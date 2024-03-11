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Тренер «Краснодара» может возглавить «Спартак». Абаскаль будет уволен

сегодня, 08:35

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

По данным источника, вместо испанского специалиста «красно-белые» рассматривают вариант с назначением наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

Сумма выкупа Ивича составляет 900 000 евро.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy
сегодня в 13:09
"Как волка не корми, а у медведя все равно толще..." )))
d1metras
d1metras
сегодня в 12:37
Кого угодно но только уберите уже наконец Абаскаля!!!! 2 года и все никак игру не может наладить. То ему поле мешает,то солнце не так светит,то ветер не так дует,то звёзды не так сошлись...виноваты все но только не он..
leopiterrspb
leopiterrspb
сегодня в 12:11
Пригласите банного мотиватора Дениску...и все забегают ,как ....наскипидаренные!
Сп62
Сп62
сегодня в 12:05
Ивич это нереально, Черчесова очень не хотелось бы, а вот Юрана можно пригласить.
Интерес
Интерес
сегодня в 11:58
Не верю...Менять эуропейца на недоэуропейца-это ошибка.
5b7aewn9565e
5b7aewn9565e
сегодня в 11:54
Спартак прогнил коррупцией, нужно менять руководство,
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 11:47
Утятина. Краснодару он самому нужен.
axdsm6sssk7b
axdsm6sssk7b
сегодня в 11:37
Будет очередной распил народных средств.
альсато
альсато ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 10:36
подожди..Серега ведь сказал, что через ДВА сезона будет биться (с НИЖНИМ) за трофеи!)))))...только первый еще в разгаре))))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:34
Чем Ивич лучше Абаскаля?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:24
А Ивич разве хороший тренер?
Просто смотрю на Краснодар и из года в год вижу одну и ту же картину.
Краснодар отлично проводит первую часть сезона, а после перерыва проваливает концовку и теряет позиции.
Вот и Ивич нечего не изменил, Краснодар опять проваливается, несмотря на все закупки. Посмотрите на состав команды, там российские игроки только тз-за лимита, единственный кто играл бы в составе если бы не было лимита это Сафонов.
Так, что Ивич ничем не отличается от прошлых тренеров Краснодара в нём так же нет стержня.
Кстати один из Краснодара уже был в Спартаке (Кононов) и все помнят чем это закончилось.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:51
Зачем портить игру Краснодару? Черчесов уже напоминал о себе, говорил что он всегда готов, если что. Прекрасный вариант для Спартака. Сам, как он говорил, душой спартаковец, играл в Спартаке, тренировал Спартак. Лучшей кандидатуры не найти. Кстати, а в Краснодаре согласны с таким вариантом Спартака?
z4qf52pyhzxe
z4qf52pyhzxe
сегодня в 09:32
С хорошим тренером «Краснодар» стал бы чемпионом.
h89q4zffk2qv
h89q4zffk2qv
сегодня в 09:20
В итоге и Краснодару нагадят и себе не помогут.
bxwndm8y93tv
bxwndm8y93tv
сегодня в 09:17
Какая-то смехотворная сумма выкупа за главного тренера.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:04
Юрана назначьте он спит и видит себя тренером мясных
axvct6duh97a
axvct6duh97a
сегодня в 09:01
При чем тут Абаскаль .... виновата погода, календарь, судьи, поле, руководство лиги, луна в ретроградном меркурии..... как обычно.
rh7yxm5pfwza
rh7yxm5pfwza
сегодня в 08:59
Не отдаст Галицкий Ивича....тем более за золото борются.
824etsqpe2e4
824etsqpe2e4
сегодня в 08:57
Раньше Спартаку нужно было думать...зима была для принятия решения.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:57
Кто его вообще пригласил в Спартак, того тоже увольте .
adekvat
adekvat
сегодня в 08:56
А что думают по этому поводу Ивич и Галицкий.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:55
На месте Краснодара я бы НЕ отдал бы его...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 08:55
Надо везде своих тренеров брать,иностранцы отстой !
112910415
112910415
сегодня в 08:54
хотелось бы подробностей
по срокам и деталям
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 08:48
А побыстрее нельзя ? Я по поводу Абаскаля .
hcm6rexfy999
hcm6rexfy999
сегодня в 08:44
Не дадут спокойно Ивичу доработать
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:42
Свободных тренеров нет? Усы без работы
ssspartak
ssspartak
сегодня в 08:39
Ну после факела Абаскаль однозначно подписал себе увольнение. Вопрос только доиграет сезон или нет.
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