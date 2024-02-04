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Определились все пары полуфинала Кубка Африканских Наций

вчера, 10:58

Завершились все матчи 1/4 финала Кубка Африканских Наций.

В полуфинале турнира сборная Нигерии сыграет с ЮАР, а команда Кот-д'Ивуара встретится с ДР Конго.

Поединки пройдут 7 февраля.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:22
Хорошо
stanichnik
stanichnik ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 18:24
Доброго Здоровья Роберто!
Тогда позволю себе напомнить ему о событиях того матча, что Месси дважды сумел отличиться во время игры и как капитан своей команды первым из аргентинцев забил свой мяч в послематчевых пенальти. Он, как лидер своей сборной сделал всё по максимуму, что от него требовалось для завоевания почётного титула. Ну конечно нельзя не упомянуть и блестящую игру вратаря Мартинеса, равно как и неудачника француза Тчаумени, пробившего мимо. Только хейтеры Месси не согласны с тем, что Лионель лишний раз доказал всем, что он величайший игрок современности, удостоенный права стоять в одном ряду с королями футбола Пеле и Марадоной. Болейте за своих, а не против чужих!
Garrincha58
Garrincha58 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 18:08
а у нас не меньше скандальных решений судей
R. Carlos
R. Carlos ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:18
На меси он намекает
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:19, ред.
У тебя по тексту 2 раза фигурирует КА: в одном случае ты подразумеваешь Копа Америку; в другом - КАН.
Я б исправил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:03
Никого не знаю из этих сборных....
Разве что Ахмеда Мусу....крепко приклеенного к лавке....
Посему и болеть буду за Нигерию...))
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:01, ред.
Кубок Африки имеет не такой статус, как Евро и КА, но тем не менее не такой проходной турнир. Салах так и не сумел выиграть КАН, хотя считается лучшим африканским игроком в истории. Финал нужно будет посмотреть.
stanichnik
stanichnik ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 15:00
Доброго Здоровья oldrussian!
Что бы понять на кого вы намекаете надо понимать за какую сборную вы болели в том финале.
oldrussian
oldrussian ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:50
В целом согласен с оценкой, с одной поправкой: Аргентину сделал чемпионами вратарь Мартинес, а тот, чьё имя упоминать в связи с этим не принято, стоял и смотрел как это делается.
stanichnik
stanichnik ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 14:39
Доброго Здоровья катарский авиатор!
Не буду оспаривать ваше утверждение по поводу лучшего игрока современности, а вот относительно того, что сборная Аргентины камня на камне не оставила от фаворита, тут позволю себе не согласится и напомню вам, что Новый Чемпион был определён лишь после серии пенальти, когда даже после прошествия ста двадцати минут основного и дополнительного времени была зафиксирована упорная боевая ничья.

Понятно, что уровень лучших сборных Африки уступает уровню лучшим сборным Старого света, и зрительский интерес у болельщиков всего мира может чуть ниже, но накал борьбы и интрига соревнования на Кубке Африки ни чуть не меньше, чем на турнирах Европы и Америки. А по какому сценарию будет проходить главный матч этого турнира узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
Grizly88
Grizly88 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 14:15
Никто не смотрит, бессмысленный турнир лишние матчи , травмы.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 13:47
Ещё можно называть по регионам Африки (всего их пять, согласно общепринятой версии).
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 13:46
Уверен, что финал будет не чета финальной игре ЧМ-22, где великолепная сборная Аргентины, ведомая лучшим игроком современности, камня на камне не оставляла от фаворита букмекеров, пока Мбаппе не попытался опровергнуть поговорку, что один в поле не воин.

Там было и разочарование, и трагедия, и хэппи-энд. Вряд ли всё это будет в финале Кубка Африки, но финальный матч посмотреть можно. В отличие от всего турнира, там хотя бы уровень игры будет сопоставим со середняками Старого света.
John 5mith
John 5mith ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:37
Толерантнее надо быть. Не негры а негроафриканцы ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 13:25, ред.
Скандальные пенальти, скандальное судейство, скандальные результаты ...
А вы нынешний КАН с Катаром 2022 случаем не перепутали ?

Прошедший в 2022-м ЧМ по "карнавальности" бомбит все последние международные футбольные турниры, причём вместе взятые.
Roger Young
Roger Young ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 13:19
Турнир где из раза в раз идут непонятные удаления и скандальные пенальти? Вы о чем? Пусть уровень отдельных игроков выше, но это не отменяет карнвальности происходящего.
drug01
drug01
вчера в 12:46
Футбол показывают интересный, с большим желанием победить! Ждём финал
Garrincha58
Garrincha58 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 12:45
они играют лучше чем наша никакая сборная Карпина, а в Азии команды вообще показывают класс
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:40
Кто-то смотрит этот турнир вообще?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:15
В этом и дело.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:13
На КАН показывают отличный футбол.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:13
Каковой она не являлась, по моему мнению.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:12
Разговор шёл про сб. Аргентины, где её победа над Нигерией подавалась юзером, как лёгкая прогулка трусцой.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:09
Интересно какое было обоснование этого, если оно было в принципе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:07, ред.
Кто то мне из местных знатоков с пеной у рта недавно втирал, что Нигерия - вечный андердог на ЧМ. А вот кто это ? Хм... Не, не помню.))
ОПС
ОПС
вчера в 12:06
В африке такой футбол, что предсказать финалистов сложно.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:35
в азии интереснее игры
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:28
Африканский футбол интересно смотреть, когда играют на встречных курсах...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:17
В финале сыграют негры с неграми)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 11:04
Надеюсь, что в финале сыграют между собой сборная Нигерии и сборная Кот-д'Ивуара.
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