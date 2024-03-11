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Амарал не заинтересован в приглашении Ивича в «Спартак»

сегодня, 09:32

Посредники предложили кандидатуру наставника «Краснодара» Владимира Ивича на должность нового главного тренера «Спартака».

Однако спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал рассматривает других кандидатов на этот пост. Речь идёт об иностранных специалистах.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:53
Федуну от болельщика: эх, Лёня, не знал что так будет, но я скучаю, вернись пожалуйста.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:08
Спартаку никто не поможет
Интерес
Интерес
сегодня в 12:02
Амарал-почти адмирал,ему всё равно.кого торпедировать.
vc7qmdr8xmet
vc7qmdr8xmet
сегодня в 11:39
Спартак из народной команды превратился в команду-инагента (зависящую от мнения и игры иностранцев).
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 11:07
Соглашусь с вами!!!
В Спартаке уже давно не думают о результатах, там всё заточено на два аспекта.
Первый это популярность, а второй скрытый это внутренний распил денег.
Причём оба выбранных варианты это большой минус для команды.
Почему то в клубе решили, что популярность должна основываться на скандалах.
А за распил бюджета так вообще идёт ожесточённая борьба. В клуб приходят люди заработать, а не работать и получать за качественную работу зарплату.
Отсюда и непонятные персонажи и их протеже.
Доходило даже до открытой резни.
Помните как Зарема бесилась, что без её ведома в клуб взяли Виторию?
Так там делалось всё, что бы он ушёл из клуба, причём открыто, что бы все знали.
Пора уже Спартаку своего в клуб пригласить но вот только кого?
Карпин и Аленичев не пойдут, уж сильно их обидели.
А вот Тихонова попробовать можно, вот только в Спартаке не в тренерах дело, а в окружении.
Надо полностью чистить клуб, а уж потом приглашать своего.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:56
100%
adekvat
adekvat
сегодня в 10:53
Для Амарала все кроме португальцев иностранцы.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:47, ред.
Абаскаль, Ивич, Кержаков, Семак, Юран, Березутский, Аленичев...нетренеры одного нижеплинтусного уровня...
j68w4c6yz8mf
j68w4c6yz8mf
сегодня в 10:42
В связи со всем этим сильно напрягает вопрос - как так вышло, что в Спартаке с его историей и традициями всё решает какой-то 33!-летний португальский ноунейм???
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:37
Амарал когда пришёл в Спартак первым делом отменил покупку молодого перспективного игрока и стал продвигать свои трансферы.
Я как понимаю Амарал пришёл зарабатывать и у него есть свой план, своя выгода.
Думаю Амарал не глупый человек и всё просчитал заранее примерная дата увольнения это декабрь 2024 года во время зимнего перерыва, ну если повезёт, то после сезона летом 2025 года, но надо успеть заработать до первой отмеренной даты.
vdh2jwms96wd
vdh2jwms96wd
сегодня в 10:34
Уровень Амарала это Асмарал. Была такая команда если шо
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:23
Томаш Аморал.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:22
Нафиг этих каких то Аморалов, Абаскалей ды и Ивича тоже. В Спартаке было хорошее поколение из своих Карпин, Аленичев, Тихонов. Ну почему нельзя их объединить на благо своей же команды? А ну да, там же свой бизнес, это никому не выгодно. И никто толком ничего не добивается)) Ни Спартак ни его игроки-тренеры
allemz
allemz
сегодня в 10:13
Ивич добродетельный мужчина, такие не по душе аморалам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:42
Абаскаль не усидит в своём кресле...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 09:35
Томаш Амарал рассматривает других кандидатов на этот пост. Речь идёт об иностранных специалистах. Ивич Владимир где родился?
Гость
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