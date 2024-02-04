Определились все пары полуфинала Кубка Африканских Наций

Завершились все матчи 1/4 финала Кубка Африканских Наций.
В полуфинале турнира сборная Нигерии сыграет с ЮАР, а команда Кот-д'Ивуара встретится с ДР Конго.
Поединки пройдут 7 февраля.
Завершились все матчи 1/4 финала Кубка Африканских Наций.
В полуфинале турнира сборная Нигерии сыграет с ЮАР, а команда Кот-д'Ивуара встретится с ДР Конго.
Поединки пройдут 7 февраля.
Там было и разочарование, и трагедия, и хэппи-энд. Вряд ли всё это будет в финале Кубка Африки, но финальный матч посмотреть можно. В отличие от всего турнира, там хотя бы уровень игры будет сопоставим со середняками Старого света.
Там было и разочарование, и трагедия, и хэппи-энд. Вряд ли всё это будет в финале Кубка Африки, но финальный матч посмотреть можно. В отличие от всего турнира, там хотя бы уровень игры будет сопоставим со середняками Старого света.
Не буду оспаривать ваше утверждение по поводу лучшего игрока современности, а вот относительно того, что сборная Аргентины камня на камне не оставила от фаворита, тут позволю себе не согласится и напомню вам, что Новый Чемпион был определён лишь после серии пенальти, когда даже после прошествия ста двадцати минут основного и дополнительного времени была зафиксирована упорная боевая ничья.
Понятно, что уровень лучших сборных Африки уступает уровню лучшим сборным Старого света, и зрительский интерес у болельщиков всего мира может чуть ниже, но накал борьбы и интрига соревнования на Кубке Африки ни чуть не меньше, чем на турнирах Европы и Америки. А по какому сценарию будет проходить главный матч этого турнира узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
Не буду оспаривать ваше утверждение по поводу лучшего игрока современности, а вот относительно того, что сборная Аргентины камня на камне не оставила от фаворита, тут позволю себе не согласится и напомню вам, что Новый Чемпион был определён лишь после серии пенальти, когда даже после прошествия ста двадцати минут основного и дополнительного времени была зафиксирована упорная боевая ничья.
Понятно, что уровень лучших сборных Африки уступает уровню лучшим сборным Старого света, и зрительский интерес у болельщиков всего мира может чуть ниже, но накал борьбы и интрига соревнования на Кубке Африки ни чуть не меньше, чем на турнирах Европы и Америки. А по какому сценарию будет проходить главный матч этого турнира узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!