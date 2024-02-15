В молодёжном составе ЦСКА проходят стажировку два иранских футболиста

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вчера, 11:23

В рамках сотрудничества ЦСКА с футбольной академией КИА два иранских футболиста Мани Кокаби и Амирхоссейн Риванди проходят стажировку в молодёжной команде «армейцев». Игроки были отобраны по результатам тестирования в рамках проекта Red-Blue Future, а также визитов специалистов российского клуба в академию в декабре 2023 года и январе 2024 года.

Кокаби и Риванди примут участие в товарищеском матче против молодёжной команды «Спартака», который состоится 15 февраля.