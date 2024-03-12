С сезона 2024/25 жеребьёвку Лиги чемпионов будет проводить компьютер

С сезона 2024/25 жеребьёвка Лиги чемпионов будет проводиться с помощью компьютера.
По данным источника, искусственный интеллект выберет по 8 соперников для каждой команды, которая предварительно будет отобрана вручную.
В УЕФА приняли решение пойти на такой шаг, потому что полностью ручная жеребьёвка при новом формате Лиги чемпионов заняла бы от трёх до четырёх часов. Также на неё потребовалось бы 900 шаров.
Потом наш общий знакомый Петля уверенно заявляет, что аналитик сразу и всецело признал доминацию МС в прошлом розыгрыше) До чего ж люди нетребовательны к своей мысли
Потом наш общий знакомый Петля уверенно заявляет, что аналитик сразу и всецело признал доминацию МС в прошлом розыгрыше) До чего ж люди нетребовательны к своей мысли
Полная версия звучит так:
"С сезона 2024/25 жеребьёвка Лиги чемпионов будет проводиться с помощью компьютера Чеферина"
Полная версия звучит так:
"С сезона 2024/25 жеребьёвка Лиги чемпионов будет проводиться с помощью компьютера Чеферина"