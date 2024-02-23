Опубликованы итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Конференций

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Конференций.
«Серветт» — «Виктория»;
«Аякс» — «Астон Вилла»;
«Мольде» — «Брюгге»;
«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Фенербахче»;
«Динамо» Загреб — ПАОК;
«Штурм» — «Лилль»;
«Маккаби Хайфа» — «Фиорентина»;
«Олимпиакос» — «Маккаби Тель-Авив».
Первые поединки запланированы на 7 марта, ответные матчи состоятся 14 марта.
5 последних игр - 1 победа...и то вчера...и то у лыжников...и то на 114-й минуте...
5 последних игр - 1 победа...и то вчера...и то у лыжников...и то на 114-й минуте...