Состоялась жеребьёвка Лиги Наций 2024/25

Опубликованы результаты жеребьёвки Лиги Наций 2024/25:
Лига А:
Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия;
Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль;
Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина;
Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия;
Лига В:
Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия;
Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция;
Группа B3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан;
Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция;
Лига С:
Группа C1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония;
Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар*;
Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь;
Группа C4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия;
Лига D:
Группа D1: Литва/Гибралтар*, Сан-Марино, Лихтенштейн;
Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра;
* — Определится после стыковых игр сезона 2022/2023 в марте 2024 года
Лигу наций? Лигу федераций, лигу конфедераций, лигу федераций. Больше игр, футбола...
Лигу наций? Лигу федераций, лигу конфедераций, лигу федераций. Больше игр, футбола...
В контексте соревнований сборных, есть чемпионы континентов и есть чемпион Мира. На этом всё. Остальное - "спортивная" беллетристика и способ набивания карманов узкого слоя ушлой интеллигенции УЕФА, не более.
P.S. Раньше футбольные федерации товарняки устраивали и бабки от них делили меж. собой. А теперь это обязаловом стало (Лига Наций), а львиная доля денег - Чеферовские. Поэтому сборники на этот турнир на матч выводят 2-е / 3-и составы (максимум 2-3 игрока основы). В этой связи, смотреть там не на что.
Одним словом Лига Наций - развод на мани национальных федераций и кайф для неискушённых футболом.
В контексте соревнований сборных, есть чемпионы континентов и есть чемпион Мира. На этом всё. Остальное - "спортивная" беллетристика и способ набивания карманов узкого слоя ушлой интеллигенции УЕФА, не более.
P.S. Раньше футбольные федерации товарняки устраивали и бабки от них делили меж. собой. А теперь это обязаловом стало (Лига Наций), а львиная доля денег - Чеферовские. Поэтому сборники на этот турнир на матч выводят 2-е / 3-и составы (максимум 2-3 игрока основы). В этой связи, смотреть там не на что.
Одним словом Лига Наций - развод на мани национальных федераций и кайф для неискушённых футболом.
Ну и "группа смерти" В2, в которой как кажется даже Израиль попортит нервы фаворитам
Ну и "группа смерти" В2, в которой как кажется даже Израиль попортит нервы фаворитам