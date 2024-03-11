Амарал не заинтересован в приглашении Ивича в «Спартак»

Посредники предложили кандидатуру наставника «Краснодара» Владимира Ивича на должность нового главного тренера «Спартака».
Однако спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал рассматривает других кандидатов на этот пост. Речь идёт об иностранных специалистах.
Я как понимаю Амарал пришёл зарабатывать и у него есть свой план, своя выгода.
Думаю Амарал не глупый человек и всё просчитал заранее примерная дата увольнения это декабрь 2024 года во время зимнего перерыва, ну если повезёт, то после сезона летом 2025 года, но надо успеть заработать до первой отмеренной даты.
Я как понимаю Амарал пришёл зарабатывать и у него есть свой план, своя выгода.
Думаю Амарал не глупый человек и всё просчитал заранее примерная дата увольнения это декабрь 2024 года во время зимнего перерыва, ну если повезёт, то после сезона летом 2025 года, но надо успеть заработать до первой отмеренной даты.
В Спартаке уже давно не думают о результатах, там всё заточено на два аспекта.
Первый это популярность, а второй скрытый это внутренний распил денег.
Причём оба выбранных варианты это большой минус для команды.
Почему то в клубе решили, что популярность должна основываться на скандалах.
А за распил бюджета так вообще идёт ожесточённая борьба. В клуб приходят люди заработать, а не работать и получать за качественную работу зарплату.
Отсюда и непонятные персонажи и их протеже.
Доходило даже до открытой резни.
Помните как Зарема бесилась, что без её ведома в клуб взяли Виторию?
Так там делалось всё, что бы он ушёл из клуба, причём открыто, что бы все знали.
Пора уже Спартаку своего в клуб пригласить но вот только кого?
Карпин и Аленичев не пойдут, уж сильно их обидели.
А вот Тихонова попробовать можно, вот только в Спартаке не в тренерах дело, а в окружении.
Надо полностью чистить клуб, а уж потом приглашать своего.
В Спартаке уже давно не думают о результатах, там всё заточено на два аспекта.
Первый это популярность, а второй скрытый это внутренний распил денег.
Причём оба выбранных варианты это большой минус для команды.
Почему то в клубе решили, что популярность должна основываться на скандалах.
А за распил бюджета так вообще идёт ожесточённая борьба. В клуб приходят люди заработать, а не работать и получать за качественную работу зарплату.
Отсюда и непонятные персонажи и их протеже.
Доходило даже до открытой резни.
Помните как Зарема бесилась, что без её ведома в клуб взяли Виторию?
Так там делалось всё, что бы он ушёл из клуба, причём открыто, что бы все знали.
Пора уже Спартаку своего в клуб пригласить но вот только кого?
Карпин и Аленичев не пойдут, уж сильно их обидели.
А вот Тихонова попробовать можно, вот только в Спартаке не в тренерах дело, а в окружении.
Надо полностью чистить клуб, а уж потом приглашать своего.