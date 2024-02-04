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Сенсации из «Ливерпуля» и МЮ, цели грандов и уникальный Беллингем. Лучшие юные футболисты сезона

вчера, 19:28
Джуд Беллингем
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Беллингем Джуд
Беллингем Джуд
Полузащитник
Вирц Флориан
Вирц Флориан
Полузащитник
Ямаль Ламин
Ямаль Ламин
Нападающий

Сегодня у многих из них важные матчи.

Возраст входа в большой футбол падает, поэтому в ближайшее время будут последователи Ямаля из «Барселоны», который в 16 лет бьет испанские футбольные рекорды. Даже если ограничиваться игроками не старше двадцати лет, то в элитных лигах можно набрать дебютантов и проверенных мастеров, истории которых важно рассказать в сезоне, когда они становятся заметнее старших коллег.

Вратарь

Гийом Ресте («Тулуза», 18 лет)

У Гийома невероятная реакция правой рукой, но мяч он выносит левой ногой, невероятно. Если хотите задеть парня, то сравните его с Онана из МЮ, а если похвалить – выбирайте как ориентир Меньяна из «Милана» и сборной Франции. У Ресте больше от стиля Майка, хотя даже Акинфеева напоминает. Да и на Бартеза похож низкой стойкой. Француз в 18 лет играл в Лиге Европы в группе «Ливерпуля» — второе место в группе с победой над «красными», а ещё пытается спасти «Тулузу» от вылета.

Защитники

Конор Брэдли («Ливерпуль», 20 лет)

Вчера после продолжительной болезни умер отец Конора. Несчастье перекрыло радость от ураганного дебюта правого защитника. Северный ирландец забил 1 гол и отдал 3 ассиста, как у плеймейкера Фернандеша из МЮ. Если летом из «Ливерпуля» уйдет Салах, то новый тренер использует связку Брэдли и Александер-Арнольда на правом фланге? А пока Клопп отпустил парня к семье, Брэдли не сыграет в решающем матче против «Арсенала».

Лени Йоро («Лилль», 18 лет)

«Доги» являются великими футбольными торговцами. Они даже без учета воспитанников заработали состояние на перепродажах игроков. Лени – воспитанник клуба, и мастерство менеджеров позволит сделать его трансфер один из самых успешных. В восемнадцать лет центральный защитник интересует клубы из Испании и Англии, не говоря о ПСЖ. Высокий и худой парень отличается классным пасом, есть голевое чутье, чисто играет в мяч при отборе. Йоро умеет сыграть на грани фола, очень быстрый юный футболист.

Джорджио Скальвини («Аталанта», 20 лет)

Возраст на лице написан, похож на школьника лет пятнадцати. Светловолосый итальянец, как и его французский коллега Йоро, смело идет в подкаты, поскольку умеет их делать. Скальвини тоже высокий парень, под два метра ростом, он смело поднимается в опорную зону для отбора мяча, круто играет головой, может пойти в атаку с мячом. У напарника Миранчука все характеристики для выхода на мировой уровень. Главное грамотно выбрать следующий клуб после «Аталанты».

Леви Колуилл («Челси», 20 лет)

Чилуэлл не позволит Леви играть в основе, если у Бена не будет травм, поэтому Колуиллу нужно искать себе новый клуб. В двадцать лет англичанин может сыграть на разных позициях в защите, рост позволяет работать левым центральным оборонцем. Высокий игрок, хорошо показывает себя на втором этаже, умеет расстаться с мячом. В атаке Леви не такой эффективный футболист, как классические латерали. Зато есть шанс вырастить классного защитника.

Полузащитники

Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», 18 лет)

В 18 лет полузащитник МЮ выглядит на поле так, словно в АПЛ минимум пять лет. Недавно чемпион мира Скалони жаловался, что в Испании его сыновей в академии обучали диагональной подстраховке в защите, что ломало творческое начало, которое было у Месси и Роналду. Но есть другая сторона монеты – появляются такие машины, как Майну, который покоряет сердца фанатов МЮ. Форма Кобби не хуже, чем у легендарного бразильца Каземиро.

Джуд Беллингем («Реал», 20 лет)

Лучший юный игрок в мире. Умеет на поле всё, уникальный хавбек с высокой результативностью. И с характером. Может получить наказание за окрик в сторону Гринвуда из «Хетафе» – похоже, назвал соотечественника «насильником». Но ведь вингер изнасиловал, а ещё жестко избил до крови и синяков по всему телу мать своего будущего ребенка, есть фотографии и записи показаний жертвы. Беременная девушка забрала заявление, но статус это не отменяет. У Беллингема есть принципы? Даже на гербы чужих клубов не наступает, обходит.

Флориан Вирц («Байер», 20 лет)

Будет забавно, если «Байер» впервые в истории станет чемпионом Германии в год, когда Кейн приехал в «Баварию» за трофеями. Флориан пытается сделать то, что не удалось Лусио, Баллаку и Зе Роберто в составе клуба из Леверкузена. Хаби Алонсо понимает, что от Вирца прямо зависят результаты команды, ведь в его игре важны не только голы и передач – 5 мячей и 8 ассистов в Бундеслиге, но также промежуточные решения на чужой половине поля. Надеемся, Нагельсманн найдет Флориану место в сборной Германии, уникальный талант.

Нападающие

Ламин Ямаль («Барселона», 16 лет)

Смело идет на соперников и удачно применяет дриблинг. Ямаля не всегда хватает на полный матч, но это масштабный и многослойный талант. Взрывной вингер может превзойти неудачливого воспитанника «Барселоны» Ансу Фати, если здоровье не подведет. Юных талантов столько, что Мусиала остался за бортом этой основы, хотя к Джамалу никаких вопросов – юная звезда «Баварии» и надежда сборной Германии.

Матиас Суле («Фрозиноне», 20 лет)

Атакующий хавбек является вторым по результативности среди юниоров после Беллингема. Но если Джуд играет в окружении звезд «Реала» и отличился 11 раз, то Матиас забил 10 раз в футболке «Фрозиноне». Аргентинец отметился отказом от денег в Саудовской Аравии, поскольку хочет дождаться приглашения в большой клуб в Европе. Левша Суле может стать успешным правым вингером с удачными включениями в центре ради голов.

Витор Роке («Барселона», 18 лет)

Учитывая проблемы Левандовского, «Барселоне» повезло с трансфером бывшего нападающего «Атлетико Паранаэнсе». Путь невысокого нападающего в большом футболе только начинается, но у него уже есть дебют за сборную Бразилии, а с лета придут сравнения с Эндриком из «Реала». «Тигренок» Роке забил 2 мяча в Ла Лиге после дебюта, а вчера получил несправедливую вторую желтую карточку, его удаление будут оспаривать. Витор – самый дорогой новичок зимы в топ-5.

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1580556558
1580556558
сегодня в 00:45
Немного поправлю автора. Брэдли забил 1 гол и сделал 3 ассиста в одном матче против Челси. А так у парня 1 гол и 5 ассистов в 4 матчах за Ливерпуль
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:50
Да и вообще временные рамки большого футбола сейчас расширяются и это касается и дебюта и завершения карьеры.
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