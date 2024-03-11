Сын Ильи Ковальчука забил дебютный гол в Юношеской футбольной лиге

Сын олимпийского чемпиона, хоккеиста Ильи Ковальчука Филипп дебютировал за московское «Динамо» в ЮФЛ-3, где также забил гол.
Игрок отличился в матче с «Рубином».
Футболист выступает за национальную команду России U-15.
Сын олимпийского чемпиона, хоккеиста Ильи Ковальчука Филипп дебютировал за московское «Динамо» в ЮФЛ-3, где также забил гол.
Игрок отличился в матче с «Рубином».
Футболист выступает за национальную команду России U-15.
стеночка)
Ну и партнёрам спасибо, в академии Динамо немало интересных ребятишек
и академия достаточно сильная, потому и результаты такие.
Первый тур чемпионата академий у Динамо выглядит так:
ЮФЛ-3 (2009 гр) Динамо-Рубин 7:1 (это где Филя забил)
ЮФЛ-2 (2008 гр) Динамо-Рубин 5:0
ЮФЛ-1 (2007 гр) Динамо-Рубин 2:0
Парню будет с кем играть, а то что именно в Динамо пришёл- молоток)
стеночка)
Ну и партнёрам спасибо, в академии Динамо немало интересных ребятишек
и академия достаточно сильная, потому и результаты такие.
Первый тур чемпионата академий у Динамо выглядит так:
ЮФЛ-3 (2009 гр) Динамо-Рубин 7:1 (это где Филя забил)
ЮФЛ-2 (2008 гр) Динамо-Рубин 5:0
ЮФЛ-1 (2007 гр) Динамо-Рубин 2:0
Парню будет с кем играть, а то что именно в Динамо пришёл- молоток)