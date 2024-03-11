Тренер «Краснодара» может возглавить «Спартак». Абаскаль будет уволен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в ближайшее время.
По данным источника, вместо испанского специалиста «красно-белые» рассматривают вариант с назначением наставника «Краснодара» Владимира Ивича.
Сумма выкупа Ивича составляет 900 000 евро.
Просто смотрю на Краснодар и из года в год вижу одну и ту же картину.
Краснодар отлично проводит первую часть сезона, а после перерыва проваливает концовку и теряет позиции.
Вот и Ивич нечего не изменил, Краснодар опять проваливается, несмотря на все закупки. Посмотрите на состав команды, там российские игроки только тз-за лимита, единственный кто играл бы в составе если бы не было лимита это Сафонов.
Так, что Ивич ничем не отличается от прошлых тренеров Краснодара в нём так же нет стержня.
Кстати один из Краснодара уже был в Спартаке (Кононов) и все помнят чем это закончилось.
Просто смотрю на Краснодар и из года в год вижу одну и ту же картину.
Краснодар отлично проводит первую часть сезона, а после перерыва проваливает концовку и теряет позиции.
Вот и Ивич нечего не изменил, Краснодар опять проваливается, несмотря на все закупки. Посмотрите на состав команды, там российские игроки только тз-за лимита, единственный кто играл бы в составе если бы не было лимита это Сафонов.
Так, что Ивич ничем не отличается от прошлых тренеров Краснодара в нём так же нет стержня.
Кстати один из Краснодара уже был в Спартаке (Кононов) и все помнят чем это закончилось.