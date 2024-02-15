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В молодёжном составе ЦСКА проходят стажировку два иранских футболиста

вчера, 11:23

В рамках сотрудничества ЦСКА с футбольной академией КИА два иранских футболиста Мани Кокаби и Амирхоссейн Риванди проходят стажировку в молодёжной команде «армейцев». Игроки были отобраны по результатам тестирования в рамках проекта Red-Blue Future, а также визитов специалистов российского клуба в академию в декабре 2023 года и январе 2024 года.

Кокаби и Риванди примут участие в товарищеском матче против молодёжной команды «Спартака», который состоится 15 февраля.

Сообщается, что ЦСКА продолжит работу с молодыми талантливыми игроками из Ирана.

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Все комментарии
dbyaat6gtbz7
dbyaat6gtbz7
вчера в 16:11
Очень интересно, как иранские игроки проявят себя на стажировке в ЦСКА. Учитывая их опыт в проекте Red-Blue Future и интерес к сотрудничеству со стороны российского клуба, можно ожидать, что они внесут значительный вклад в развитие команды. Матч против молодежки “Спартака” станет отличной возможностью для них проявить себя и получить ценный опыт.
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:03
Неплохая задумка. Бесплатно посмотрят, протестирую, если есть перспектива, то можно и прикупить недорого.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:32
Взяли на пнрспективу - это точно.
esqjr36u4jtp
esqjr36u4jtp
вчера в 11:31
Персидские кони борозды не испортят
Гость
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