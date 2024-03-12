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С сезона 2024/25 жеребьёвку Лиги чемпионов будет проводить компьютер

вчера, 19:03

С сезона 2024/25 жеребьёвка Лиги чемпионов будет проводиться с помощью компьютера.

По данным источника, искусственный интеллект выберет по 8 соперников для каждой команды, которая предварительно будет отобрана вручную.

В УЕФА приняли решение пойти на такой шаг, потому что полностью ручная жеребьёвка при новом формате Лиги чемпионов заняла бы от трёх до четырёх часов. Также на неё потребовалось бы 900 шаров.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:27, ред.
Ну всё, ждём всё больше и больше подлостей от этих продажных организаций. У кого больше денег, тот и сможет управлять этими марионетками из фифа и УЕФА. Арабские клубы ПСЖ и Манчестер Сити теперь трудно будет остановить!? Футбол умирает на наших глазах. И этому всему виной ФИФА и УЕФА. Компьютер выбирает? Может скоро футбол перейдёт вообще на компьютеры? Может вместо футболистов будут играть компьютеры? Короче, ничем хорошим тут не пахнет.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 01:23
Как и в матче с Валенсией?
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:49
Ну всё - это до свидания, скоро из ЛЧ сделают мышь для экспериментов
pomor45
pomor45
вчера в 21:35
У телевизоров, а затем и на трибунах, тоже будут сидеть искусственные интелекты.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:14
Ага, ясно, пойду в ФИФУ поиграю за зрителя
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 21:09, ред.
Да вполне возможно, но даже если так, то все равно на стадии плей офф проводить жеребьёвку будут вручную, а там уже любой команде может выпасть любой соперник, тут уже случай.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 20:58
Искусственный интеллект тоже управляется и программируется человеком)) что-то вроде программы для азартных игр.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:30
И смотреть будет компьютр
Интерес
Интерес
вчера в 20:24
Всё честнее и честнее,скоро не нужны будут судьи,ВАРево,но я с нетерпением буду ждать,когда и функционеры от футбола выйдут в осадок и всем будет управлять "безыскусный интеллект".
allemz
allemz ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Типичный "он")
Потом наш общий знакомый Петля уверенно заявляет, что аналитик сразу и всецело признал доминацию МС в прошлом розыгрыше) До чего ж люди нетребовательны к своей мысли
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:08
Оставили бы всё как есть и не пришлось бы думать про "шарики"....
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:52
А почему новость не до конца написали?
Полная версия звучит так:

"С сезона 2024/25 жеребьёвка Лиги чемпионов будет проводиться с помощью компьютера Чеферина"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:39
Уже скоро посмотрим эту вашу новую лч с ее жеребьевкой
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:38
Компьютер настроить легко чтобы Реалу не попался сильные соперники , чтобы снова выграт 3 раза подряд лигу чемпионов, если ещё судьи поставили робота вообще классно было бы.
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:23
Всё не успокоишься. В прошлом сезоне у Сити были Бавария, Реал, Интер. По-твоему, эта подтасовка? Как будто у Реала и Арсенала сильные соперники.
Futurista
Futurista
вчера в 19:06
Датчики температуры...и нагретые шары будут опознаны компьютером...
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