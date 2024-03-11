- «Спартак» проведёт встречу с Черчесовым о назначении главным тренером !)

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сегодня, 11:16

Бывший тренер сборной России может во второй раз возглавить «Спартак».

По данным источника, в течение понедельника должна состояться встреча Черчесова с вице-президентом «Лукойла» и предсовдиров «красно-белых» . «Спартак» уже принял окончательное решение об отставке .

Напомним, что Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, а также выступал за «красно-белых» во время игровой карьеры.