«Манчестер Сити» спасают молодые футболисты. У викинга Холанда невероятная свита

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сегодня, 18:51

Фоден, Доку и Альварес тоже герои сезона.

Все тренеры соперников ждут неприятностей от Родри – пожалуй, главного опорника мира прямо сейчас, Холанда – одного из лучших центральных нападающих, и Де Брюйне – ветеран отдохнул, пока лечился, с новыми силами собирает голевые передачи. Но Гвардиола использовал новый сезон, чтобы подсветить доблести людей, которые могли чувствовать себя на обочине трофейного похода «Манчестер Сити». Вместо этого все они заслуживают комплиментов.

Фил Фоден, 23 года

Дисквалифицированный Беллингем собрал в сезоне 28 баллов по системе «гол плюс пас», у Джуда 20 голов и 8 ассистов. Англичанина все хвалят, пророчат ему «Золотой мяч» за чемпионство в Испании и за ударный дебютный сезон в «Реале». Фоден не всегда находит себя в списке основных игроков сборной Англии, ведь справа в атаке играет Сака из «Арсенала». Но у Фила тоже 28 голевых участий в футболке «Манчестер Сити». В двадцать три года у игрока 5 чемпионств, 8 второстепенных кубков и победа в Лиге чемпионов с родным клубом.

Хотя речь о молодом 23-летнем парне, у него уже двое детей. Сын Ронни частый гость в раздевалке «Манчестер Сити», но есть ещё маленькая дочурка. У наследника Фодена даже есть популярное среди фанатов «горожан» прозвище «Эль Вей». Это пародия на никнеймы бразильских и испанских футболистов, вроде «Эль Ниньо» у Торреса. Можно перевести как «Чувачок», ведь Фоден вечно мелькает рядом со звездами команды. Часто приходил на работу к папе, который в этом сезоне хорош.

У Фоден дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» в свежем дерби. Только Эдерсон сыграл немножко больше минут в АПЛ , чем Фил. Гвардиола видит в нём стабильного футболиста основы после ухода Гюндогана и перемен в тактике. Даже возвращение Де Брюйне после травмы не повлияло на место Фодена в основе. А вот Альварес может играть чуть реже, хотя тоже очень хорош.

Хулиан Альварес, 24 года

«Манчестер Сити» не хочет терять Альвареса, хотя понимают – форвард такого класса не будет сидеть на скамейке. Также непонятно, на какой позиции чемпион мира планирует развиваться в ближайшие годы. Если хочет уйти в центр атаки, то там Холанд. Поэтому «Реал» и другие клубы намекают Хулиану, что не прочь связаться с ним в ближайшее время. В двадцать четыре года молодой игрок атаки уже достаточно результативный. Собрал 8 голов и 8 ассистов только в АПЛ , а ещё 4 мяча и 1 результативная передача в Лиге чемпионов.

Альварес в первой пятерке по минутам в АПЛ в команде, выиграл игровое время после травм Де Брюйне и Холанда. Теперь Гвардиоле надо думать, как сохранить форму футболиста. Хулиан умело выходил на замену в прошлом сезоне, когда 18 раз появлялся со скамейки в АПЛ . Но сейчас у него 25 выходов с первых минут против двух появлений на замену. К стартовому составу привыкаешь быстро, Альварес планирует часто играть в основе. При этом в Лиге чемпионов намного чаще появлялся на замену. «Манчестер Сити» может позволить себе такие перемены, состав богатый на классных футболистов.

Хулиан очень тонкий футболист, который чувствует линии соперника, умеет реализовать задумку Гвардиолы на поле, понимает игру Холанда. Благодаря «десятке», которая может сыграть также на позиции нападающего, «горожане» получили преимущество в новом сезоне даже без ветерана Де Брюйне. Конечно, молодому футболисту важно развиваться дальше, но если сегодня Альварес выйдет с первых минут против «Копенгагена», то сочувствуем датчанам. Кроме двух победителей ЛЧ , у Гвардиолы также есть ударный новичок.

Жереми Доку, 21 год

Юный бельгиец накручивал соперников в чемпионате Франции, играя за «Ренн». А теперь является игроком стартовой обоймы «Манчестер Сити». Фавориты АПЛ пользуются желанием крепкого технаря удачно дебютировать в Англии. Из-за успеха Доку пострадал проверенный инсайд Грилиш. Джек был на скамейке, а теперь получил новую травму. И хорошо для Гвардиолы, что на левом фланге не только воспитанник клуба Бобб, но также умный и резкий бельгиец. Жереми добавил вариативности благодаря работе в роли вингера.

Доку невероятно молодой футболист, поэтому у него будут неудачные поединки, когда не хватит опыта. Но если человек обладает таким талантом игры один в один, то может выручить «Манчестер Сити» в решающий момент в важном матче на финише сезона. В основе Жереми или выйдет со скамейки, это достойный продолжатель традиций Мареза. Вот только бельгиец моложе. После работы с Гвардиолой могут получить в лице Доку тактически подкованного мастера, а не просто человека с хорошей стартовой скоростью и хлестким ударом.

У «Манчестер Сити» каждый футболист соединяет несколько ролей. Вратаря Эдерсона можно увидеть в центре поля, поскольку это первый плеймейкер команды, его дальние передачи и удачные пасы защитникам убыстряют игру. Про Доку тоже можно сказать, что в новом клубе соединяет работу форварда и вингера, поэтому в итоге Холанд может оставаться собой.

Имея такую группу поддержки – Фоден, Альварес и Доку, Эрлинг ждет передачи от каждого. Также не забываем, что у молодой четверки есть учитель Де Брюйне. Учитель Сплинтер и черепашки ниндзя. Осталось только проверить работу атакующей схемы против самых сильных соперников в плей-офф ЛЧ . Будут давить на «Манчестер Сити», где Стоунз поднимается в опорную зону к Родри, ведь испанец остается сам, когда пять человек в атаке.

Но смелость «горожан» уже принесла им победу в Лиге чемпионов. А сейчас есть названные выше созидатели и привычно недооцененный, но уникальный по своей футбольной наглости Бернарду Силва. «Манчестер Сити» закономерно фаворит Лиги чемпионов, а прогресс молодежи – козырь в рукаве Гвардиолы.