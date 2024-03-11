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«Спартак» проведёт встречу с Черчесовым о назначении главным тренером

сегодня, 11:16

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может во второй раз возглавить «Спартак».

По данным источника, в течение понедельника должна состояться встреча Черчесова с вице-президентом «Лукойла» и предсовдиров «красно-белых» Олегом Матыциным. «Спартак» уже принял окончательное решение об отставке Гильермо Абаскаля.

Напомним, что Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, а также выступал за «красно-белых» во время игровой карьеры.

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Все комментарии
True Story
True Story
сегодня в 13:12
Снова услышим кринжовые пресс-конференции Стаса))
Futurista
Futurista ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 13:09
Факел стал пешкой в чужой игре)...
adekvat
adekvat
сегодня в 13:07
Все пропало сер, конец Спартаку.
b2gzkkch5d2c
b2gzkkch5d2c
сегодня в 13:07
Теперь точно пропал Спартак
nubom
nubom
сегодня в 12:56
Причину поражения Спартака следует искать в незаконном предварительном сговоре между Факелом и Черчесовым с целью причинить вред московскому клубу, путем дискредитации Абаскаля...
Ильшат Утеев 1
Ильшат Утеев 1
сегодня в 12:44
Лучше уж тогда Абаскаля оставить, чем этого высокомерного чудика ставить. Чо он выиграл и какой футбол ставит??
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:35
...до 1 апреля попредержали бы новость, вместе посмеялись!!!
drug01
drug01
сегодня в 12:31
Школа вот это будет поворот!!!!!
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 12:26
Спартак не ищет лёгких путей. Из огня да в полымя...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:13
А Стас умеет долго ждать!!!
Он давно уже находится без работы (с 19 июля 2023 года).
Он на протяжении всего сезона активно посещал матчи РПЛ и было понятно, что он именно здесь видит ближайшее будущее для работы.
Вот только вопрос в какой команде он будет тренером.
Думаю прежде всего он ориентирован был на московские клубы, так как работа на периферии не его уровень. Единственный клуб по его статусу Краснодар уже имеет тренера и там вроде как дела шли хорошо и скорее всего он не надеялся на отставку Ивича, ну а в Питере Семак выглядит не потопляемым.
Вот и остаются московские клубы и как мне кажется Спартак выглядел приоритетным в списке его пожеланий.
Ну во первых Черчесов Спартак считает своим клубом, ну а самое главное Спартак в этом сезоне без главного тренера...
Абаскаля назвать тренером даже язык не поворачивается, это пародия, причём очень плохая.
Так, что Стас дождался своего часа, но это ещё не означает, что он станет тренером Спартака после увольнения Абаскаля.
Захотят ли "чёрные кардиналы" Спартака видеть в команде независимого тренера у которого авторитет очень огромный?
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 12:12
Ничего, он исправится.)
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:10
Хоть он и душой спартаковец, но спартаковсеий футбол он не принимает, иначе бы не убрал из состава Егора. Я ему этого до сих пор простить не могу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:06
Давно пора...
3 сезона коту под хвост...
Наприглашали шпану импортную ноунеймовскую Ванолей-Катаней-Абаскалей....зачем,почему??
Непонятно....
Видать кто то в клубе решил поумничать...и эксперименты ненужные провести...

Фсё...хватит экспериментов и опытов....
Пора сильный Спартак строить...
Интерес
Интерес
сегодня в 12:00
Стасу не привыкать подхватывать в разгаре сезона "упавшее знамя" любого клуба любой страны! Есть успех-его заслуга,нет успеха-не его вина.А осётры плавают себе в ставках,греют карман-почему не позабавиться?
lotsman
lotsman
сегодня в 11:55
Ну вот, как я и говорил, Черчесов уже давно руки потирает. А вчера он сообщил, что всегда готов. Как буд то чувствовал, что Факел раскатает Спартак. Саламович наведёт порядок в игре Спартака. Всё таки родное всё, и играл в Спартаке, и тренировал Спартак. Знает внутреннею атмосферу Спартака. Сам, душой, спартаковец.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:51
Безработный, поэтому не сомневаюсь, что согласится. И будем видеть одну и ту же безрадостную картину: С.С. степенно, засыпая на ходу, ходит вдоль бровки, изредка бросая взгляд на поле, как бы интересуясь, что ТАМ происходит. И я буду засыпать вместе с ним.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:50
Если договорятся, то и 6 место в таблице будет за счастье....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 11:45
Шило на мыло.
ghjfrz7xe3wn
ghjfrz7xe3wn
сегодня в 11:43
О да, и дела сразу пойдут у Спартака....
Giovanny
Giovanny
сегодня в 11:41, ред.
Сколько не меняй, не поможет.
xxmncy983ftm
xxmncy983ftm
сегодня в 11:40
Вот это самый вероятный вариант.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:22, ред.
ТАСС уполномочен Заявить !!!) -
- «Спартак» проведёт встречу с Черчесовым о назначении главным тренером !)
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