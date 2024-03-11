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Сын Ильи Ковальчука забил дебютный гол в Юношеской футбольной лиге

сегодня, 17:44

Сын олимпийского чемпиона, хоккеиста Ильи Ковальчука Филипп дебютировал за московское «Динамо» в ЮФЛ-3, где также забил гол.

Игрок отличился в матче с «Рубином».

Футболист выступает за национальную команду России U-15.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:37
Еще одна спортивная династия?
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 19:14
Гены не пропьёшь, удачи сыну !
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 19:14
Вот яркий пример...!!!
shur
shur ответ f26mz93vbe8a (раскрыть)
сегодня в 19:10
...обычные нули на табло у мастеров РПЛ, вот где унынье...!
shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:08
...это у Спартака обычная стеночка и то сто лет назад, а тут осознанная атака, с подключением фланга в английской манере с перемещением в центр и завершением атаки голом, молодчик! Единственный момент, кипер запросто смог бы отбить ,толкнись сильней влево, торпеда совсем рядом прошла...! Динамо радует!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:06
Очень хорошо что на детях гениев не всегда природа отдыхает. Удачи пацану!
f26mz93vbe8a
f26mz93vbe8a
сегодня в 18:29
Самый обычный гол, противник был слабее.
баск
баск
сегодня в 18:10
Да ладно, чего там особенно красивого индивидуально, простецкая
стеночка)
Ну и партнёрам спасибо, в академии Динамо немало интересных ребятишек
и академия достаточно сильная, потому и результаты такие.

Первый тур чемпионата академий у Динамо выглядит так:

ЮФЛ-3 (2009 гр) Динамо-Рубин 7:1 (это где Филя забил)
ЮФЛ-2 (2008 гр) Динамо-Рубин 5:0
ЮФЛ-1 (2007 гр) Динамо-Рубин 2:0

Парню будет с кем играть, а то что именно в Динамо пришёл- молоток)
j79rasbzctpj
j79rasbzctpj
сегодня в 17:50
Если в футбол будет играть, как батя в хоккей, нарасхват парень будет
Гость
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