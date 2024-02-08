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Состоялась жеребьёвка Лиги Наций 2024/25

вчера, 20:55

Опубликованы результаты жеребьёвки Лиги Наций 2024/25:

Лига А:

Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия;

Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль;

Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина;

Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия;

Лига В:

Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия;

Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция;

Группа B3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан;

Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция;

Лига С:

Группа C1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония;

Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар*;

Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь;

Группа C4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия;

Лига D:

Группа D1: Литва/Гибралтар*, Сан-Марино, Лихтенштейн;

Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра;

* — Определится после стыковых игр сезона 2022/2023 в марте 2024 года

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 10:59
Судя по ФИО сборная без Карабаха)
lobsterdam
lobsterdam ответ Kenas Ter-Aristakesian (раскрыть)
сегодня в 10:55
Осмелюсь спросить, ваша это какая?
galem72
galem72
сегодня в 00:30
На сборный фут и так смотреть сложно, потому что он собран "на коленке" из того, что было "под рукой". А тут они так усердно пытаются расширить уефа'шные щупальца. Клубным игрокам, особенно АПЛ'овским, ведь некуда девать своё время и восстановление не нужно!
Лигу наций? Лигу федераций, лигу конфедераций, лигу федераций. Больше игр, футбола...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Anton Hohlov (раскрыть)
вчера в 22:43, ред.
Лучший турнир на планете ? А какой у него статус ? Чемпион Лиги Наций это вообще кто ? Правильно, - никто.
В контексте соревнований сборных, есть чемпионы континентов и есть чемпион Мира. На этом всё. Остальное - "спортивная" беллетристика и способ набивания карманов узкого слоя ушлой интеллигенции УЕФА, не более.

P.S. Раньше футбольные федерации товарняки устраивали и бабки от них делили меж. собой. А теперь это обязаловом стало (Лига Наций), а львиная доля денег - Чеферовские. Поэтому сборники на этот турнир на матч выводят 2-е / 3-и составы (максимум 2-3 игрока основы). В этой связи, смотреть там не на что.
Одним словом Лига Наций - развод на мани национальных федераций и кайф для неискушённых футболом.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 22:25
Лучший турнир на планете, равные команды играют, нет бесполезных матчей без интриги - типа Лихтенштейн - Португалия, как на отборе Евро.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:27, ред.
Достаточно ровные группы А1, В3 и В4. В остальных есть фавориты и аутсайдеры
Ну и "группа смерти" В2, в которой как кажется даже Израиль попортит нервы фаворитам
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:22
Никому не интересный турнир
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 21:00
Наша группа не такая уж сильная, должны пройти дальше.
Гость
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