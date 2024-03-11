- «Спартак» проведёт встречу с Черчесовым о назначении главным тренером !)

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может во второй раз возглавить «Спартак».
По данным источника, в течение понедельника должна состояться встреча Черчесова с вице-президентом «Лукойла» и предсовдиров «красно-белых» Олегом Матыциным. «Спартак» уже принял окончательное решение об отставке Гильермо Абаскаля.
Напомним, что Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, а также выступал за «красно-белых» во время игровой карьеры.
Он давно уже находится без работы (с 19 июля 2023 года).
Он на протяжении всего сезона активно посещал матчи РПЛ и было понятно, что он именно здесь видит ближайшее будущее для работы.
Вот только вопрос в какой команде он будет тренером.
Думаю прежде всего он ориентирован был на московские клубы, так как работа на периферии не его уровень. Единственный клуб по его статусу Краснодар уже имеет тренера и там вроде как дела шли хорошо и скорее всего он не надеялся на отставку Ивича, ну а в Питере Семак выглядит не потопляемым.
Вот и остаются московские клубы и как мне кажется Спартак выглядел приоритетным в списке его пожеланий.
Ну во первых Черчесов Спартак считает своим клубом, ну а самое главное Спартак в этом сезоне без главного тренера...
Абаскаля назвать тренером даже язык не поворачивается, это пародия, причём очень плохая.
Так, что Стас дождался своего часа, но это ещё не означает, что он станет тренером Спартака после увольнения Абаскаля.
Захотят ли "чёрные кардиналы" Спартака видеть в команде независимого тренера у которого авторитет очень огромный?
Он давно уже находится без работы (с 19 июля 2023 года).
Он на протяжении всего сезона активно посещал матчи РПЛ и было понятно, что он именно здесь видит ближайшее будущее для работы.
Вот только вопрос в какой команде он будет тренером.
Думаю прежде всего он ориентирован был на московские клубы, так как работа на периферии не его уровень. Единственный клуб по его статусу Краснодар уже имеет тренера и там вроде как дела шли хорошо и скорее всего он не надеялся на отставку Ивича, ну а в Питере Семак выглядит не потопляемым.
Вот и остаются московские клубы и как мне кажется Спартак выглядел приоритетным в списке его пожеланий.
Ну во первых Черчесов Спартак считает своим клубом, ну а самое главное Спартак в этом сезоне без главного тренера...
Абаскаля назвать тренером даже язык не поворачивается, это пародия, причём очень плохая.
Так, что Стас дождался своего часа, но это ещё не означает, что он станет тренером Спартака после увольнения Абаскаля.
Захотят ли "чёрные кардиналы" Спартака видеть в команде независимого тренера у которого авторитет очень огромный?