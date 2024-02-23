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Опубликованы итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Конференций

вчера, 15:20

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Конференций.

«Серветт» — «Виктория»;

«Аякс» — «Астон Вилла»;

«Мольде» — «Брюгге»;

«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Фенербахче»;

«Динамо» Загреб — ПАОК;

«Штурм» — «Лилль»;

«Маккаби Хайфа» — «Фиорентина»;

«Олимпиакос» — «Маккаби Тель-Авив».

Первые поединки запланированы на 7 марта, ответные матчи состоятся 14 марта.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:10
Аякс - Астон Вилла интересно будет. Аякс если пройдет Виллу можно сказать Лига их
DXTK
DXTK
вчера в 21:33
Фиорентина и Астон Вилла пока явные фавориты плейофф. А так кто его знает.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:48
Откровенно слабых пар нет.
TheBoLt
TheBoLt ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:35
Это матч, достойный финала. Жаль будет за проигравшего. И Аякс, и АВ может победить любой другой клуб, вышедший в плей-офф
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:33
Только хотел написать, что Львам🦁 попали (Прозвища: "амстердамцы", "евреи" - даже не знаю, что выбрать). В теории, в первом матче ничья, а в ответном матче дома Эмери должен раскатать катком Аякс)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:30
Думается мне, что победитель этой пары возьмёт ЛК...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:04
...пожалуй один из лучших,хотя бы по названием клубов, которых более менее знаем...!
x39b5ngupbqz
x39b5ngupbqz
вчера в 16:55
Тут непонятно кому повезло.
pomor45
pomor45
вчера в 16:53
Чушь полная. Мусорная лига.
sihafazatron
sihafazatron ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:30
На безрыбье и рак рыба))
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 16:10
Если Вилла не выиграет ЛК я очень удивлюсь
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:39
Аякс вроде неочмыш в этом сезоне....
5 последних игр - 1 победа...и то вчера...и то у лыжников...и то на 114-й минуте...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:33
50% матчей с непредсказуемым результатом (если не больше). Тем интереснее будет на них посмотреть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:27
«Аякс» — «Астон Вилла» это хороший матч должен быть)))
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