ещё ни разу не находился под угрозой увольнения.....

Правильно, самое время еще сильнее начать расшатывать обстановку вокруг Краснодара подобными вбросами.... новость из больного воображения.... до чего унылые набросы на вентилятор, и даже не указано что по "данным проверенного источника"... Ничего смешнее не читал ещё сегодня. Забавно что совпало со слухами о Спартаке....

ХОТЯ..... может и правда Спартак нацелился. Перед уводом кого-либо у конкурентов они всегда начинают с артподготовки через СМИ о непримиримых конфликтах интересующей их персоны с окружающим коллективом, что бы, вроде как, не ослабить конкурента, а даже помочь. Но если это так, то это настолько жалко смотрится и если он реально может уйти в Спартак, и что бы не позориться еще больше, решили разыграть сцену с увольнением....
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 15:50
Накупили каких-то непонятных легов нулевых, чем тренер виноват?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:40
Ну началось. Всё связано со Спартаком !))
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