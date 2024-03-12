С сезона 2024/25 жеребьёвку Лиги чемпионов будет проводить компьютер

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вчера, 19:03

С сезона 2024/25 жеребьёвка Лиги чемпионов будет проводиться с помощью компьютера.

По данным источника, искусственный интеллект выберет по 8 соперников для каждой команды, которая предварительно будет отобрана вручную.